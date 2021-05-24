https://ria.ru/20210524/sofiya-1733700142.html

В Греции оценили идею православных депутатов насчет Святой Софии

В Греции оценили идею православных депутатов насчет Святой Софии - РИА Новости, 24.05.2021

В Греции оценили идею православных депутатов насчет Святой Софии

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис отметил инициативу Межпарламентской ассамблеи православия (МПА) провести фотоконкурс о храмах Святой Софии, сообщила... РИА Новости, 24.05.2021

2021-05-24T17:37

2021-05-24T17:37

2021-05-24T17:37

религия и мировоззрение

кириакос мицотакис

крит (остров)

госдума рф

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совет европы

греция

справки

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АФИНЫ, 24 мая – РИА Новости. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис отметил инициативу Межпарламентской ассамблеи православия (МПА) провести фотоконкурс о храмах Святой Софии, сообщила пресс-служба главы греческого правительства.Мицотакис в понедельник встретился в своей резиденции во Дворце Максима с генеральным секретарем МПА Максимосом Харакопулосом и председателем ассамблеи, депутатом российской Госдумы Сергеем Гавриловым. На встрече обсуждались, в том числе, вопросы защиты свободы вероисповедания, а также вопросы межрелигиозного и межкультурного диалога, говорится в сообщении."После решения Турции превратить собор святой Софии в мечеть руководство МПА представило меры, которые оно предприняло для повышения осведомленности международной общественности, в том числе издание специального тома о храмах святой Софии, проведение международного фотоконкурса на тему храмов святой Софии по всему миру, требование заявления о признании Советом Европы культурного маршрута на тему "Европейский маршрут памятников Премудрости Бога", - говорится в сообщении.На встрече упоминалось, что МПА была основана в 1993 году по инициативе Константиноса Мицотакиса – отца нынешнего премьера-министра. Было отмечено, что следующая генеральная ассамблея МАП состоится на Крите 22-24 июля.Храм святой Софии (Айя-София) был основан византийским императором-христианином Юстинианом I и открыт 27 декабря 537 года. Собор около тысячи лет был самым большим храмом в христианском мире. После захвата Константинополя османами и падения Византийской империи в 1453 году собор был переделан в мечеть, но с 1934 года здание по декрету основателя современного турецкого государства Кемаля Ататюрка стало музеем и было включено в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В июле 2020 года Госсовет Турции аннулировал решение от 1934 года о превращении собора святой Софии в музей. Сразу после этого президент Тайип Эрдоган заявил, что подписал указ о превращении собора в мечеть и начале там мусульманских богослужений.

https://ria.ru/20200710/1574192363.html

https://ria.ru/20210122/sofiya-1594144175.html

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кириакос мицотакис, крит (остров), госдума рф, юнеско, совет европы, греция, справки