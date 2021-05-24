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https://ria.ru/20210524/samolet-1733657387.html
Белоруссия готова сотрудничать с ICAO по инциденту с самолетом Ryanair
Белоруссия готова сотрудничать с ICAO по инциденту с самолетом Ryanair - РИА Новости, 24.05.2021
Белоруссия готова сотрудничать с ICAO по инциденту с самолетом Ryanair
Белоруссия планирует в ближайшее время уведомить Международную организацию гражданской авиации (ICAO) и Международную ассоциацию воздушного транспорта (IATA) о... РИА Новости, 24.05.2021
2021-05-24T14:43
2021-05-24T14:43
задержание основателя telegram-канала nexta
роман протасевич
ryanair
эдвард сноуден
эво моралес
белоруссия
вильнюс
сша
в мире
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МИНСК, 24 мая – РИА Новости. Белоруссия планирует в ближайшее время уведомить Международную организацию гражданской авиации (ICAO) и Международную ассоциацию воздушного транспорта (IATA) о готовности расследовать ситуацию с экстренной посадкой самолета Ryanair в Минске, сообщили РИА Новости в понедельник в департаменте по авиации министерства транспорта и коммуникаций республики."Да, мы предлагаем уведомить ICAO и IATA для того, чтобы расследование было правомочным и достоверным. В ближайшее время мы это сделаем", - рассказала представитель департамента.Самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, 23 мая экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Близкий к пресс-службе белорусского президента Telegram-канал "Пул Первого" сообщил, что принять борт просили и Афины, и Вильнюс, а командир самолета принял решение разворачиваться на Минск. Этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить наказание вплоть до 15 лет лишения свободы.Пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз заявил, что действия властей Белоруссии при инциденте с самолетом Ryanair соответствовали международным нормам, Минск готов принять экспертов для исключения инсинуаций.Практика вынужденных посадок самолетов имела место и ранее, наиболее громким случаем стало принуждение к приземлению самолета президента Боливии Эво Моралеса в Вене в 2013 году. Причиной этому стали слухи о том, что на борту вместе с президентом находится бывший агент ЦРУ Эдвард Сноуден, обвиняемый в США в разглашении государственной тайны. В итоге Сноудена в самолете не обнаружили, после чего лайнеру разрешили продолжить полет.
https://ria.ru/20210523/samolet-1733574890.html
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задержание основателя telegram-канала nexta, роман протасевич, ryanair, эдвард сноуден, эво моралес, белоруссия, вильнюс, сша, в мире

Белоруссия готова сотрудничать с ICAO по инциденту с самолетом Ryanair

14:43 24.05.2021
 
© AP Photo / Martin Meissner, FileСамолет авиакомпании Ryanair
Самолет авиакомпании Ryanair - РИА Новости, 1920, 24.05.2021
© AP Photo / Martin Meissner, File
Читать ria.ru в
МИНСК, 24 мая – РИА Новости. Белоруссия планирует в ближайшее время уведомить Международную организацию гражданской авиации (ICAO) и Международную ассоциацию воздушного транспорта (IATA) о готовности расследовать ситуацию с экстренной посадкой самолета Ryanair в Минске, сообщили РИА Новости в понедельник в департаменте по авиации министерства транспорта и коммуникаций республики.
"Да, мы предлагаем уведомить ICAO и IATA для того, чтобы расследование было правомочным и достоверным. В ближайшее время мы это сделаем", - рассказала представитель департамента.
Фрагмент записи переговоров пилота авиакомпании Ryanair с диспетчером
23 мая, 23:31
В Белоруссии рассказали, как получили сообщение о минировании самолета
Самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, 23 мая экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Близкий к пресс-службе белорусского президента Telegram-канал "Пул Первого" сообщил, что принять борт просили и Афины, и Вильнюс, а командир самолета принял решение разворачиваться на Минск. Этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить наказание вплоть до 15 лет лишения свободы.
Пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз заявил, что действия властей Белоруссии при инциденте с самолетом Ryanair соответствовали международным нормам, Минск готов принять экспертов для исключения инсинуаций.
Самолет авиакомпании Ryanair в аэропорту Минска - РИА Новости, 1920, 24.05.2021
Вчера, 14:11
Литовская полиция раскрыла детали инцидента с самолетом в Минске
Практика вынужденных посадок самолетов имела место и ранее, наиболее громким случаем стало принуждение к приземлению самолета президента Боливии Эво Моралеса в Вене в 2013 году. Причиной этому стали слухи о том, что на борту вместе с президентом находится бывший агент ЦРУ Эдвард Сноуден, обвиняемый в США в разглашении государственной тайны. В итоге Сноудена в самолете не обнаружили, после чего лайнеру разрешили продолжить полет.
 
Задержание основателя Telegram-канала NextaРоман ПротасевичRyanairЭдвард СноуденЭво МоралесБелоруссияВильнюсСШАВ мире
 
 
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