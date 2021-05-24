https://ria.ru/20210524/soderbergh-1733276708.html

Стивен Содерберг снял криминальную драму "Без резких движений"

Стивен Содерберг снял криминальную драму "Без резких движений" - РИА Новости, 24.05.2021

Стивен Содерберг снял криминальную драму "Без резких движений"

Вышел тизер криминальной драмы Стивена Содерберга "Без резких движений", сообщает Deadline. РИА Новости, 24.05.2021

2021-05-24T04:00

2021-05-24T04:00

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стивен содерберг

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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Вышел тизер криминальной драмы Стивена Содерберга "Без резких движений", сообщает Deadline.События в фильме происходят в 1954 году в Детройте. Главные герои — преступники, которые верят, что им заказали выкрасть ничем не примечательные документы. Однако их план ограбления проваливается, и они решают выяснить, кто и зачем в действительности их нанял. В картине снимались Дон Чидл, Бенисио дель Торо, Дэвид Харбор, Брендан Фрейзер, Киран Калкин и другие. Мировая премьера ленты состоится 18 июня 2021 года на кинофестивале "Трайбека". На стриминговом сервисе HBO Max картина появится 1 июля.

https://ria.ru/20201230/contagion-1591451759.html

детройт

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кино и сериалы, новости культуры, стивен содерберг, детройт