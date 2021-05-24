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Москвичей предупредили о заморозках в июне
Москвичей предупредили о заморозках в июне - РИА Новости, 24.05.2021
Москвичей предупредили о заморозках в июне
В конце мая — начале июня погода в Москве будет холодной: температура воздуха будет на два-три градуса ниже климатической нормы, рассказала РИА Новости... РИА Новости, 24.05.2021
2021-05-24T13:21
2021-05-24T17:20
россия
татьяна позднякова
москва
московская область (подмосковье)
истра
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. В конце мая — начале июня погода в Москве будет холодной: температура воздуха будет на два-три градуса ниже климатической нормы, рассказала РИА Новости специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова.Столбик термометра, по словам синоптика, может показывать от нуля до минус 0,1 градуса. Такие значения могут наблюдаться в самых холодных местах Подмосковья: в Истре и Черустях."Велика вероятность заморозков в начале июня в утренние часы", — добавила Позднякова.Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что первая половина июня не будет жаркой, а к середине месяца температура воздуха достигнет значений нормы: 21,7 градуса днем и 11,5 градуса ночью.
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россия, татьяна позднякова, москва, московская область (подмосковье), истра, общество

Москвичей предупредили о заморозках в июне

13:21 24.05.2021 (обновлено: 17:20 24.05.2021)
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкДевушка едет на велосипеде по Москворецкой набережной в Москве
Девушка едет на велосипеде по Москворецкой набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 24.05.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. В конце мая — начале июня погода в Москве будет холодной: температура воздуха будет на два-три градуса ниже климатической нормы, рассказала РИА Новости специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова.

"Не исключено, что в местах пониженного рельефа температура может достигать слабо отрицательных значений", — отметила она.

Столбик термометра, по словам синоптика, может показывать от нуля до минус 0,1 градуса. Такие значения могут наблюдаться в самых холодных местах Подмосковья: в Истре и Черустях.
"Велика вероятность заморозков в начале июня в утренние часы", — добавила Позднякова.
Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что первая половина июня не будет жаркой, а к середине месяца температура воздуха достигнет значений нормы: 21,7 градуса днем и 11,5 градуса ночью.
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