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Путин всю неделю будет работать в Сочи
Путин всю неделю будет работать в Сочи - РИА Новости, 24.05.2021
Путин всю неделю будет работать в Сочи
Президент РФ Владимир Путин со вторника начнет в Сочи серию военных совещаний, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 24.05.2021
2021-05-24T12:49
2021-05-24T13:00
россия
дмитрий песков
владимир путин
сочи
безопасность
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин со вторника начнет в Сочи серию военных совещаний, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Неделя вся пройдет на юге, в Сочи. Завтра стартует очередная серия совещаний с руководством министерства обороны и военно-промышленного комплекса по вопросам военного строительства и развития Вооруженных сил и вооружений", - сказал он журналистам.Подобные консультации с руководством Минобороны и ведущих предприятий оборонно-промышленного комплекса - регулярная практика, как правило, проводятся дважды в год, весной и осенью. В прошлом году они прошли только осенью – в ноябре в Сочи.
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россия, дмитрий песков, владимир путин, сочи, безопасность

Путин всю неделю будет работать в Сочи

12:49 24.05.2021 (обновлено: 13:00 24.05.2021)
 
© РИА Новости / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает с видеоприветствием к участникам онлайн-марафона "Новое знание"
Президент РФ Владимир Путин выступает с видеоприветствием к участникам онлайн-марафона Новое знание - РИА Новости, 1920, 24.05.2021
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин со вторника начнет в Сочи серию военных совещаний, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Неделя вся пройдет на юге, в Сочи. Завтра стартует очередная серия совещаний с руководством министерства обороны и военно-промышленного комплекса по вопросам военного строительства и развития Вооруженных сил и вооружений", - сказал он журналистам.
Подобные консультации с руководством Минобороны и ведущих предприятий оборонно-промышленного комплекса - регулярная практика, как правило, проводятся дважды в год, весной и осенью. В прошлом году они прошли только осенью – в ноябре в Сочи.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 23.05.2021
23 мая, 14:20
Песков назвал залог стабильности в мире
 
РоссияДмитрий ПесковВладимир ПутинСочиБезопасность
 
 
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