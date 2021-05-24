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Рогозин назвал Маска космическим капиталистом
Рогозин назвал Маска космическим капиталистом - РИА Новости, 24.05.2021
Рогозин назвал Маска космическим капиталистом
Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин назвал Илона Маска космическим капиталистом, а его компанию SpaceX – интересной. РИА Новости, 24.05.2021
2021-05-24T11:24
2021-05-24T11:24
илон маск
космос - риа наука
роскосмос
spacex
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МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин назвал Илона Маска космическим капиталистом, а его компанию SpaceX – интересной."У нас нет таких людей, как Илон Маск, который, скажем так, такой космический капиталист. Но у нас есть очень талантливые инженеры и конструкторы, в том числе молодые разработчики. Мы бы хотели, чтобы их страна тоже знала. Чтобы эти люди понимали, что на них делает ставку общество наше. Такая поддержка необходима", - сказал Рогозин на конференции Startup Village."Мы с уважением относимся к тому, что делает господин Маск, он прежде всего создал такую интересную компанию, где есть внутреннее ценообразование, инфраструктура, которая ему передана, по сути дела, государством", - добавил он.
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илон маск, космос - риа наука, роскосмос, spacex, дмитрий рогозин

Рогозин назвал Маска космическим капиталистом

11:24 24.05.2021
 
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкГенеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин - РИА Новости, 1920, 24.05.2021
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин назвал Илона Маска космическим капиталистом, а его компанию SpaceX – интересной.
"У нас нет таких людей, как Илон Маск, который, скажем так, такой космический капиталист. Но у нас есть очень талантливые инженеры и конструкторы, в том числе молодые разработчики. Мы бы хотели, чтобы их страна тоже знала. Чтобы эти люди понимали, что на них делает ставку общество наше. Такая поддержка необходима", - сказал Рогозин на конференции Startup Village.
Логотип госкорпорации Роскосмос - РИА Новости, 1920, 24.05.2021
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"Мы с уважением относимся к тому, что делает господин Маск, он прежде всего создал такую интересную компанию, где есть внутреннее ценообразование, инфраструктура, которая ему передана, по сути дела, государством", - добавил он.
 
Илон МаскКосмос - РИА НаукаРоскосмосSpaceXДмитрий Рогозин
 
 
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