https://ria.ru/20210524/roskosmos-1733619835.html

Рогозин рассчитывает перевернуть представление о "Роскосмосе"

Рогозин рассчитывает перевернуть представление о "Роскосмосе" - РИА Новости, 24.05.2021

Рогозин рассчитывает перевернуть представление о "Роскосмосе"

Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин рассчитывает через два-три года перевернуть представление об отечественной космонавтике. РИА Новости, 24.05.2021

2021-05-24T12:03

2021-05-24T12:03

2021-05-24T12:03

россия

космос - риа наука

роскосмос

дмитрий рогозин

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин рассчитывает через два-три года перевернуть представление об отечественной космонавтике.В качестве примера Рогозин привел намечающуюся в октябре 2021 года первую за 45 лет отправку отечественной автоматической станции к Луне, в сентябре 2022 года ожидается запуск к Марсу совместной с Европой автоматической станции ExoMars, в декабре 2023 года - первый пуск ракеты-носителя "Союз-5" и первый полет нового пилотируемого корабля "Орел".

https://ria.ru/20210524/progress-1733608091.html

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россия, космос - риа наука, роскосмос, дмитрий рогозин