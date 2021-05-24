https://ria.ru/20210524/samolet-1733742076.html

Германия выразила протест белорусскому послу из-за инцидента с самолетом

Германия выразила протест белорусскому послу из-за инцидента с самолетом - РИА Новости, 24.05.2021

Германия выразила протест белорусскому послу из-за инцидента с самолетом

Послу Белоруссии выражен протест в связи с инцидентом с самолетом Ryanair и задержанием одного из основателей признанного в республике экстремистским... РИА Новости, 24.05.2021

2021-05-24T22:32

2021-05-24T22:32

2021-05-24T22:32

задержание основателя telegram-канала nexta

роман протасевич

ryanair

эдвард сноуден

эво моралес

мид германии

боливия

белоруссия

австрия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/18/1733635482_0:150:2879:1769_1920x0_80_0_0_7f6a1cdaf900c6ffc9435244fa0bd1b7.jpg

БЕРЛИН, 24 мая - РИА Новости. Послу Белоруссии выражен протест в связи с инцидентом с самолетом Ryanair и задержанием одного из основателей признанного в республике экстремистским Telegram-канала Nexta Романа Протасевича, заявил в понедельник статс-секретарь МИД ФРГ Мигель Бергер.Ранее в МИД ФРГ сообщили о том, что посол Белоруссии в ФРГ приглашен вечером на беседу во внешнеполитическое ведомство."Сегодня я вызвал посла Беларуси (Дениса) Сидоренко в министерство иностранных дел, чтобы выразить протест против насильственного перехвата гражданского самолета и похищения Романа Протасевича и его спутницы. Это абсолютно недопустимо. Оба должны быть немедленно освобождены", - написал Бергер в соцсети Twitter по итогам разговора.В воскресенье в минском аэропорту из-за сообщения о минировании экстренно сел самолет ирландского лоукостера Ryanair. Белорусские правозащитники сообщили, что этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить до 15 лет лишения свободы.Это уже не первая история с посадкой самолета по принуждению. Наиболее известным случаем стала посадка в Вене самолета президента Боливии Эво Моралеса 3 июля 2013 года. Тогда власти Австрии обыскали самолет Моралеса, который возвращался из Москвы на родину. Поводом для обыска стали подозрения, что на этом борту вывозят экс-сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена, который передал в СМИ секретную информацию о слежке американских спецслужб. В итоге Сноудена в самолете не обнаружили, после чего лайнеру разрешили продолжить полет.

https://ria.ru/20210523/lukashenko-1733570963.html

https://ria.ru/20210524/sanktsii-1733727719.html

боливия

белоруссия

австрия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

задержание основателя telegram-канала nexta, роман протасевич, ryanair, эдвард сноуден, эво моралес, мид германии, боливия, белоруссия, австрия, в мире