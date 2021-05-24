https://ria.ru/20210524/shifr-1733652083.html
В Норвегии рассказали о зашифрованном сигнале от Китая России
В Норвегии рассказали о зашифрованном сигнале от Китая России - РИА Новости, 24.05.2021
В Норвегии рассказали о зашифрованном сигнале от Китая России
Военный союз Китая и России станет худшим кошмаром для США, пишет норвежский публицист Пол Стейган. РИА Новости, 24.05.2021
2021-05-24T14:23
2021-05-24T14:23
2021-05-24T15:31
россия
ван и (политик)
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мид кнр
китай
сша
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/17/1602427944_0:64:3066:1789_1920x0_80_0_0_b0fe8cd1a55be6620c43b70b401a3d46.jpg
МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Военный союз Китая и России станет худшим кошмаром для США, пишет норвежский публицист Пол Стейган.По его мнению, Москва и Пекин наконец осознали, насколько утопична идея выстраивания партнерства с заокеанскими коллегами, которые путем различных рестрикций лишь способствуют сближению двух государств.Сейчас, отмечает автор статьи, в истории наступил принципиально новый этап, начало которому положил телефонный разговор министра иностранных дел России Сергея Лаврова с его китайским коллегой Ван И, состоявшийся 4 февраля. Комментарий МИД Китая по этому поводу был довольно сдержанным, но Стейган считает беседу министров "эпохальной".В сообщении китайского ведомства говорилось, что Пекин "не видит ограничений для стратегической координации" с Москвой. По мнению журналиста, таким образом Китай подал России зашифрованный сигнал о готовности вступить в стратегический военный союз.Вместе с тем Стейган считает, что признаки этого можно было проследить еще в 2018 году, когда министр обороны Китая Вэй Фэ назвал целью визита в Россию продемонстрировать США, как тесно связаны вооруженные силы двух стран. Теперь, когда Москва и Пекин осознали, насколько они сильны вместе, у США и их партнеров остаются минимальные шансы для противостояния им, заключил автор статьи.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ >>
https://radiosputnik.ria.ru/20210509/ssha-1731565228.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210519/aes-1733015176.html
россия
китай
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/03/17/1602427944_72:0:2803:2048_1920x0_80_0_0_10891adbc0030f869a1242e793cea67d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, ван и (политик), сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мид кнр, китай, сша, политика
МОСКВА, 24 мая — РИА Новости.
Военный союз Китая
и России
станет худшим кошмаром для США
, пишет норвежский публицист Пол Стейган
.
По его мнению, Москва и Пекин наконец осознали, насколько утопична идея выстраивания партнерства с заокеанскими коллегами, которые путем различных рестрикций лишь способствуют сближению двух государств.
"Понимает ли это Запад? Прочтет ли он пророчество на стене, как это было в Библии перед падением Вавилона?" — задался вопросом журналист.
Сейчас, отмечает автор статьи, в истории наступил принципиально новый этап, начало которому положил телефонный разговор министра иностранных дел России Сергея Лаврова с его китайским коллегой Ван И
, состоявшийся 4 февраля. Комментарий МИД Китая по этому поводу был довольно сдержанным, но Стейган считает беседу министров "эпохальной".
В сообщении китайского ведомства говорилось, что Пекин "не видит ограничений для стратегической координации" с Москвой. По мнению журналиста, таким образом Китай подал России зашифрованный сигнал о готовности вступить в стратегический военный союз.
Вместе с тем Стейган считает, что признаки этого можно было проследить еще в 2018 году, когда министр обороны Китая Вэй Фэ назвал целью визита в Россию продемонстрировать США, как тесно связаны вооруженные силы двух стран.
Теперь, когда Москва и Пекин осознали, насколько они сильны вместе, у США и их партнеров остаются минимальные шансы для противостояния им, заключил автор статьи.
Полный текст статьи читайте на ИноСМИ >>