https://ria.ru/20210524/sputnik-1733627812.html

В Индии началось производство "Спутника V"

В Индии началось производство "Спутника V" - РИА Новости, 24.05.2021

В Индии началось производство "Спутника V"

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и один из ведущих производителей вакцин и препаратов в Индии Panacea Biotec начали производство российской вакцины... РИА Новости, 24.05.2021

2021-05-24T12:39

2021-05-24T12:39

2021-05-24T12:39

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

кирилл дмитриев

российский фонд прямых инвестиций

здоровье - общество

воз

индия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/0c/1597247527_208:1:2870:1499_1920x0_80_0_0_849df8f780bea9028caf0fad3c728c46.jpg

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и один из ведущих производителей вакцин и препаратов в Индии Panacea Biotec начали производство российской вакцины против коронавируса "Спутник V" в этой стране; полномасштабный выпуск препарата начнется летом, говорится в сообщении российского фонда.Партия будет доставлена в НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи для контроля качества препарата. Как ожидается, полномасштабное производство "Спутник V" начнется летом текущего года. Предприятия компании соответствуют стандартам GMP и преквалифицированы ВОЗ."Спутник V" был зарегистрирован в Индии в рамках процедуры ускоренной регистрации 12 апреля 2021 года, вакцинация препаратом в стране началась 14 мая. В апреле РФПИ и Panacea Biotec объявили о договоренностях для совместного производства 100 миллионов доз вакцины "Спутник V" в Индии ежегодно."Запуск производства вакцины совместно с Panacea Biotec является важным шагом, который поможет Индии успешнее бороться с пандемией. Выпуск вакцины на территории Индии поддержит усилия властей страны по преодолению острой фазы распространения коронавируса. В дальнейшем препарат будет экспортироваться для защиты здоровья людей в других государствах", - заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.Управляющий директор Panacea Biotec Раджеш Джаин отметил, что объединение усилий с РФПИ позволит Индии скорее вернуться к нормальной жизни и помочь в этом жителям других стран.Вакцина "Спутник V" зарегистрирована в 66 странах с общим населением свыше 3,2 миллиарда человек. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных о заболеваемости коронавирусом среди россиян, привитых обоими компонентами препарата в период с 5 декабря 2020 года по 31 марта 2021 года.Вакцина создана на проверенной и хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека и использует два разных вектора для двух прививок в ходе вакцинации, обеспечивая более продолжительный иммунитет, чем вакцины, использующие тот же механизм доставки для обеих прививок.

https://ria.ru/20210522/sputnik-1733440428.html

индия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество, воз, индия