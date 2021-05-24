https://ria.ru/20210524/seyantsy-1733618225.html

В Ленобласти высадили почти 175 тысяч сеянцев сосны и ели

В Ленобласти высадили почти 175 тысяч сеянцев сосны и ели - РИА Новости, 24.05.2021

В Ленобласти высадили почти 175 тысяч сеянцев сосны и ели

В рамках Всероссийского дня леса в Ленинградской области на площади в 47 гектаров высажены почти 175 тысяч сеянцев сосны и ели, сообщил глава региона Александр... РИА Новости, 24.05.2021

2021-05-24T11:55

2021-05-24T11:55

2021-05-24T11:55

ленинградская область

александр дрозденко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/155888/22/1558882216_0:79:1500:923_1920x0_80_0_0_a869de240789e043887a1e2e53aaed9b.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая — РИА Новости. В рамках Всероссийского дня леса в Ленинградской области на площади в 47 гектаров высажены почти 175 тысяч сеянцев сосны и ели, сообщил глава региона Александр Дрозденко. Акция прошла во всех 19 лесничествах — филиалах ЛОГКУ "Ленобллес" региона. Глава региона принял участие в мероприятии в Кировском лесничестве у поселка Келколово. На месте бывшего карьера по добыче песка площадью 4,3 гектара, проходящего рекультивацию, добровольцы и активисты района высадили почти девять тысяч сеянцев сосны с закрытой корневой системой повышенной приживаемости."Есть две категории людей, те кто заботится о лесе и делает что-то чтобы восстанавливать лес и те, кто только говорит. Я предпочитаю — сажать деревья. В акциях участвую уже лет 15, а своё первое дерево посадил ещё в школе в Разметелево", — сказал губернатор.Всероссийский день леса прошел уже в одиннадцатый раз. В этом году в рамках праздника был проведен конкурс детских рисунков и поделок, посвященных лесу: выставку работ участников школьных лесничеств, победителей конкурса также осмотрел Александр Дрозденко.В ведомстве добавили, что с начала весеннего сезона уже высажены деревья на площади 3,1 тысячи гектаров. За пять лет реализации национального проекта "Экология" к 2024 году отношение площади лесовосстановления к площади вырубленных и погибших лесных насаждений должно достичь показателя 100%."По итогам 2020 в Ленинградской области этот показатель составил 87,9% при установленном нацпроектам для региона на 2020 год показателе 69,1%.

https://realty.ria.ru/20180830/1527509303.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр дрозденко