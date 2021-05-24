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"Роскосмос" рассказал о согласовании миссии на Луну в правительстве
"Роскосмос" рассказал о согласовании миссии на Луну в правительстве - РИА Новости, 24.05.2021
"Роскосмос" рассказал о согласовании миссии на Луну в правительстве
Отсутствие на Луне каких-то уникальных экономически ценных ресурсов, например залежей драгоценных материалов, которые могли бы окупить такой полет, затрудняет... РИА Новости, 24.05.2021
2021-05-24T15:30
2021-05-24T16:54
александр блошенко
луна
космос - риа наука
роскосмос
министерство финансов рф (минфин россии)
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Отсутствие на Луне каких-то уникальных экономически ценных ресурсов, например залежей драгоценных материалов, которые могли бы окупить такой полет, затрудняет обоснование в правительстве необходимости пилотируемых миссий туда, рассказал журналистам в понедельник исполнительный директор "Роскосмоса" по перспективным программам и науке Александр Блошенко."На Луне нет сейчас каких-то невероятно ценных уникальных ресурсов, образно говоря, адамантия [вымышленный сплав металлов в комиксах Marvel], который добыл - и окупил полет. Это надо понимать. И у американцев целеполагание лунной программы - это возврат американского астронавта [на Луну]", - сказал он.Ранее сообщалось, что российская лунная программа будет внесена на рассмотрение правительства в июне.
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александр блошенко, луна, космос - риа наука, роскосмос, министерство финансов рф (минфин россии)

"Роскосмос" рассказал о согласовании миссии на Луну в правительстве

15:30 24.05.2021 (обновлено: 16:54 24.05.2021)
 
© REUTERS / Hannah McKay Розовая Суперлуна в Лондоне
Розовая Суперлуна в Лондоне - РИА Новости, 1920, 24.05.2021
© REUTERS / Hannah McKay
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Отсутствие на Луне каких-то уникальных экономически ценных ресурсов, например залежей драгоценных материалов, которые могли бы окупить такой полет, затрудняет обоснование в правительстве необходимости пилотируемых миссий туда, рассказал журналистам в понедельник исполнительный директор "Роскосмоса" по перспективным программам и науке Александр Блошенко.
"На Луне нет сейчас каких-то невероятно ценных уникальных ресурсов, образно говоря, адамантия [вымышленный сплав металлов в комиксах Marvel], который добыл - и окупил полет. Это надо понимать. И у американцев целеполагание лунной программы - это возврат американского астронавта [на Луну]", - сказал он.
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск - РИА Новости, 1920, 23.04.2021
23 апреля, 18:17Наука
Базы на Луне, город на Марсе: Маск призвал людей стать межпланетным видом
Ранее сообщалось, что российская лунная программа будет внесена на рассмотрение правительства в июне.
 
Александр БлошенкоЛунаКосмос - РИА НаукаРоскосмосМинистерство финансов РФ (Минфин России)
 
 
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