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Рогозин рассчитывает перевернуть представление о "Роскосмосе"
Рогозин рассчитывает перевернуть представление о "Роскосмосе" - РИА Новости, 24.05.2021
Рогозин рассчитывает перевернуть представление о "Роскосмосе"
Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин рассчитывает через два-три года перевернуть представление об отечественной космонавтике. РИА Новости, 24.05.2021
2021-05-24T12:03
2021-05-24T12:03
2021-05-24T12:03
россия
космос - риа наука
роскосмос
дмитрий рогозин
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин рассчитывает через два-три года перевернуть представление об отечественной космонавтике.В качестве примера Рогозин привел намечающуюся в октябре 2021 года первую за 45 лет отправку отечественной автоматической станции к Луне, в сентябре 2022 года ожидается запуск к Марсу совместной с Европой автоматической станции ExoMars, в декабре 2023 года - первый пуск ракеты-носителя "Союз-5" и первый полет нового пилотируемого корабля "Орел".
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россия, космос - риа наука, роскосмос, дмитрий рогозин