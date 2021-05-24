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Президент Польши назвал предлог для посадки самолета в Минске ложью
Президент Польши назвал предлог для посадки самолета в Минске ложью - РИА Новости, 24.05.2021
Президент Польши назвал предлог для посадки самолета в Минске ложью
Сообщение о минировании, из-за которого в Минске экстренно сел борт Ryanair, оказалось ложью, инцидент нельзя оставлять без ответа, заявил президент Польши... РИА Новости, 24.05.2021
2021-05-24T19:22
2021-05-24T19:22
задержание основателя telegram-канала nexta
роман протасевич
ryanair
анджей дуда
эдвард сноуден
эво моралес
европейский совет
боливия
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АНКАРА, 24 мая – РИА Новости. Сообщение о минировании, из-за которого в Минске экстренно сел борт Ryanair, оказалось ложью, инцидент нельзя оставлять без ответа, заявил президент Польши Анджей Дуда в Анкаре в понедельник.Дуда находится в Турции с официальным визитом.Самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, 23 мая экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Близкий к пресс-службе белорусского президента Telegram-канал "Пул Первого" сообщил, что принять борт просили и Афины, и Вильнюс, а командир самолета принял решение разворачиваться на Минск. Этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить до 15 лет лишения свободы."Как выяснилось, предлог с минированием для посадки самолета оказался ложью. С точки зрения международного права этот акт неприемлем. Мы обсуждаем эту ситуацию в Европейском совете, и я вчера в соцсетях написал, что международное сообщество должно показать реакцию, эти действия нельзя оставить без ответа", - сказал Дуда на совместной пресс-конференции с турецким лидером Тайипом Эрдоганом в Анкаре.Практика вынужденных посадок самолетов имела место и ранее, наиболее громким случаем стало принуждение к приземлению самолета президента Боливии Эво Моралеса в Вене в 2013 году. Причиной этому стали слухи о том, что на борту вместе с президентом находится бывший агент ЦРУ Эдвард Сноуден, обвиняемый в США в разглашении государственной тайны.
https://ria.ru/20210523/lukashenko-1733570963.html
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задержание основателя telegram-канала nexta, роман протасевич, ryanair, анджей дуда, эдвард сноуден, эво моралес, европейский совет, боливия, вена, анкара, в мире

Президент Польши назвал предлог для посадки самолета в Минске ложью

19:22 24.05.2021
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрезидент Польши Анджей Дуда
Президент Польши Анджей Дуда - РИА Новости, 1920, 24.05.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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АНКАРА, 24 мая – РИА Новости. Сообщение о минировании, из-за которого в Минске экстренно сел борт Ryanair, оказалось ложью, инцидент нельзя оставлять без ответа, заявил президент Польши Анджей Дуда в Анкаре в понедельник.
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Самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, 23 мая экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Близкий к пресс-службе белорусского президента Telegram-канал "Пул Первого" сообщил, что принять борт просили и Афины, и Вильнюс, а командир самолета принял решение разворачиваться на Минск. Этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить до 15 лет лишения свободы.
"Как выяснилось, предлог с минированием для посадки самолета оказался ложью. С точки зрения международного права этот акт неприемлем. Мы обсуждаем эту ситуацию в Европейском совете, и я вчера в соцсетях написал, что международное сообщество должно показать реакцию, эти действия нельзя оставить без ответа", - сказал Дуда на совместной пресс-конференции с турецким лидером Тайипом Эрдоганом в Анкаре.
Самолет авиакомпании Ryanair, на котором находился Роман Протасевич, в аэропорту Вильнюса - РИА Новости, 1920, 24.05.2021
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Практика вынужденных посадок самолетов имела место и ранее, наиболее громким случаем стало принуждение к приземлению самолета президента Боливии Эво Моралеса в Вене в 2013 году. Причиной этому стали слухи о том, что на борту вместе с президентом находится бывший агент ЦРУ Эдвард Сноуден, обвиняемый в США в разглашении государственной тайны.
 
Задержание основателя Telegram-канала NextaРоман ПротасевичRyanairАнджей ДудаЭдвард СноуденЭво МоралесЕвропейский советБоливияВенаАнкараВ мире
 
 
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