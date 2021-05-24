https://ria.ru/20210524/rogozin-1733609889.html

Рогозин назвал Маска космическим капиталистом

Рогозин назвал Маска космическим капиталистом - РИА Новости, 24.05.2021

Рогозин назвал Маска космическим капиталистом

Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин назвал Илона Маска космическим капиталистом, а его компанию SpaceX – интересной. РИА Новости, 24.05.2021

2021-05-24T11:24

2021-05-24T11:24

2021-05-24T11:24

илон маск

космос - риа наука

роскосмос

spacex

дмитрий рогозин

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МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин назвал Илона Маска космическим капиталистом, а его компанию SpaceX – интересной."У нас нет таких людей, как Илон Маск, который, скажем так, такой космический капиталист. Но у нас есть очень талантливые инженеры и конструкторы, в том числе молодые разработчики. Мы бы хотели, чтобы их страна тоже знала. Чтобы эти люди понимали, что на них делает ставку общество наше. Такая поддержка необходима", - сказал Рогозин на конференции Startup Village."Мы с уважением относимся к тому, что делает господин Маск, он прежде всего создал такую интересную компанию, где есть внутреннее ценообразование, инфраструктура, которая ему передана, по сути дела, государством", - добавил он.

https://ria.ru/20210524/roskosmos-1733608655.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

илон маск, космос - риа наука, роскосмос, spacex, дмитрий рогозин