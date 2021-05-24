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Распространение коронавируса
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В Индии началось производство "Спутника V"
В Индии началось производство "Спутника V" - РИА Новости, 24.05.2021
В Индии началось производство "Спутника V"
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и один из ведущих производителей вакцин и препаратов в Индии Panacea Biotec начали производство российской вакцины... РИА Новости, 24.05.2021
2021-05-24T12:39
2021-05-24T12:39
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
кирилл дмитриев
российский фонд прямых инвестиций
здоровье - общество
воз
индия
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и один из ведущих производителей вакцин и препаратов в Индии Panacea Biotec начали производство российской вакцины против коронавируса "Спутник V" в этой стране; полномасштабный выпуск препарата начнется летом, говорится в сообщении российского фонда.Партия будет доставлена в НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи для контроля качества препарата. Как ожидается, полномасштабное производство "Спутник V" начнется летом текущего года. Предприятия компании соответствуют стандартам GMP и преквалифицированы ВОЗ."Спутник V" был зарегистрирован в Индии в рамках процедуры ускоренной регистрации 12 апреля 2021 года, вакцинация препаратом в стране началась 14 мая. В апреле РФПИ и Panacea Biotec объявили о договоренностях для совместного производства 100 миллионов доз вакцины "Спутник V" в Индии ежегодно."Запуск производства вакцины совместно с Panacea Biotec является важным шагом, который поможет Индии успешнее бороться с пандемией. Выпуск вакцины на территории Индии поддержит усилия властей страны по преодолению острой фазы распространения коронавируса. В дальнейшем препарат будет экспортироваться для защиты здоровья людей в других государствах", - заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.Управляющий директор Panacea Biotec Раджеш Джаин отметил, что объединение усилий с РФПИ позволит Индии скорее вернуться к нормальной жизни и помочь в этом жителям других стран.Вакцина "Спутник V" зарегистрирована в 66 странах с общим населением свыше 3,2 миллиарда человек. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных о заболеваемости коронавирусом среди россиян, привитых обоими компонентами препарата в период с 5 декабря 2020 года по 31 марта 2021 года.Вакцина создана на проверенной и хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека и использует два разных вектора для двух прививок в ходе вакцинации, обеспечивая более продолжительный иммунитет, чем вакцины, использующие тот же механизм доставки для обеих прививок.
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вакцина "спутник v", кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество, воз, индия

В Индии началось производство "Спутника V"

12:39 24.05.2021
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкШприц и ампула на фоне логотипа "Спутник V"
Шприц и ампула на фоне логотипа Спутник V - РИА Новости, 1920, 24.05.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и один из ведущих производителей вакцин и препаратов в Индии Panacea Biotec начали производство российской вакцины против коронавируса "Спутник V" в этой стране; полномасштабный выпуск препарата начнется летом, говорится в сообщении российского фонда.
"РФПИ и Panacea Biotec объявляют о начале производства в стране российской вакцины против коронавируса "Спутник V". Выпуск первой партии осуществлен на мощностях Panacea Biotec в городе Бадди", - сообщает фонд.
Партия будет доставлена в НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи для контроля качества препарата. Как ожидается, полномасштабное производство "Спутник V" начнется летом текущего года. Предприятия компании соответствуют стандартам GMP и преквалифицированы ВОЗ.
"Спутник V" был зарегистрирован в Индии в рамках процедуры ускоренной регистрации 12 апреля 2021 года, вакцинация препаратом в стране началась 14 мая. В апреле РФПИ и Panacea Biotec объявили о договоренностях для совместного производства 100 миллионов доз вакцины "Спутник V" в Индии ежегодно.
"Запуск производства вакцины совместно с Panacea Biotec является важным шагом, который поможет Индии успешнее бороться с пандемией. Выпуск вакцины на территории Индии поддержит усилия властей страны по преодолению острой фазы распространения коронавируса. В дальнейшем препарат будет экспортироваться для защиты здоровья людей в других государствах", - заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
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Мишустин назвал "Спутник V" одной из самых востребованных вакцин в мире
Управляющий директор Panacea Biotec Раджеш Джаин отметил, что объединение усилий с РФПИ позволит Индии скорее вернуться к нормальной жизни и помочь в этом жителям других стран.
Вакцина "Спутник V" зарегистрирована в 66 странах с общим населением свыше 3,2 миллиарда человек. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных о заболеваемости коронавирусом среди россиян, привитых обоими компонентами препарата в период с 5 декабря 2020 года по 31 марта 2021 года.
Вакцина создана на проверенной и хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека и использует два разных вектора для двух прививок в ходе вакцинации, обеспечивая более продолжительный иммунитет, чем вакцины, использующие тот же механизм доставки для обеих прививок.
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Кирилл ДмитриевРоссийский фонд прямых инвестицийЗдоровье - ОбществоВОЗИндия
 
 
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