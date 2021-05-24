https://ria.ru/20210524/rogozin-1733603687.html

Рогозина не впечатлила речь Маска перед российскими студентами

Рогозина не впечатлила речь Маска перед российскими студентами - РИА Новости, 24.05.2021

Рогозина не впечатлила речь Маска перед российскими студентами

Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин назвал выступление главы SpaceX и Tesla Илона Маска перед российскими студентами несодержательным. РИА Новости, 24.05.2021

2021-05-24T10:48

2021-05-24T10:48

2021-05-24T11:23

tesla motors

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spacex

технологии

илон маск

дмитрий рогозин

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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин назвал выступление главы SpaceX и Tesla Илона Маска перед российскими студентами несодержательным."Не думаю, что господин Маск что-то очень новое сказал во время своего выступления перед студентами. Скорее, это был такой "эффект вау", когда все увидели заморского гостя неожиданно, очень популярного человека. В целом, говорить о какой-то содержательной беседе, с моей точки зрения, сложно", — сказал Рогозин на конференции Startup Village.При этом он добавил, что с уважением относится к деятельности Маска, прежде всего к его компании SpaceX."Единственное только, я бы хотел, чтобы на такие форумы приглашались и российские представители, потому что удивлять нас американскими технологиями, наверное, нет смысла <…> У нас есть очень талантливые инженеры и конструкторы. В том числе молодые разработчики, мы хотели бы, чтобы их тоже страна знала", — заключил Рогозин.Марафон "Новое знание" проходил с 20 по 22 мая на площадках Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Калининграда, Новосибирска, Нижнего Новгорода, Казани и Владивостока. Илон Маск участвовал в нем по видеосвязи и ответил на вопросы студентов. Трансляции марафона в интернете набрали более 40 миллионов просмотров.

https://ria.ru/20210521/dialog-1733329533.html

https://ria.ru/20210523/rogozin-1733573809.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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tesla motors, роскосмос, spacex, технологии, илон маск, дмитрий рогозин, общество