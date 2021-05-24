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Ленинградская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ленинградская область
https://ria.ru/20210524/seyantsy-1733618225.html
В Ленобласти высадили почти 175 тысяч сеянцев сосны и ели
В Ленобласти высадили почти 175 тысяч сеянцев сосны и ели - РИА Новости, 24.05.2021
В Ленобласти высадили почти 175 тысяч сеянцев сосны и ели
В рамках Всероссийского дня леса в Ленинградской области на площади в 47 гектаров высажены почти 175 тысяч сеянцев сосны и ели, сообщил глава региона Александр... РИА Новости, 24.05.2021
2021-05-24T11:55
2021-05-24T11:55
ленинградская область
александр дрозденко
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая — РИА Новости. В рамках Всероссийского дня леса в Ленинградской области на площади в 47 гектаров высажены почти 175 тысяч сеянцев сосны и ели, сообщил глава региона Александр Дрозденко. Акция прошла во всех 19 лесничествах — филиалах ЛОГКУ "Ленобллес" региона. Глава региона принял участие в мероприятии в Кировском лесничестве у поселка Келколово. На месте бывшего карьера по добыче песка площадью 4,3 гектара, проходящего рекультивацию, добровольцы и активисты района высадили почти девять тысяч сеянцев сосны с закрытой корневой системой повышенной приживаемости."Есть две категории людей, те кто заботится о лесе и делает что-то чтобы восстанавливать лес и те, кто только говорит. Я предпочитаю — сажать деревья. В акциях участвую уже лет 15, а своё первое дерево посадил ещё в школе в Разметелево", — сказал губернатор.Всероссийский день леса прошел уже в одиннадцатый раз. В этом году в рамках праздника был проведен конкурс детских рисунков и поделок, посвященных лесу: выставку работ участников школьных лесничеств, победителей конкурса также осмотрел Александр Дрозденко.В ведомстве добавили, что с начала весеннего сезона уже высажены деревья на площади 3,1 тысячи гектаров. За пять лет реализации национального проекта "Экология" к 2024 году отношение площади лесовосстановления к площади вырубленных и погибших лесных насаждений должно достичь показателя 100%."По итогам 2020 в Ленинградской области этот показатель составил 87,9% при установленном нацпроектам для региона на 2020 год показателе 69,1%.
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александр дрозденко

В Ленобласти высадили почти 175 тысяч сеянцев сосны и ели

11:55 24.05.2021
 
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПосадка саженца
Посадка саженца - РИА Новости, 1920, 24.05.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая — РИА Новости. В рамках Всероссийского дня леса в Ленинградской области на площади в 47 гектаров высажены почти 175 тысяч сеянцев сосны и ели, сообщил глава региона Александр Дрозденко.
Акция прошла во всех 19 лесничествах — филиалах ЛОГКУ "Ленобллес" региона. Глава региона принял участие в мероприятии в Кировском лесничестве у поселка Келколово. На месте бывшего карьера по добыче песка площадью 4,3 гектара, проходящего рекультивацию, добровольцы и активисты района высадили почти девять тысяч сеянцев сосны с закрытой корневой системой повышенной приживаемости.
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"Есть две категории людей, те кто заботится о лесе и делает что-то чтобы восстанавливать лес и те, кто только говорит. Я предпочитаю — сажать деревья. В акциях участвую уже лет 15, а своё первое дерево посадил ещё в школе в Разметелево", — сказал губернатор.
Всероссийский день леса прошел уже в одиннадцатый раз. В этом году в рамках праздника был проведен конкурс детских рисунков и поделок, посвященных лесу: выставку работ участников школьных лесничеств, победителей конкурса также осмотрел Александр Дрозденко.
"Всё работы по лесовосстановлению в Ленинградской области проводятся в рамках федерального проекта "Сохранение лесов", входящего в национальный проект "Экология". В 2021 году запланировано искусственное лесовосстановление на площади 8,8 тысяч гектаров, с высадкой более 21,2 миллиона штук посадочного материала, выращенного на семи лесных питомниках и в лесном селекционно-семеноводческом центре", — в свою очередь, отметили в пресс-службе областной администрации.
В ведомстве добавили, что с начала весеннего сезона уже высажены деревья на площади 3,1 тысячи гектаров. За пять лет реализации национального проекта "Экология" к 2024 году отношение площади лесовосстановления к площади вырубленных и погибших лесных насаждений должно достичь показателя 100%.
"По итогам 2020 в Ленинградской области этот показатель составил 87,9% при установленном нацпроектам для региона на 2020 год показателе 69,1%.
 
Ленинградская областьАлександр Дрозденко
 
 
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