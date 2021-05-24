Белоруссия готова сотрудничать с ICAO по инциденту с самолетом Ryanair
© AP Photo / Martin Meissner, FileСамолет авиакомпании Ryanair
© AP Photo / Martin Meissner, File
МИНСК, 24 мая – РИА Новости. Белоруссия планирует в ближайшее время уведомить Международную организацию гражданской авиации (ICAO) и Международную ассоциацию воздушного транспорта (IATA) о готовности расследовать ситуацию с экстренной посадкой самолета Ryanair в Минске, сообщили РИА Новости в понедельник в департаменте по авиации министерства транспорта и коммуникаций республики.
"Да, мы предлагаем уведомить ICAO и IATA для того, чтобы расследование было правомочным и достоверным. В ближайшее время мы это сделаем", - рассказала представитель департамента.
Самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, 23 мая экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Близкий к пресс-службе белорусского президента Telegram-канал "Пул Первого" сообщил, что принять борт просили и Афины, и Вильнюс, а командир самолета принял решение разворачиваться на Минск. Этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить наказание вплоть до 15 лет лишения свободы.
Пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз заявил, что действия властей Белоруссии при инциденте с самолетом Ryanair соответствовали международным нормам, Минск готов принять экспертов для исключения инсинуаций.
Практика вынужденных посадок самолетов имела место и ранее, наиболее громким случаем стало принуждение к приземлению самолета президента Боливии Эво Моралеса в Вене в 2013 году. Причиной этому стали слухи о том, что на борту вместе с президентом находится бывший агент ЦРУ Эдвард Сноуден, обвиняемый в США в разглашении государственной тайны. В итоге Сноудена в самолете не обнаружили, после чего лайнеру разрешили продолжить полет.