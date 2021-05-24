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В Белоруссии рассказали об угрозе ХАМАС взорвать самолет Ryanair
В Белоруссии рассказали об угрозе ХАМАС взорвать самолет Ryanair - РИА Новости, 24.05.2021
В Белоруссии рассказали об угрозе ХАМАС взорвать самолет Ryanair
Неизвестные, угрожавшие накануне взорвать самолет Ryanair, требовали прекращения израильской агрессии против сектора Газа, сообщил на брифинге глава... РИА Новости, 24.05.2021
2021-05-24T16:25
2021-05-24T18:29
задержание основателя telegram-канала nexta
ryanair
эдвард сноуден
эво моралес
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хамас
израиль
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МИНСК, 24 мая — РИА Новости. Неизвестные, угрожавшие накануне взорвать самолет Ryanair, требовали прекращения израильской агрессии против сектора Газа, сообщил на брифинге глава департамента авиации Минтранса Белоруссии Артем Сикорский.Он подчеркнул, что белорусские диспетчеры не оказывали давления на экипаж самолета при принятии решения и действовали в соответствии с международными обязательствами.Комментируя возможное введение в ЕС запрета на полеты над Белоруссией, Сикорский отметил, что в Минске рассчитывают на торжество благоразумия. Возможные убытки власти республики пока не подсчитывали, добавил представитель Минтранса.Накануне летевший из Афин в Вильнюс лайнер ирландской авиакомпании Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое оказалось ложным. На борту находился Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в республике экстремистским. При проверке документов его задержали. Против журналиста возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, в том числе об организации массовых беспорядков. Ему может грозить до 15 лет лишения свободы.Эта ситуация вызвала критику со стороны Запада, несмотря на то, что практика вынужденных посадок самолетов имела место и ранее. Наиболее громким случаем стало принуждение к приземлению лайнера президента Боливии Эво Моралеса в Вене в 2013 году. Причиной стали слухи о том, что на борту находится бывший агент ЦРУ Эдвард Сноуден, обвиняемый в США в разглашении гостайны.
https://ria.ru/20210523/samolet-1733574890.html
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задержание основателя telegram-канала nexta, ryanair, эдвард сноуден, эво моралес, боливия, вена, хамас, израиль, вильнюс, в мире

В Белоруссии рассказали об угрозе ХАМАС взорвать самолет Ryanair

16:25 24.05.2021 (обновлено: 18:29 24.05.2021)
 
© REUTERS / Andrius SytasСамолет авиакомпании Ryanair, на котором находился Роман Протасевич, в аэропорту Вильнюса
Самолет авиакомпании Ryanair, на котором находился Роман Протасевич, в аэропорту Вильнюса - РИА Новости, 1920, 24.05.2021
© REUTERS / Andrius Sytas
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МИНСК, 24 мая — РИА Новости. Неизвестные, угрожавшие накануне взорвать самолет Ryanair, требовали прекращения израильской агрессии против сектора Газа, сообщил на брифинге глава департамента авиации Минтранса Белоруссии Артем Сикорский.

"Двадцать третьего мая на электронную почту Национального аэропорта Минск с электронного адреса "протонмэйл дот ком" на английском языке поступило письменное сообщение: "Мы, солдаты ХАМАС, требуем, чтобы Израиль прекратил огонь в секторе Газа. Мы требуем, чтобы ЕС отказался от поддержки Израиля в этой войне. Известно, что участники Delphi Economic Forum возвращаются домой рейсом FR4978. В этот самолет заложена бомба. Если вы не выполните наши требования, бомба взорвется 23 мая над Вильнюсом", — процитировал чиновник поступившее послание.

Он подчеркнул, что белорусские диспетчеры не оказывали давления на экипаж самолета при принятии решения и действовали в соответствии с международными обязательствами.
Комментируя возможное введение в ЕС запрета на полеты над Белоруссией, Сикорский отметил, что в Минске рассчитывают на торжество благоразумия. Возможные убытки власти республики пока не подсчитывали, добавил представитель Минтранса.
Фрагмент записи переговоров пилота авиакомпании Ryanair с диспетчером
23 мая, 23:31
В Белоруссии рассказали, как получили сообщение о минировании самолета
Накануне летевший из Афин в Вильнюс лайнер ирландской авиакомпании Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое оказалось ложным. На борту находился Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в республике экстремистским. При проверке документов его задержали. Против журналиста возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, в том числе об организации массовых беспорядков. Ему может грозить до 15 лет лишения свободы.
Эта ситуация вызвала критику со стороны Запада, несмотря на то, что практика вынужденных посадок самолетов имела место и ранее. Наиболее громким случаем стало принуждение к приземлению лайнера президента Боливии Эво Моралеса в Вене в 2013 году. Причиной стали слухи о том, что на борту находится бывший агент ЦРУ Эдвард Сноуден, обвиняемый в США в разглашении гостайны.
Самолет авиакомпании Ryanair в аэропорту Минска - РИА Новости, 1920, 24.05.2021
Вчера, 14:11
Литовская полиция раскрыла детали инцидента с самолетом в Минске
 
Задержание основателя Telegram-канала NextaRyanairЭдвард СноуденЭво МоралесБоливияВенаХамасИзраильВильнюсВ мире
 
 
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