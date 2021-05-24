https://ria.ru/20210524/samolet-1733591635.html
Боррель потребовал международного расследования экстренной посадки борта Ryanair в Минске
Боррель потребовал международного расследования экстренной посадки борта Ryanair в Минске - РИА Новости, 24.05.2021
Боррель потребовал международного расследования экстренной посадки борта Ryanair в Минске
Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель призвал провести международное расследование инцидента с посадкой самолета Ryanair в РИА Новости, 24.05.2021
2021-05-24T09:19
2021-05-24T09:19
2021-05-24T10:27
задержание основателя telegram-канала nexta
жозеп боррель
ryanair
минск
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 24 мая — РИА Новости. Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель призвал провести международное расследование инцидента с посадкой самолета Ryanair в Минске, в результате чего задержали основателя Telegram-канала Nexta Романа Протасевича.Боррель потребовал немедленно освободить журналиста. По его словам, белорусские власти поставили под угрозу безопасность пассажиров и экипажа."Эта ситуация будет обсуждаться на предстоящем заседании Совета Европы. ЕС рассмотрит последствия произошедшего, в том числе примет меры против ответственных лиц", — заключил глава европейской дипломатии.Самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, 23 мая экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое оказалось ложным. Этим рейсом летел Протасевич — основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta и главред также признанного экстремистским Telegram-канала "Беларусь головного мозга". Его задержали при проверке документов.В республике журналиста обвиняют по уголовным статьям "Организация массовых беспорядков" (по ней может грозить до 15 лет лишения свободы) и "Организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок" (до трех лет заключения). Кроме того, возбуждено дело о совершении "умышленных действий, направленных на возбуждение социальной вражды по признаку профессиональной принадлежности" (максимальное наказание — 12 лет).Многие западные политики и чиновники призвали к международному расследованию инцидента, который они расценили как принудительную посадку самолета, совершавшего рейс между двумя государствами ЕС, на территории третьей страны.
https://ria.ru/20210523/samolet-1733574890.html
https://ria.ru/20210523/lukashenko-1733570963.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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задержание основателя telegram-канала nexta, жозеп боррель, ryanair, минск, в мире
БРЮССЕЛЬ, 24 мая — РИА Новости.
Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель
призвал провести международное расследование инцидента с посадкой самолета Ryanair
в Минске
, в результате чего задержали основателя Telegram-канала Nexta Романа Протасевича.
"Это еще одна вопиющая попытка белорусских властей заставить замолчать все голоса оппозиции", — говорится в распространенном сообщении.
Боррель потребовал немедленно освободить журналиста. По его словам, белорусские власти поставили под угрозу безопасность пассажиров и экипажа.
"Эта ситуация будет обсуждаться на предстоящем заседании Совета Европы. ЕС рассмотрит последствия произошедшего, в том числе примет меры против ответственных лиц", — заключил глава европейской дипломатии.
Самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс
, 23 мая экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое оказалось ложным. Этим рейсом летел Протасевич — основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta и главред также признанного экстремистским Telegram-канала "Беларусь головного мозга". Его задержали при проверке документов.
В республике журналиста обвиняют по уголовным статьям "Организация массовых беспорядков" (по ней может грозить до 15 лет лишения свободы) и "Организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок" (до трех лет заключения). Кроме того, возбуждено дело о совершении "умышленных действий, направленных на возбуждение социальной вражды по признаку профессиональной принадлежности" (максимальное наказание — 12 лет).
Многие западные политики и чиновники призвали к международному расследованию инцидента, который они расценили как принудительную посадку самолета, совершавшего рейс между двумя государствами ЕС, на территории третьей страны.