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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210524/soderbergh-1733276708.html
Стивен Содерберг снял криминальную драму "Без резких движений"
Стивен Содерберг снял криминальную драму "Без резких движений" - РИА Новости, 24.05.2021
Стивен Содерберг снял криминальную драму "Без резких движений"
Вышел тизер криминальной драмы Стивена Содерберга "Без резких движений", сообщает Deadline. РИА Новости, 24.05.2021
2021-05-24T04:00
2021-05-24T04:00
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стивен содерберг
детройт
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Вышел тизер криминальной драмы Стивена Содерберга "Без резких движений", сообщает Deadline.События в фильме происходят в 1954 году в Детройте. Главные герои — преступники, которые верят, что им заказали выкрасть ничем не примечательные документы. Однако их план ограбления проваливается, и они решают выяснить, кто и зачем в действительности их нанял. В картине снимались Дон Чидл, Бенисио дель Торо, Дэвид Харбор, Брендан Фрейзер, Киран Калкин и другие. Мировая премьера ленты состоится 18 июня 2021 года на кинофестивале "Трайбека". На стриминговом сервисе HBO Max картина появится 1 июля.
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кино и сериалы, новости культуры, стивен содерберг, детройт

Стивен Содерберг снял криминальную драму "Без резких движений"

04:00 24.05.2021
 
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Вышел тизер криминальной драмы Стивена Содерберга "Без резких движений", сообщает Deadline.
События в фильме происходят в 1954 году в Детройте. Главные герои — преступники, которые верят, что им заказали выкрасть ничем не примечательные документы. Однако их план ограбления проваливается, и они решают выяснить, кто и зачем в действительности их нанял.
В картине снимались Дон Чидл, Бенисио дель Торо, Дэвид Харбор, Брендан Фрейзер, Киран Калкин и другие.
Мировая премьера ленты состоится 18 июня 2021 года на кинофестивале "Трайбека". На стриминговом сервисе HBO Max картина появится 1 июля.
Кадр из фильма Заражение
30 декабря 2020, 06:51Культура
Стивен Содерберг начал работу над "философским" сиквелом "Заражения"
 
КультураКино и сериалыНовости культурыСтивен СодербергДетройт
 
 
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