https://ria.ru/20210524/soveschaniya-1733629799.html
Путин всю неделю будет работать в Сочи
Путин всю неделю будет работать в Сочи - РИА Новости, 24.05.2021
Путин всю неделю будет работать в Сочи
Президент РФ Владимир Путин со вторника начнет в Сочи серию военных совещаний, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 24.05.2021
2021-05-24T12:49
2021-05-24T12:49
2021-05-24T13:00
россия
дмитрий песков
владимир путин
сочи
безопасность
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин со вторника начнет в Сочи серию военных совещаний, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Неделя вся пройдет на юге, в Сочи. Завтра стартует очередная серия совещаний с руководством министерства обороны и военно-промышленного комплекса по вопросам военного строительства и развития Вооруженных сил и вооружений", - сказал он журналистам.Подобные консультации с руководством Минобороны и ведущих предприятий оборонно-промышленного комплекса - регулярная практика, как правило, проводятся дважды в год, весной и осенью. В прошлом году они прошли только осенью – в ноябре в Сочи.
https://ria.ru/20210523/stabilnost-1733528621.html
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