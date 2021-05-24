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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210524/sofiya-1733700142.html
В Греции оценили идею православных депутатов насчет Святой Софии
В Греции оценили идею православных депутатов насчет Святой Софии - РИА Новости, 24.05.2021
В Греции оценили идею православных депутатов насчет Святой Софии
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис отметил инициативу Межпарламентской ассамблеи православия (МПА) провести фотоконкурс о храмах Святой Софии, сообщила... РИА Новости, 24.05.2021
2021-05-24T17:37
2021-05-24T17:37
религия и мировоззрение
кириакос мицотакис
крит (остров)
госдума рф
юнеско
совет европы
греция
справки
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АФИНЫ, 24 мая – РИА Новости. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис отметил инициативу Межпарламентской ассамблеи православия (МПА) провести фотоконкурс о храмах Святой Софии, сообщила пресс-служба главы греческого правительства.Мицотакис в понедельник встретился в своей резиденции во Дворце Максима с генеральным секретарем МПА Максимосом Харакопулосом и председателем ассамблеи, депутатом российской Госдумы Сергеем Гавриловым. На встрече обсуждались, в том числе, вопросы защиты свободы вероисповедания, а также вопросы межрелигиозного и межкультурного диалога, говорится в сообщении."После решения Турции превратить собор святой Софии в мечеть руководство МПА представило меры, которые оно предприняло для повышения осведомленности международной общественности, в том числе издание специального тома о храмах святой Софии, проведение международного фотоконкурса на тему храмов святой Софии по всему миру, требование заявления о признании Советом Европы культурного маршрута на тему "Европейский маршрут памятников Премудрости Бога", - говорится в сообщении.На встрече упоминалось, что МПА была основана в 1993 году по инициативе Константиноса Мицотакиса – отца нынешнего премьера-министра. Было отмечено, что следующая генеральная ассамблея МАП состоится на Крите 22-24 июля.Храм святой Софии (Айя-София) был основан византийским императором-христианином Юстинианом I и открыт 27 декабря 537 года. Собор около тысячи лет был самым большим храмом в христианском мире. После захвата Константинополя османами и падения Византийской империи в 1453 году собор был переделан в мечеть, но с 1934 года здание по декрету основателя современного турецкого государства Кемаля Ататюрка стало музеем и было включено в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В июле 2020 года Госсовет Турции аннулировал решение от 1934 года о превращении собора святой Софии в музей. Сразу после этого президент Тайип Эрдоган заявил, что подписал указ о превращении собора в мечеть и начале там мусульманских богослужений.
https://ria.ru/20200710/1574192363.html
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кириакос мицотакис, крит (остров), госдума рф, юнеско, совет европы, греция, справки

В Греции оценили идею православных депутатов насчет Святой Софии

17:37 24.05.2021
 
© AP Photo / STRСобор Святой Софии в Стамбуле
Собор Святой Софии в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 24.05.2021
© AP Photo / STR
Читать ria.ru в
АФИНЫ, 24 мая – РИА Новости. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис отметил инициативу Межпарламентской ассамблеи православия (МПА) провести фотоконкурс о храмах Святой Софии, сообщила пресс-служба главы греческого правительства.
Мицотакис в понедельник встретился в своей резиденции во Дворце Максима с генеральным секретарем МПА Максимосом Харакопулосом и председателем ассамблеи, депутатом российской Госдумы Сергеем Гавриловым. На встрече обсуждались, в том числе, вопросы защиты свободы вероисповедания, а также вопросы межрелигиозного и межкультурного диалога, говорится в сообщении.
Местные жители с турецкими флагами у собора Святой Софии в Стамбуле, который снова снова стал мечетью - РИА Новости, 1920, 10.07.2020
10 июля 2020, 21:10Религия и мировоззрение
Святая София — снова мечеть. Чем чревато решение Эрдогана
"После решения Турции превратить собор святой Софии в мечеть руководство МПА представило меры, которые оно предприняло для повышения осведомленности международной общественности, в том числе издание специального тома о храмах святой Софии, проведение международного фотоконкурса на тему храмов святой Софии по всему миру, требование заявления о признании Советом Европы культурного маршрута на тему "Европейский маршрут памятников Премудрости Бога", - говорится в сообщении.
На встрече упоминалось, что МПА была основана в 1993 году по инициативе Константиноса Мицотакиса – отца нынешнего премьера-министра. Было отмечено, что следующая генеральная ассамблея МАП состоится на Крите 22-24 июля.
Храм святой Софии (Айя-София) был основан византийским императором-христианином Юстинианом I и открыт 27 декабря 537 года. Собор около тысячи лет был самым большим храмом в христианском мире. После захвата Константинополя османами и падения Византийской империи в 1453 году собор был переделан в мечеть, но с 1934 года здание по декрету основателя современного турецкого государства Кемаля Ататюрка стало музеем и было включено в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В июле 2020 года Госсовет Турции аннулировал решение от 1934 года о превращении собора святой Софии в музей. Сразу после этого президент Тайип Эрдоган заявил, что подписал указ о превращении собора в мечеть и начале там мусульманских богослужений.
Армия САР взяла населенные пункты в провинции Хама - РИА Новости, 1920, 22.01.2021
22 января, 13:04Религия и мировоззрение
Храм Святой Софии построят в сирийской Скальбии
 
Религия и мировоззрениеКириакос МицотакисКрит (остров)Госдума РФЮНЕСКОСовет ЕвропыГрецияСправки
 
 
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