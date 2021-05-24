https://ria.ru/20210524/samolet-1733682553.html

В Белоруссии рассказали об угрозе ХАМАС взорвать самолет Ryanair

В Белоруссии рассказали об угрозе ХАМАС взорвать самолет Ryanair - РИА Новости, 24.05.2021

В Белоруссии рассказали об угрозе ХАМАС взорвать самолет Ryanair

Неизвестные, угрожавшие накануне взорвать самолет Ryanair, требовали прекращения израильской агрессии против сектора Газа, сообщил на брифинге глава... РИА Новости, 24.05.2021

2021-05-24T16:25

2021-05-24T16:25

2021-05-24T18:29

задержание основателя telegram-канала nexta

ryanair

эдвард сноуден

эво моралес

боливия

вена

хамас

израиль

вильнюс

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МИНСК, 24 мая — РИА Новости. Неизвестные, угрожавшие накануне взорвать самолет Ryanair, требовали прекращения израильской агрессии против сектора Газа, сообщил на брифинге глава департамента авиации Минтранса Белоруссии Артем Сикорский.Он подчеркнул, что белорусские диспетчеры не оказывали давления на экипаж самолета при принятии решения и действовали в соответствии с международными обязательствами.Комментируя возможное введение в ЕС запрета на полеты над Белоруссией, Сикорский отметил, что в Минске рассчитывают на торжество благоразумия. Возможные убытки власти республики пока не подсчитывали, добавил представитель Минтранса.Накануне летевший из Афин в Вильнюс лайнер ирландской авиакомпании Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое оказалось ложным. На борту находился Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в республике экстремистским. При проверке документов его задержали. Против журналиста возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, в том числе об организации массовых беспорядков. Ему может грозить до 15 лет лишения свободы.Эта ситуация вызвала критику со стороны Запада, несмотря на то, что практика вынужденных посадок самолетов имела место и ранее. Наиболее громким случаем стало принуждение к приземлению лайнера президента Боливии Эво Моралеса в Вене в 2013 году. Причиной стали слухи о том, что на борту находится бывший агент ЦРУ Эдвард Сноуден, обвиняемый в США в разглашении гостайны.

https://ria.ru/20210523/samolet-1733574890.html

https://ria.ru/20210524/samolet-1733649382.html

боливия

вена

израиль

вильнюс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

задержание основателя telegram-канала nexta, ryanair, эдвард сноуден, эво моралес, боливия, вена, хамас, израиль, вильнюс, в мире