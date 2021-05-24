В Белоруссии рассказали об угрозе ХАМАС взорвать самолет Ryanair
16:25 24.05.2021 (обновлено: 18:29 24.05.2021)
© REUTERS / Andrius SytasСамолет авиакомпании Ryanair, на котором находился Роман Протасевич, в аэропорту Вильнюса
МИНСК, 24 мая — РИА Новости. Неизвестные, угрожавшие накануне взорвать самолет Ryanair, требовали прекращения израильской агрессии против сектора Газа, сообщил на брифинге глава департамента авиации Минтранса Белоруссии Артем Сикорский.
"Двадцать третьего мая на электронную почту Национального аэропорта Минск с электронного адреса "протонмэйл дот ком" на английском языке поступило письменное сообщение: "Мы, солдаты ХАМАС, требуем, чтобы Израиль прекратил огонь в секторе Газа. Мы требуем, чтобы ЕС отказался от поддержки Израиля в этой войне. Известно, что участники Delphi Economic Forum возвращаются домой рейсом FR4978. В этот самолет заложена бомба. Если вы не выполните наши требования, бомба взорвется 23 мая над Вильнюсом", — процитировал чиновник поступившее послание.
Он подчеркнул, что белорусские диспетчеры не оказывали давления на экипаж самолета при принятии решения и действовали в соответствии с международными обязательствами.
Комментируя возможное введение в ЕС запрета на полеты над Белоруссией, Сикорский отметил, что в Минске рассчитывают на торжество благоразумия. Возможные убытки власти республики пока не подсчитывали, добавил представитель Минтранса.
Накануне летевший из Афин в Вильнюс лайнер ирландской авиакомпании Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое оказалось ложным. На борту находился Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в республике экстремистским. При проверке документов его задержали. Против журналиста возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, в том числе об организации массовых беспорядков. Ему может грозить до 15 лет лишения свободы.
Эта ситуация вызвала критику со стороны Запада, несмотря на то, что практика вынужденных посадок самолетов имела место и ранее. Наиболее громким случаем стало принуждение к приземлению лайнера президента Боливии Эво Моралеса в Вене в 2013 году. Причиной стали слухи о том, что на борту находится бывший агент ЦРУ Эдвард Сноуден, обвиняемый в США в разглашении гостайны.