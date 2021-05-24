https://ria.ru/20210524/roskosmos-1733608655.html

Роскосмос начинает сбор идей от стартапов

Роскосмос начинает сбор идей от стартапов - РИА Новости, 24.05.2021

Роскосмос начинает сбор идей от стартапов

"Роскосмос" начинает на своем сайте сбор идей от частных компаний, заявил генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. РИА Новости, 24.05.2021

2021-05-24T11:16

2021-05-24T11:16

2021-05-24T11:16

александр медведев

виктор хартов

космос - риа наука

роскосмос

сколково

дмитрий рогозин

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. "Роскосмос" начинает на своем сайте сбор идей от частных компаний, заявил генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин."На сайте "Роскосмоса" уже сейчас можно будет найти информацию по так называемому одному окну. То есть любая компания, частная, молодая или немолодая, не важно какая, обращается по этому адресу, передает всю необходимую информацию в рамках этого "одного окна", - сказал он на конференции Startup Village в "Сколково".По его словам, госкорпорация гарантирует, что дальше с этой компанией начнется работа и что уже привлек к этому двух генеральных конструкторов - по средствам выведения Александра Медведева и космическим аппаратам Виктора Хартова."Они будут рассматривать все заявки, поступающие на этот наш сайт", - пояснил Рогозин.

https://ria.ru/20210524/rogozin-1733603687.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр медведев, виктор хартов, космос - риа наука, роскосмос, сколково, дмитрий рогозин