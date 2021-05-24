https://ria.ru/20210524/samolet-1733614781.html

"Как в кино". Пассажир рейса Ryanair рассказал о посадке в Минске

"Как в кино". Пассажир рейса Ryanair рассказал о посадке в Минске - РИА Новости, 24.05.2021

"Как в кино". Пассажир рейса Ryanair рассказал о посадке в Минске

Летевший на борту самолета Ryanair из Афин в Вильнюс грек Никос Петалис рассказал телеканалу MEGA о том, как самолет совершил вынужденную посадку в Белоруссии и РИА Новости, 24.05.2021

2021-05-24T11:41

2021-05-24T11:41

2021-05-24T11:41

задержание основателя telegram-канала nexta

роман протасевич

ryanair

белоруссия

в мире

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АФИНЫ, 24 мая – РИА Новости. Летевший на борту самолета Ryanair из Афин в Вильнюс грек Никос Петалис рассказал телеканалу MEGA о том, как самолет совершил вынужденную посадку в Белоруссии и об аресте основателя признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Романа Протасевича.По словам Петалиса, он живет в Вильнюсе и летел к семье, и самолет уже готовился к посадке, когда изменил направление.Он сказал, что не знает, в воздушном пространстве какой страны был самолет."Видимо, мы были в тот момент над Белоруссией. Пилот говорит, что, "к сожалению, нам нужно совершить вынужденную посадку в Минске, извините за беспокойство, позднее мы вас проинформируем о деталях". Причину нам никто не объяснил. Мы приземлились и ждали в самолете. Пришли проверять люди и собаки. Из самолета мы вышли через час", - сказал Петалис.Греческие СМИ утверждали, что самолет был захвачен "агентами" во время полета, но пассажир отрицательно ответил на вопрос, "было ли какое-то передвижение белорусских агентов", или "кто-то был арестован", или "кто-то поднимался со своих мест".По его словам, никто не сообщил пассажирам и об угрозе минирования.Он сказал, что видел человека, который впоследствии был арестован.На несколько новых наводящих вопросов про агентов он отвечал отрицательно. В то же время он подтвердил, что самолет сопровождали военные самолеты.Петалис также заявил, что пассажирам после посадки в Минске не разрешили выйти в туалет.По его словам, после высадки Протасевич также находился близко с ним и сидел спокойно, а арест произошел примерно через час.На вопрос, применялась ли сила, он ответил: "Нет". "Все было как в кино", - сказал он.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Белорусские правозащитники сообщили, что этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы.Практика вынужденных посадок самолетов имела место и ранее, наиболее громким случаем стало принуждение к приземлению самолета президента Боливии Эво Моралеса в Вене в 2013 году. Причиной этому стали слухи о том, что на борту вместе с президентом находится бывший агент ЦРУ Эдвард Сноуден, обвиняемый в США в разглашении государственной тайны.

https://ria.ru/20210524/samolet-1733607395.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210523/protasevich-1733563634.html

https://ria.ru/20210523/lukashenko-1733570963.html

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

задержание основателя telegram-канала nexta, роман протасевич, ryanair, белоруссия, в мире