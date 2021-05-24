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Полиция нашла девушку, которая на самокате сбила ребенка в Казани
Полиция нашла девушку, которая на самокате сбила ребенка в Казани - РИА Новости, 24.05.2021
Полиция нашла девушку, которая на самокате сбила ребенка в Казани
Полицейские Казани установили личность девушки, которая, управляя электросамокатом, сбила малолетнего ребенка и скрылась с места происшествия, сообщает МВД по... РИА Новости, 24.05.2021
2021-05-24T14:55
2021-05-24T16:09
россия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
приволжский район
казань
происшествия
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КАЗАНЬ, 24 мая - РИА Новости. Полицейские Казани установили личность девушки, которая, управляя электросамокатом, сбила малолетнего ребенка и скрылась с места происшествия, сообщает МВД по Татарстану.По информации МВД, в отдел полиции "Горки" 21 мая поступило сообщение о том, что на улице Ахунова неизвестная девушка на электросамокате сбила малолетнего ребёнка и скрылась с места происшествия. В результате столкновения ребёнок получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и перелом нижней трети костей голени."По данному факту полицейскими была организована проверка. В короткие сроки все участники события были установлены и допрошены, в том числе девушка, находившаяся за рулем электросамоката. 21-летняя жительница города пояснила, что после наезда обернулась и увидела, что ребенок встал с земли и, подумав, что с ним все в порядке, продолжила движение", - говорится в сообщении.В настоящее время собранный материал готовится к направлению в следственный отдел по Приволжскому району Казани для рассмотрения и принятия процессуального решения.
https://ria.ru/20210518/travma-1732746699.html
россия
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россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), приволжский район, казань, происшествия

Полиция нашла девушку, которая на самокате сбила ребенка в Казани

14:55 24.05.2021 (обновлено: 16:09 24.05.2021)
 
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкСотрудник полиции России
Сотрудник полиции России - РИА Новости, 1920, 24.05.2021
© РИА Новости / Александр Вильф
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КАЗАНЬ, 24 мая - РИА Новости. Полицейские Казани установили личность девушки, которая, управляя электросамокатом, сбила малолетнего ребенка и скрылась с места происшествия, сообщает МВД по Татарстану.
По информации МВД, в отдел полиции "Горки" 21 мая поступило сообщение о том, что на улице Ахунова неизвестная девушка на электросамокате сбила малолетнего ребёнка и скрылась с места происшествия. В результате столкновения ребёнок получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и перелом нижней трети костей голени.
"По данному факту полицейскими была организована проверка. В короткие сроки все участники события были установлены и допрошены, в том числе девушка, находившаяся за рулем электросамоката. 21-летняя жительница города пояснила, что после наезда обернулась и увидела, что ребенок встал с земли и, подумав, что с ним все в порядке, продолжила движение", - говорится в сообщении.
В настоящее время собранный материал готовится к направлению в следственный отдел по Приволжскому району Казани для рассмотрения и принятия процессуального решения.
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РоссияМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Приволжский районКазаньПроисшествия
 
 
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