https://ria.ru/20210524/ryanair-1733719509.html

Белый дом прокомментировал ситуацию с рейсом Ryanair

Белый дом прокомментировал ситуацию с рейсом Ryanair - РИА Новости, 24.05.2021

Белый дом прокомментировал ситуацию с рейсом Ryanair

Белый дом требует международного расследования ситуации с рейсом Ryanair и обсуждает этот вопрос по ряду каналов с международными организациями, заявила... РИА Новости, 24.05.2021

2021-05-24T19:20

2021-05-24T19:20

2021-05-24T20:00

задержание основателя telegram-канала nexta

ryanair

белоруссия

сша

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ВАШИНГТОН, 24 мая - РИА Новости. Белый дом требует международного расследования ситуации с рейсом Ryanair и обсуждает этот вопрос по ряду каналов с международными организациями, заявила журналистам пресс-секретарь президента США Джен Псаки.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое, как выяснилось позже, оказалось ложным. Белорусские правозащитники сообщили, что этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы."Нового определения случившемуся у нас нет, сказать, что мы возмущены… Мы не готовы юридически изменить формулировки относительно угона или санкций. Для рассмотрения этого требуется определенный процесс", - сказала Псаки журналистам."Президента держали в курсе и раньше, и сегодня утром проинформировала его команда по национальной безопасности в ходе брифинга. Наш советник по национальной безопасности Салливан также выразил нашу обеспокоенность действиями властей Белоруссии в ходе телефонного разговора с российским коллегой (Патрушевым) сегодня утром", - сказала журналистам пресс-секретарь президента США Джен Псаки.По ее словам, США обсуждают этот вопрос по многосторонним каналам, в том числе по линии НАТО, ЕС, ОБСЕ и ООН. США еще не готовы объявить о результатах этих консультаций, уточнила Псаки."Те, кто отслеживает авиаиндустрию в правительстве, не давали новых оценок и рекомендаций", - сказала Псаки на брифинге в ответ на вопрос, безопасно ли американским авиакомпаниям летать в воздушном пространстве Белоруссии."Наш посол в Белоруссии передала это (позицию США – ред.) напрямую (властям Белоруссии – ред.)", - сказала Псаки на брифинге.Фишер пока не прибыла в Минск и работает за пределами страны.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Белорусские правозащитники сообщили, что этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы.

https://ria.ru/20210524/sanktsii-1733706928.html

https://ria.ru/20210524/samolet-1733705557.html

белоруссия

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

задержание основателя telegram-канала nexta, ryanair, белоруссия, сша, в мире