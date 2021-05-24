Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210524/roskosmos-1733608655.html
Роскосмос начинает сбор идей от стартапов
Роскосмос начинает сбор идей от стартапов - РИА Новости, 24.05.2021
Роскосмос начинает сбор идей от стартапов
"Роскосмос" начинает на своем сайте сбор идей от частных компаний, заявил генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. РИА Новости, 24.05.2021
2021-05-24T11:16
2021-05-24T11:16
александр медведев
виктор хартов
космос - риа наука
роскосмос
сколково
дмитрий рогозин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/148463/23/1484632311_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_a08307992c7478f8c7bf179bda749d60.jpg
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. "Роскосмос" начинает на своем сайте сбор идей от частных компаний, заявил генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин."На сайте "Роскосмоса" уже сейчас можно будет найти информацию по так называемому одному окну. То есть любая компания, частная, молодая или немолодая, не важно какая, обращается по этому адресу, передает всю необходимую информацию в рамках этого "одного окна", - сказал он на конференции Startup Village в "Сколково".По его словам, госкорпорация гарантирует, что дальше с этой компанией начнется работа и что уже привлек к этому двух генеральных конструкторов - по средствам выведения Александра Медведева и космическим аппаратам Виктора Хартова."Они будут рассматривать все заявки, поступающие на этот наш сайт", - пояснил Рогозин.
https://ria.ru/20210524/rogozin-1733603687.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/148463/23/1484632311_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_679c223af3e855395c46661f76992e27.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
александр медведев, виктор хартов, космос - риа наука, роскосмос, сколково, дмитрий рогозин

Роскосмос начинает сбор идей от стартапов

11:16 24.05.2021
 
© РИА Новости / Игорь Руссак / Перейти в фотобанкЛоготип госкорпорации "Роскосмос"
Логотип госкорпорации Роскосмос - РИА Новости, 1920, 24.05.2021
© РИА Новости / Игорь Руссак
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. "Роскосмос" начинает на своем сайте сбор идей от частных компаний, заявил генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
"На сайте "Роскосмоса" уже сейчас можно будет найти информацию по так называемому одному окну. То есть любая компания, частная, молодая или немолодая, не важно какая, обращается по этому адресу, передает всю необходимую информацию в рамках этого "одного окна", - сказал он на конференции Startup Village в "Сколково".
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 24.05.2021
10:48
Рогозина не впечатлила речь Маска перед российскими студентами
По его словам, госкорпорация гарантирует, что дальше с этой компанией начнется работа и что уже привлек к этому двух генеральных конструкторов - по средствам выведения Александра Медведева и космическим аппаратам Виктора Хартова.
"Они будут рассматривать все заявки, поступающие на этот наш сайт", - пояснил Рогозин.
 
Александр МедведевВиктор ХартовКосмос - РИА НаукаРоскосмосСколковоДмитрий Рогозин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:00В России разработали экспресс-метод обнаружения радиационной угрозы
02:55Глава Еврокомиссии напомнила о важности России для ЕС
02:54Манижа рассказала, как иностранцы на самом деле отнеслись к ней
02:52Кудрин предложил способ победить бедность за три-четыре года
02:43В Белом доме пообещали "привлечь режим Лукашенко к ответственности"
02:32"Известия": Кудрин спрогнозировал снижение спроса на нефть к 2030 году
02:32Байден прокомментировал инцидент с самолетом Ryanair в Белоруссии
02:20"Мне жаль американцев": читатели Daily Mail оценили слова Маска о России
02:15Аналитик назвал лучший способ вложить сто тысяч рублей
02:14Во Владивостоке подросток утонул во время дайвинга
02:10Эксперт назвал способы ускорить работу ноутбука
02:09Россиянам объяснили порядок получения новой выплаты на детей
01:59Госсекретарь США обсудил "Северный поток — 2" с главой МИД Германии
01:55Лидеры Евросоюза осудили "провокационные действия" России
01:43При стрельбе в Лондоне пострадала активистка BLM
01:25Какие товары никогда нельзя покупать из вторых рук
01:13Манижа рассказала, как создавался ее номер для Евровидения
00:58Франшиза "Пила" заработала миллиард долларов
00:51Оппозиция Белоруссии ждет присоединения ЕС к санкциям США
00:44Во Франции призвали национальные авиакомпании не летать над Белоруссией
Лента новостейМолния