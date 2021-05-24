https://ria.ru/20210524/soveschaniya-1733629799.html

Путин всю неделю будет работать в Сочи

Путин всю неделю будет работать в Сочи - РИА Новости, 24.05.2021

Путин всю неделю будет работать в Сочи

Президент РФ Владимир Путин со вторника начнет в Сочи серию военных совещаний, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 24.05.2021

2021-05-24T12:49

2021-05-24T12:49

2021-05-24T13:00

россия

дмитрий песков

владимир путин

сочи

безопасность

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин со вторника начнет в Сочи серию военных совещаний, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Неделя вся пройдет на юге, в Сочи. Завтра стартует очередная серия совещаний с руководством министерства обороны и военно-промышленного комплекса по вопросам военного строительства и развития Вооруженных сил и вооружений", - сказал он журналистам.Подобные консультации с руководством Минобороны и ведущих предприятий оборонно-промышленного комплекса - регулярная практика, как правило, проводятся дважды в год, весной и осенью. В прошлом году они прошли только осенью – в ноябре в Сочи.

https://ria.ru/20210523/stabilnost-1733528621.html

россия

сочи

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россия, дмитрий песков, владимир путин, сочи, безопасность