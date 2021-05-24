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В Норвегии рассказали о зашифрованном сигнале от Китая России
В Норвегии рассказали о зашифрованном сигнале от Китая России - РИА Новости, 24.05.2021
В Норвегии рассказали о зашифрованном сигнале от Китая России
Военный союз Китая и России станет худшим кошмаром для США, пишет норвежский публицист Пол Стейган. РИА Новости, 24.05.2021
2021-05-24T14:23
2021-05-24T15:31
россия
ван и (политик)
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мид кнр
китай
сша
политика
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Военный союз Китая и России станет худшим кошмаром для США, пишет норвежский публицист Пол Стейган.По его мнению, Москва и Пекин наконец осознали, насколько утопична идея выстраивания партнерства с заокеанскими коллегами, которые путем различных рестрикций лишь способствуют сближению двух государств.Сейчас, отмечает автор статьи, в истории наступил принципиально новый этап, начало которому положил телефонный разговор министра иностранных дел России Сергея Лаврова с его китайским коллегой Ван И, состоявшийся 4 февраля. Комментарий МИД Китая по этому поводу был довольно сдержанным, но Стейган считает беседу министров "эпохальной".В сообщении китайского ведомства говорилось, что Пекин "не видит ограничений для стратегической координации" с Москвой. По мнению журналиста, таким образом Китай подал России зашифрованный сигнал о готовности вступить в стратегический военный союз.Вместе с тем Стейган считает, что признаки этого можно было проследить еще в 2018 году, когда министр обороны Китая Вэй Фэ назвал целью визита в Россию продемонстрировать США, как тесно связаны вооруженные силы двух стран. Теперь, когда Москва и Пекин осознали, насколько они сильны вместе, у США и их партнеров остаются минимальные шансы для противостояния им, заключил автор статьи.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ &gt;&gt;
https://radiosputnik.ria.ru/20210509/ssha-1731565228.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210519/aes-1733015176.html
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россия, ван и (политик), сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мид кнр, китай, сша, политика

В Норвегии рассказали о зашифрованном сигнале от Китая России

14:23 24.05.2021 (обновлено: 15:31 24.05.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел КНР Ван И
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел КНР Ван И - РИА Новости, 1920, 24.05.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Военный союз Китая и России станет худшим кошмаром для США, пишет норвежский публицист Пол Стейган.
По его мнению, Москва и Пекин наконец осознали, насколько утопична идея выстраивания партнерства с заокеанскими коллегами, которые путем различных рестрикций лишь способствуют сближению двух государств.

"Понимает ли это Запад? Прочтет ли он пророчество на стене, как это было в Библии перед падением Вавилона?" — задался вопросом журналист.

Сейчас, отмечает автор статьи, в истории наступил принципиально новый этап, начало которому положил телефонный разговор министра иностранных дел России Сергея Лаврова с его китайским коллегой Ван И, состоявшийся 4 февраля. Комментарий МИД Китая по этому поводу был довольно сдержанным, но Стейган считает беседу министров "эпохальной".
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В сообщении китайского ведомства говорилось, что Пекин "не видит ограничений для стратегической координации" с Москвой. По мнению журналиста, таким образом Китай подал России зашифрованный сигнал о готовности вступить в стратегический военный союз.
Вместе с тем Стейган считает, что признаки этого можно было проследить еще в 2018 году, когда министр обороны Китая Вэй Фэ назвал целью визита в Россию продемонстрировать США, как тесно связаны вооруженные силы двух стран.
Теперь, когда Москва и Пекин осознали, насколько они сильны вместе, у США и их партнеров остаются минимальные шансы для противостояния им, заключил автор статьи.
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19 мая, 18:24Авторы
Россия построит новые атомные блоки в Китае. Что останется Западу?
Полный текст статьи читайте на ИноСМИ >>
 
РоссияВан И (политик)Сергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)МИД КНРКитайСШАПолитика
 
 
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