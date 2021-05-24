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Партия "Слуга народа" объяснила исключение депутата Шевченко
Партия "Слуга народа" объяснила исключение депутата Шевченко - РИА Новости, 24.05.2021
Партия "Слуга народа" объяснила исключение депутата Шевченко
Депутата Верховной рады Украины Евгения Шевченко исключили из парламентской фракции "Слуга народа" из-за того, что он поставил под угрозу отношения Киева с... РИА Новости, 24.05.2021
2021-05-24T23:16
2021-05-24T23:16
александр корниенко
верховная рада украины
киев
украина
в мире
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МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Депутата Верховной рады Украины Евгения Шевченко исключили из парламентской фракции "Слуга народа" из-за того, что он поставил под угрозу отношения Киева с международными партнерами, заявил в понедельник глава политсилы Александр Корниенко.В понедельник депутат парламентской фракции "Слуга народа" Александр Качура сообщил, что Шевченко исключили из ее состава."Своими действиями господин Шевченко поставил под угрозу отношения Украины с международными партнерами, а также нанес вред международному имиджу Украины как предсказуемого партнера с последовательной политикой, которая руководствуется демократическими европейскими ценностями", – цитирует заявление Корниенко пресс-служба на сайте партии.По его словам, партия уважает право на собственную политическую позицию, но она не может противоречить основным принципам политики партии и президента. При этом Шевченко позволял себе заявления в сфере внешней политики, не согласованные ни с главой государства, ни с министерством иностранных дел, говорится в заявлении."Во фракции "Слуга народа" он появился благодаря тому, что за него проголосовали люди. Конечно, мы не можем заставить его уйти из парламента, потому что он мажоритарщик. К слову, мы сознательно выступаем за отмену мажоритарки. Думаю, что следующие выборы в Верховную раду должны пройти по пропорциональной системе, это будет страховкой от политической коррупции", – отметил он.
https://ria.ru/20210522/zelenskiy-1733378458.html
https://ria.ru/20210520/zelenskiy-1733026291.html
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александр корниенко, верховная рада украины, киев, украина, в мире

Партия "Слуга народа" объяснила исключение депутата Шевченко

23:16 24.05.2021
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкДелегат на съезде партии "Слуга народа" в Киеве
Делегат на съезде партии Слуга народа в Киеве - РИА Новости, 1920, 24.05.2021
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Депутата Верховной рады Украины Евгения Шевченко исключили из парламентской фракции "Слуга народа" из-за того, что он поставил под угрозу отношения Киева с международными партнерами, заявил в понедельник глава политсилы Александр Корниенко.
В понедельник депутат парламентской фракции "Слуга народа" Александр Качура сообщил, что Шевченко исключили из ее состава.
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"Своими действиями господин Шевченко поставил под угрозу отношения Украины с международными партнерами, а также нанес вред международному имиджу Украины как предсказуемого партнера с последовательной политикой, которая руководствуется демократическими европейскими ценностями", – цитирует заявление Корниенко пресс-служба на сайте партии.
По его словам, партия уважает право на собственную политическую позицию, но она не может противоречить основным принципам политики партии и президента. При этом Шевченко позволял себе заявления в сфере внешней политики, не согласованные ни с главой государства, ни с министерством иностранных дел, говорится в заявлении.
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"Во фракции "Слуга народа" он появился благодаря тому, что за него проголосовали люди. Конечно, мы не можем заставить его уйти из парламента, потому что он мажоритарщик. К слову, мы сознательно выступаем за отмену мажоритарки. Думаю, что следующие выборы в Верховную раду должны пройти по пропорциональной системе, это будет страховкой от политической коррупции", – отметил он.
 
Александр КорниенкоВерховная Рада УкраиныКиевУкраинаВ мире
 
 
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