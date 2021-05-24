https://ria.ru/20210524/shevchenko-1733745827.html

Партия "Слуга народа" объяснила исключение депутата Шевченко

Партия "Слуга народа" объяснила исключение депутата Шевченко - РИА Новости, 24.05.2021

Партия "Слуга народа" объяснила исключение депутата Шевченко

Депутата Верховной рады Украины Евгения Шевченко исключили из парламентской фракции "Слуга народа" из-за того, что он поставил под угрозу отношения Киева с... РИА Новости, 24.05.2021

2021-05-24T23:16

2021-05-24T23:16

2021-05-24T23:16

александр корниенко

верховная рада украины

киев

украина

в мире

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МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Депутата Верховной рады Украины Евгения Шевченко исключили из парламентской фракции "Слуга народа" из-за того, что он поставил под угрозу отношения Киева с международными партнерами, заявил в понедельник глава политсилы Александр Корниенко.В понедельник депутат парламентской фракции "Слуга народа" Александр Качура сообщил, что Шевченко исключили из ее состава."Своими действиями господин Шевченко поставил под угрозу отношения Украины с международными партнерами, а также нанес вред международному имиджу Украины как предсказуемого партнера с последовательной политикой, которая руководствуется демократическими европейскими ценностями", – цитирует заявление Корниенко пресс-служба на сайте партии.По его словам, партия уважает право на собственную политическую позицию, но она не может противоречить основным принципам политики партии и президента. При этом Шевченко позволял себе заявления в сфере внешней политики, не согласованные ни с главой государства, ни с министерством иностранных дел, говорится в заявлении."Во фракции "Слуга народа" он появился благодаря тому, что за него проголосовали люди. Конечно, мы не можем заставить его уйти из парламента, потому что он мажоритарщик. К слову, мы сознательно выступаем за отмену мажоритарки. Думаю, что следующие выборы в Верховную раду должны пройти по пропорциональной системе, это будет страховкой от политической коррупции", – отметил он.

https://ria.ru/20210522/zelenskiy-1733378458.html

https://ria.ru/20210520/zelenskiy-1733026291.html

киев

украина

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александр корниенко, верховная рада украины, киев, украина, в мире