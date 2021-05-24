https://ria.ru/20210524/ryanair-1733719509.html
Белый дом прокомментировал ситуацию с рейсом Ryanair
Белый дом прокомментировал ситуацию с рейсом Ryanair - РИА Новости, 24.05.2021
Белый дом прокомментировал ситуацию с рейсом Ryanair
Белый дом требует международного расследования ситуации с рейсом Ryanair и обсуждает этот вопрос по ряду каналов с международными организациями, заявила... РИА Новости, 24.05.2021
2021-05-24T19:20
2021-05-24T19:20
2021-05-24T20:00
задержание основателя telegram-канала nexta
ryanair
белоруссия
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 24 мая - РИА Новости. Белый дом требует международного расследования ситуации с рейсом Ryanair и обсуждает этот вопрос по ряду каналов с международными организациями, заявила журналистам пресс-секретарь президента США Джен Псаки.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое, как выяснилось позже, оказалось ложным. Белорусские правозащитники сообщили, что этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы."Нового определения случившемуся у нас нет, сказать, что мы возмущены… Мы не готовы юридически изменить формулировки относительно угона или санкций. Для рассмотрения этого требуется определенный процесс", - сказала Псаки журналистам."Президента держали в курсе и раньше, и сегодня утром проинформировала его команда по национальной безопасности в ходе брифинга. Наш советник по национальной безопасности Салливан также выразил нашу обеспокоенность действиями властей Белоруссии в ходе телефонного разговора с российским коллегой (Патрушевым) сегодня утром", - сказала журналистам пресс-секретарь президента США Джен Псаки.По ее словам, США обсуждают этот вопрос по многосторонним каналам, в том числе по линии НАТО, ЕС, ОБСЕ и ООН. США еще не готовы объявить о результатах этих консультаций, уточнила Псаки."Те, кто отслеживает авиаиндустрию в правительстве, не давали новых оценок и рекомендаций", - сказала Псаки на брифинге в ответ на вопрос, безопасно ли американским авиакомпаниям летать в воздушном пространстве Белоруссии."Наш посол в Белоруссии передала это (позицию США – ред.) напрямую (властям Белоруссии – ред.)", - сказала Псаки на брифинге.Фишер пока не прибыла в Минск и работает за пределами страны.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Белорусские правозащитники сообщили, что этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы.
https://ria.ru/20210524/sanktsii-1733706928.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
задержание основателя telegram-канала nexta, ryanair, белоруссия, сша, в мире
ВАШИНГТОН, 24 мая - РИА Новости.
Белый дом требует международного расследования ситуации с рейсом Ryanair
и обсуждает этот вопрос по ряду каналов с международными организациями, заявила журналистам пресс-секретарь президента США
Джен Псаки.
Летевший из Афин
в Вильнюс
23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое, как выяснилось позже, оказалось ложным. Белорусские правозащитники сообщили, что этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии
экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы.
"Мы осуждаем режим (президента Белоруссии Александра) Лукашенко за продолжающиеся угрозы журналистам и необоснованные их задержания только за то, что они делают свою работу. Эти действия - развернуть полет между двумя странами ЕС, чтобы задержать журналиста, - шокируют. Это вопиющий вызов со стороны режима международному миру и безопасности. Мы требуем немедленного, прозрачного и заслуживающего доверия международного расследования", - сказала Псаки.
"Нового определения случившемуся у нас нет, сказать, что мы возмущены… Мы не готовы юридически изменить формулировки относительно угона или санкций. Для рассмотрения этого требуется определенный процесс", - сказала Псаки журналистам.
"Президента держали в курсе и раньше, и сегодня утром проинформировала его команда по национальной безопасности в ходе брифинга. Наш советник по национальной безопасности Салливан также выразил нашу обеспокоенность действиями властей Белоруссии в ходе телефонного разговора с российским коллегой (Патрушевым) сегодня утром", - сказала журналистам пресс-секретарь президента США Джен Псаки.
По ее словам, США обсуждают этот вопрос по многосторонним каналам, в том числе по линии НАТО
, ЕС, ОБСЕ
и ООН
. США еще не готовы объявить о результатах этих консультаций, уточнила Псаки.
"Те, кто отслеживает авиаиндустрию в правительстве, не давали новых оценок и рекомендаций", - сказала Псаки на брифинге в ответ на вопрос, безопасно ли американским авиакомпаниям летать в воздушном пространстве Белоруссии.
"Наш посол в Белоруссии передала это (позицию США – ред.) напрямую (властям Белоруссии – ред.)", - сказала Псаки на брифинге.
Фишер пока не прибыла в Минск и работает за пределами страны.
Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Белорусские правозащитники сообщили, что этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы.