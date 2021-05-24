https://ria.ru/20210524/sinoptik-1733636943.html

Москвичей предупредили о заморозках в июне

Москвичей предупредили о заморозках в июне - РИА Новости, 24.05.2021

Москвичей предупредили о заморозках в июне

В конце мая — начале июня погода в Москве будет холодной: температура воздуха будет на два-три градуса ниже климатической нормы, рассказала РИА Новости... РИА Новости, 24.05.2021

2021-05-24T13:21

2021-05-24T13:21

2021-05-24T17:20

россия

татьяна позднякова

москва

московская область (подмосковье)

истра

общество

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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. В конце мая — начале июня погода в Москве будет холодной: температура воздуха будет на два-три градуса ниже климатической нормы, рассказала РИА Новости специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова.Столбик термометра, по словам синоптика, может показывать от нуля до минус 0,1 градуса. Такие значения могут наблюдаться в самых холодных местах Подмосковья: в Истре и Черустях."Велика вероятность заморозков в начале июня в утренние часы", — добавила Позднякова.Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что первая половина июня не будет жаркой, а к середине месяца температура воздуха достигнет значений нормы: 21,7 градуса днем и 11,5 градуса ночью.

https://ria.ru/20210524/leto-1733382332.html

россия

москва

московская область (подмосковье)

истра

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2021

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россия, татьяна позднякова, москва, московская область (подмосковье), истра, общество