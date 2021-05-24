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"Роскосмос" рассказал о согласовании миссии на Луну в правительстве
"Роскосмос" рассказал о согласовании миссии на Луну в правительстве - РИА Новости, 24.05.2021
"Роскосмос" рассказал о согласовании миссии на Луну в правительстве
Отсутствие на Луне каких-то уникальных экономически ценных ресурсов, например залежей драгоценных материалов, которые могли бы окупить такой полет, затрудняет... РИА Новости, 24.05.2021
2021-05-24T15:30
2021-05-24T15:30
2021-05-24T16:54
александр блошенко
луна
космос - риа наука
роскосмос
министерство финансов рф (минфин россии)
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Отсутствие на Луне каких-то уникальных экономически ценных ресурсов, например залежей драгоценных материалов, которые могли бы окупить такой полет, затрудняет обоснование в правительстве необходимости пилотируемых миссий туда, рассказал журналистам в понедельник исполнительный директор "Роскосмоса" по перспективным программам и науке Александр Блошенко."На Луне нет сейчас каких-то невероятно ценных уникальных ресурсов, образно говоря, адамантия [вымышленный сплав металлов в комиксах Marvel], который добыл - и окупил полет. Это надо понимать. И у американцев целеполагание лунной программы - это возврат американского астронавта [на Луну]", - сказал он.Ранее сообщалось, что российская лунная программа будет внесена на рассмотрение правительства в июне.
https://ria.ru/20210423/mask-1729694535.html
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александр блошенко, луна, космос - риа наука, роскосмос, министерство финансов рф (минфин россии)