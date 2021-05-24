https://ria.ru/20210524/sobaki-1733301368.html

"Бешеные деньги": кто наживается на истреблении собак в Бурятии

"Бешеные деньги": кто наживается на истреблении собак в Бурятии - РИА Новости, 24.05.2021

"Бешеные деньги": кто наживается на истреблении собак в Бурятии

Бурятского "айболита" Антона Шабанова попросили признать бешеными всех поступающих на ветстанцию бездомных собак. Он не согласился и вскоре, по странному... РИА Новости, 24.05.2021

2021-05-24T08:00

2021-05-24T08:00

2021-05-24T08:01

республика бурятия

собаки

бездомные животные

улан-удэ

убийство

общество

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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости, Мария Семенова. Бурятского "айболита" Антона Шабанова попросили признать бешеными всех поступающих на ветстанцию бездомных собак. Он не согласился и вскоре, по странному совпадению, попал под сокращение, а в республике развернули нешуточную борьбу с эпидемией бешенства. По официальным данным, за два месяца в Улан-Удэ забрали с улиц десять тысяч бездомных животных. Зоозащитники указывают, что это физически невозможно: каждый день подрядчики выполняли месячный план, да и бродячих собак в Улан-Удэ почему-то оказалось в два раза больше, чем, например, в пятимиллионном Санкт-Петербурге. РИА Новости разбиралось в ситуации. Собачье делоСтарт цепочке событий дала трагедия, встревожившая людей не только в Бурятии, но и по всей России: 23 декабря 2020-го свора собак напала на 20-летнюю Татьяну Л. Девушка сильно пострадала, пережила несколько операций. До сих пор не известно, удастся ли сохранить зрение.Родственники Татьяны обратились в Госдуму с просьбой отменить федеральный закон "Об ответственном отношении к животным". Дело в том, что с января 2020-го, когда вступила в силу статья 18 этого ФЗ (она регламентирует изъятие дворняг с улиц), эвтаназия — вне закона. Применяют только метод ОСВВ: отлов, стерилизация, вакцинация, возврат в среду обитания. На момент инцидента новый порядок действовал уже почти год — но муниципальных приютов, без которых ОСВВ проблематично, в республике так и не основали. Ситуация с бродячими собаками в Бурятии резко ухудшилась, новости о серьезных нападениях появлялись в местных и федеральных СМИ едва ли не каждый месяц. В СК сначала заявили о доследственной проверке, а в январе, когда псы в очередной раз набросились на человека — на этот раз на 11-летнего мальчика, — возбудили уголовное дело по статье "Халатность". Развязанные рукиНа следующий день после нападения на Татьяну председатель комитета городского хозяйства Сергей Гашев на экстренном совещании мэрии Улан-Удэ заявил, что "попросил управление ветеринарии очень внимательно изучить труп собаки на предмет нахождения на ней бешенства". Гашев также сказал, что это "развяжет нам руки, позволит найти животных и провести эвтаназию". Обсуждение было открытым — его фрагменты вошли в репортаж местного телеканала "Ариг Ус" и доступны в Сети.Глава республики Алексей Цыденов в комментарии этому же СМИ отметил: "В рамках другого законодательства, специального, у нас определенные возможности есть, однако они ограничены по времени. Но мы меры примем. Надеюсь, вы поняли, что я хотел сказать".Видимо, Цыденов подразумевал введение повышенной готовности по бешенству."У нашего Управления ветеринарии есть отработанная схема. Глава республики выступил на телевидении, и тут же на окраине в микрорайоне "Восточный" нашли бешеную лису, хотя никогда их там не было", — говорит Наталья Филиппова, сопредседатель региональной общественной организации "Зоозащитники Бурятии" и руководитель приюта "Кот и пес". "Содержание нерентабельно"Все это происходило в конце декабря прошлого года. Тогда же, по словам Антона Шабанова, начальника лечебно-профилактического отдела Улан-Удэнской станции по борьбе с болезнями животных, его руководитель попросил диагностировать бешенство абсолютно всем бездомным собакам, поступающим на ветстанцию.Шабанов отказался, и это сразу же отразилось на карьере. Впрочем, по словам ветеринара, отношения с начальством уже несколько лет были напряженными. Все началось два года назад, с прихода следователей по делу о служебном подлоге, в котором подозревали двух бывших руководителей. Антон и его подчиненные дали свидетельские показания, обстановка накалилась. Несколько раз Шабанова пытались уволить. После инцидента с бешеными собаками ветеринар практически не виделся с руководителем — тот перевел общение с коллективом в письменный формат. А в апреле Шабанов получил уведомление об увольнении по сокращению штата. Подразделение, которое он возглавляет, расформировывают."В отделе лечебно-профилактических мероприятий ежегодно снижался объем оказанных ветеринарных услуг. Таким образом, его содержание нерентабельно и убыточно", — такова официальная причина, которую озвучили в местном Управлении ветеринарии. "Как можно расформировать отдел, который осуществляет основной вид деятельности учреждения по уставу? — недоумевает Шабанов.— Сокращают меня, троих врачей, двух санитаров. Без ложной скромности, все неплохие специалисты. Наши постоянные клиенты сейчас пишут ходатайство, чтобы отдел не трогали".Антон Шабанов продолжит работать до 22 июня. Он обратился в инспекцию труда и к главе республики с просьбой не допустить незаконного увольнения. Республиканские зоозащитники запланировали митинг в защиту ветеринара.Пятьсот собак за четыре дняС конца декабря 2020-го по март 2021-го Комитет городского хозяйства администрации Улан-Удэ заключил 16 однотипных контрактов с шестью разными исполнителями на оказание услуг "по изъятию, транспортировке и утилизации безнадзорных животных для предотвращения массовых инфекционных заболеваний". Еще четыре района республики подписали такие же договоры.Формулировка на портале закупок прямо противоречит федеральному законодательству, которое запрещает безвозвратный отлов. В техническом задании всех контрактов сказано: подрядчик должен изымать животных в границах города, привозить их на осмотр к специалистам ветеринарной службы, а затем либо отпускать, если не обнаружено бешенство, либо утилизировать трупы. Общая сумма контрактов — почти 29 миллионов на отлов в Улан-Удэ, еще пять миллионов — в различных районах республики. Первый договор подписали 29 декабря — через неделю после трагедии с Лоскутниковой. По документам за три месяца в Улан-Удэ отловили 10 032 особи — то есть в месяц больше, чем 3300. Для сравнения: в Туле (по числу населения город сопоставим с Улан-Удэ) в марте поймали 128 собак. В "миллионнике" Нижнем Новгороде, где программа ОСВВ действует с 2014-го, еще до принятия федерального закона "Об ответственном обращении с животными", за этот же месяц в приют поместили 116 собак.Исполнение муниципальных контрактов, заключенных администрацией, вызывает вопросы. Так, согласно акту приемочной комиссии, подрядчик ООО "Добрые дела" за пять дней, с 16 по 20 февраля 2021-го, отловил пятьсот животных. Другой подрядчик — ООО "Монолит Плюс" — справился ровно с тем же количеством за четыре дня. "Убивали на улице"По данным зоозащитников Бурятии и Антона Шабанова, все акты осмотра собак подписывал один и тот же ветеринар — он приехал из Якутии и работал по срочному трудовому договору. Зоозащитница Елена Мордвина рассказывает, что в городе регулярно находили трупы собак с дротиками. Как-то раз обнаружили сразу десять. Нередко с улиц забирали даже хозяйских псов. Владельцы обзванивали частные приюты в поисках питомцев. Звонили и тем, кто занимался отловом: "Верните нашу собаку". Им отвечали: "Ее уже нет, у нас такое распоряжение"."Один из контрактов на отлов подписали 29 января, а пятого февраля работы уже закончили, поймали 862 собаки. Мы следили за подрядчиком: у них всего три легковушки. В день они должны были отлавливать по 170 животных и отвозить к ветеринару — с таким количество машин это физически невозможно. Просто отмыли деньги", — считает Мордвина. Мэрия обвинения отрицает. Как заявил председатель Комитета городского хозяйства Сергей Гашев (это его подпись стоит на актах приемки по муниципальным контрактам на изъятие животных), подрядные организации пользовались препаратами, которые не убивают, а парализуют собак."Нас проверяли МВД и прокуратура — нарушений нет, — утверждает Гашев.— Я и сам выезжал не раз. Это непростая работа: при любом попадании шприца собака две-три минуты еще движется, за это время ее надо не потерять из вида".Нулевой балансС принятия закона об ОСВВ до марта этого года численность бездомных собак в Бурятии практически не контролировали. Муниципальных приютов здесь нет. Частных — всего три, да и те заполнены. Администрация несколько раз публиковала тендеры на ОСВВ — по словам заммэра Улан-Удэ Сергея Гашева, из 12 торгов состоялись только одни.Причина простая: нет подрядчиков с площадями, приспособленными для содержания животных во время карантина и в послеоперационный период. А это обязательное требование программы. Сергей Гашев признает — с принятия закона об ОСВВ численность бездомных собак в Бурятии катастрофически увеличилась. По его словам, раньше каждый год на улицах отлавливали десять тысяч животных. Только в марте 2021-го администрация Улан-Удэ нашла постоянного подрядчика на ОСВВ: контракт заключили с "Байкалагроветтор" на сумму 33 миллиона рублей. "Средств выделено на 4798 собак, однако, по моим оценкам, у нас примерно в два раза больше. Подрядчик работает в графике, но этого недостаточно. Ситуация ухудшилась. Сегодня большое совещание, будем рассматривать, как защитить жителей от собак. Мы не против ОСВВ, надо просто привести в норму численность особей, а потом уже заниматься новыми программами",— подчеркнул Гашев. "Через 17 дней выходит скелет"У зоозащитников к компании "Байкалагроветтор" претензий хватает. "Приют там в помещении бывших складов, это длинные холодные темные здания. У нас есть удостоверения общественных инспекторов, поэтому мы имеем право все проверить. В клетке, которая предназначена для одной собаки, сидят пять, причем все вперемежку, битком, большие могут легко загрызть маленьких. Животные лежат на бетонном полу. На всю клетку — крохотная мисочка размером с тарелку для ребенка, и та пустая. Нам показали мешки с кормом. Это хорошо, конечно, но почему корм в мешках, а не в мисках? Спрашиваем, где вода. "Воду мы привозим". "И где она?" "Ну, пока не привезли"", — рассказывает Филиппова. По условиям контракта собаки должны пробыть на территории "Байкалагроветтора" 17 дней: десятидневный карантин, потом кастрация или стерилизация, вакцинация и выпуск через неделю. Увидев первых возвращенных на улицы животных, зоозащитники пришли в ужас."Забрали откормленную собаку, а через 17 дней вернули скелет. Операции делают ужасно. На животе такой рубец, будто кожу зашили внахлест. Нитки висят. Все истощенные, у некоторых гнойное течение из глаз и носа, кашель. Мы, кого успели, того подобрали и спасли, другие просто умерли на улице", — говорит Наталья. Елена Мордвина добавляет, что просила город выделить землю, где бы создала приют для собак. Однако в ответ услышала отказ.

https://ria.ru/20210319/sobaki-1601876030.html

https://ria.ru/20200624/1573383862.html

https://ria.ru/20201204/veterinar-1587539786.html

https://ria.ru/20200411/1569878996.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика бурятия, собаки, бездомные животные, улан-удэ, убийство, общество