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В Норвегии рассказали о зашифрованном сигнале от Китая России

В Норвегии рассказали о зашифрованном сигнале от Китая России - РИА Новости, 24.05.2021

В Норвегии рассказали о зашифрованном сигнале от Китая России

Военный союз Китая и России станет худшим кошмаром для США, пишет норвежский публицист Пол Стейган. РИА Новости, 24.05.2021

2021-05-24T14:23

2021-05-24T14:23

2021-05-24T15:31

россия

ван и (политик)

сергей лавров

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мид кнр

китай

сша

политика

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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Военный союз Китая и России станет худшим кошмаром для США, пишет норвежский публицист Пол Стейган.По его мнению, Москва и Пекин наконец осознали, насколько утопична идея выстраивания партнерства с заокеанскими коллегами, которые путем различных рестрикций лишь способствуют сближению двух государств.Сейчас, отмечает автор статьи, в истории наступил принципиально новый этап, начало которому положил телефонный разговор министра иностранных дел России Сергея Лаврова с его китайским коллегой Ван И, состоявшийся 4 февраля. Комментарий МИД Китая по этому поводу был довольно сдержанным, но Стейган считает беседу министров "эпохальной".В сообщении китайского ведомства говорилось, что Пекин "не видит ограничений для стратегической координации" с Москвой. По мнению журналиста, таким образом Китай подал России зашифрованный сигнал о готовности вступить в стратегический военный союз.Вместе с тем Стейган считает, что признаки этого можно было проследить еще в 2018 году, когда министр обороны Китая Вэй Фэ назвал целью визита в Россию продемонстрировать США, как тесно связаны вооруженные силы двух стран. Теперь, когда Москва и Пекин осознали, насколько они сильны вместе, у США и их партнеров остаются минимальные шансы для противостояния им, заключил автор статьи.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ >>

https://radiosputnik.ria.ru/20210509/ssha-1731565228.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210519/aes-1733015176.html

россия

китай

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, ван и (политик), сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мид кнр, китай, сша, политика