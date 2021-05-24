https://ria.ru/20210524/roskomnadzor-1733605632.html

Роскомнадзор отреагировал на судебный иск Google

Роскомнадзор отреагировал на судебный иск Google - РИА Новости, 24.05.2021

Роскомнадзор отреагировал на судебный иск Google

Роскомнадзор готов к диалогу с Google в суде, заявил РИА Новости заместитель главы ведомства Вадим Субботин. РИА Новости, 24.05.2021

2021-05-24T11:02

2021-05-24T11:02

2021-05-24T16:41

россия

вадим субботин

google

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

москва

технологии

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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Роскомнадзор готов к диалогу с Google в суде, заявил РИА Новости заместитель главы ведомства Вадим Субботин."Все будет в судебном порядке. Это наши требования, конечно", — сказал он.Google еще 23 апреля подал иск в Арбитражный суд Москвы, однако он оставался без движения, так как компания не уплатила госпошлину и не направила копию обращения ответчику. После исправления этих недочетов 11 мая иск приняли к производству, предварительные слушания назначили на 14 июля.Корпорация оспаривает 12 уведомлений Роскомнадзора с требованием ограничить доступ к информационному ресурсу. О чем именно идет речь, в материалах суда не указывается, но, по данным СМИ, ведомство требовало заблокировать ссылки на противоправный контент на YouTube с призывами участвовать в несанкционированных митингах, которые прошли в конце января.

https://ria.ru/20210523/youtube-1733538481.html

россия

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, вадим субботин, google, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), москва, технологии