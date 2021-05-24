Германия выразила протест белорусскому послу из-за инцидента с самолетом
© REUTERS / Andrius SytasСамолет авиакомпании Ryanair, на котором находился Роман Протасевич, в аэропорту Вильнюса
БЕРЛИН, 24 мая - РИА Новости. Послу Белоруссии выражен протест в связи с инцидентом с самолетом Ryanair и задержанием одного из основателей признанного в республике экстремистским Telegram-канала Nexta Романа Протасевича, заявил в понедельник статс-секретарь МИД ФРГ Мигель Бергер.
Ранее в МИД ФРГ сообщили о том, что посол Белоруссии в ФРГ приглашен вечером на беседу во внешнеполитическое ведомство.
"Сегодня я вызвал посла Беларуси (Дениса) Сидоренко в министерство иностранных дел, чтобы выразить протест против насильственного перехвата гражданского самолета и похищения Романа Протасевича и его спутницы. Это абсолютно недопустимо. Оба должны быть немедленно освобождены", - написал Бергер в соцсети Twitter по итогам разговора.
В воскресенье в минском аэропорту из-за сообщения о минировании экстренно сел самолет ирландского лоукостера Ryanair. Белорусские правозащитники сообщили, что этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить до 15 лет лишения свободы.
Это уже не первая история с посадкой самолета по принуждению. Наиболее известным случаем стала посадка в Вене самолета президента Боливии Эво Моралеса 3 июля 2013 года. Тогда власти Австрии обыскали самолет Моралеса, который возвращался из Москвы на родину. Поводом для обыска стали подозрения, что на этом борту вывозят экс-сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена, который передал в СМИ секретную информацию о слежке американских спецслужб. В итоге Сноудена в самолете не обнаружили, после чего лайнеру разрешили продолжить полет.