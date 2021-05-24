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Роскомнадзор отреагировал на судебный иск Google
Роскомнадзор отреагировал на судебный иск Google - РИА Новости, 24.05.2021
Роскомнадзор отреагировал на судебный иск Google
Роскомнадзор готов к диалогу с Google в суде, заявил РИА Новости заместитель главы ведомства Вадим Субботин. РИА Новости, 24.05.2021
2021-05-24T11:02
2021-05-24T16:41
россия
вадим субботин
google
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москва
технологии
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Роскомнадзор готов к диалогу с Google в суде, заявил РИА Новости заместитель главы ведомства Вадим Субботин."Все будет в судебном порядке. Это наши требования, конечно", — сказал он.Google еще 23 апреля подал иск в Арбитражный суд Москвы, однако он оставался без движения, так как компания не уплатила госпошлину и не направила копию обращения ответчику. После исправления этих недочетов 11 мая иск приняли к производству, предварительные слушания назначили на 14 июля.Корпорация оспаривает 12 уведомлений Роскомнадзора с требованием ограничить доступ к информационному ресурсу. О чем именно идет речь, в материалах суда не указывается, но, по данным СМИ, ведомство требовало заблокировать ссылки на противоправный контент на YouTube с призывами участвовать в несанкционированных митингах, которые прошли в конце января.
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россия, вадим субботин, google, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), москва, технологии

Роскомнадзор отреагировал на судебный иск Google

11:02 24.05.2021 (обновлено: 16:41 24.05.2021)
 
© AP Photo / Patricia De Melo MoreiraЛоготип Google
Логотип Google - РИА Новости, 1920, 24.05.2021
© AP Photo / Patricia De Melo Moreira
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Роскомнадзор готов к диалогу с Google в суде, заявил РИА Новости заместитель главы ведомства Вадим Субботин.
"Все будет в судебном порядке. Это наши требования, конечно", — сказал он.
Google еще 23 апреля подал иск в Арбитражный суд Москвы, однако он оставался без движения, так как компания не уплатила госпошлину и не направила копию обращения ответчику. После исправления этих недочетов 11 мая иск приняли к производству, предварительные слушания назначили на 14 июля.
Корпорация оспаривает 12 уведомлений Роскомнадзора с требованием ограничить доступ к информационному ресурсу. О чем именно идет речь, в материалах суда не указывается, но, по данным СМИ, ведомство требовало заблокировать ссылки на противоправный контент на YouTube с призывами участвовать в несанкционированных митингах, которые прошли в конце января.
Логотип YouTube - РИА Новости, 1920, 23.05.2021
23 мая, 16:16
Володин назвал новую рекламную политику YouTube жадностью
 
РоссияВадим СубботинGoogleФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)МоскваТехнологии
 
 
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