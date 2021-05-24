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Рогозина не впечатлила речь Маска перед российскими студентами
Рогозина не впечатлила речь Маска перед российскими студентами - РИА Новости, 24.05.2021
Рогозина не впечатлила речь Маска перед российскими студентами
Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин назвал выступление главы SpaceX и Tesla Илона Маска перед российскими студентами несодержательным. РИА Новости, 24.05.2021
2021-05-24T10:48
2021-05-24T11:23
tesla motors
роскосмос
spacex
технологии
илон маск
дмитрий рогозин
общество
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин назвал выступление главы SpaceX и Tesla Илона Маска перед российскими студентами несодержательным."Не думаю, что господин Маск что-то очень новое сказал во время своего выступления перед студентами. Скорее, это был такой "эффект вау", когда все увидели заморского гостя неожиданно, очень популярного человека. В целом, говорить о какой-то содержательной беседе, с моей точки зрения, сложно", — сказал Рогозин на конференции Startup Village.При этом он добавил, что с уважением относится к деятельности Маска, прежде всего к его компании SpaceX."Единственное только, я бы хотел, чтобы на такие форумы приглашались и российские представители, потому что удивлять нас американскими технологиями, наверное, нет смысла &lt;…&gt; У нас есть очень талантливые инженеры и конструкторы. В том числе молодые разработчики, мы хотели бы, чтобы их тоже страна знала", — заключил Рогозин.Марафон "Новое знание" проходил с 20 по 22 мая на площадках Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Калининграда, Новосибирска, Нижнего Новгорода, Казани и Владивостока. Илон Маск участвовал в нем по видеосвязи и ответил на вопросы студентов. Трансляции марафона в интернете набрали более 40 миллионов просмотров.
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tesla motors, роскосмос, spacex, технологии, илон маск, дмитрий рогозин, общество

Рогозина не впечатлила речь Маска перед российскими студентами

10:48 24.05.2021 (обновлено: 11:23 24.05.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкГенеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 24.05.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин назвал выступление главы SpaceX и Tesla Илона Маска перед российскими студентами несодержательным.
"Не думаю, что господин Маск что-то очень новое сказал во время своего выступления перед студентами. Скорее, это был такой "эффект вау", когда все увидели заморского гостя неожиданно, очень популярного человека. В целом, говорить о какой-то содержательной беседе, с моей точки зрения, сложно", — сказал Рогозин на конференции Startup Village.
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При этом он добавил, что с уважением относится к деятельности Маска, прежде всего к его компании SpaceX.
"Единственное только, я бы хотел, чтобы на такие форумы приглашались и российские представители, потому что удивлять нас американскими технологиями, наверное, нет смысла <…> У нас есть очень талантливые инженеры и конструкторы. В том числе молодые разработчики, мы хотели бы, чтобы их тоже страна знала", — заключил Рогозин.
Марафон "Новое знание" проходил с 20 по 22 мая на площадках Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Калининграда, Новосибирска, Нижнего Новгорода, Казани и Владивостока. Илон Маск участвовал в нем по видеосвязи и ответил на вопросы студентов. Трансляции марафона в интернете набрали более 40 миллионов просмотров.
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Tesla motorsРоскосмосSpaceXТехнологииИлон МаскДмитрий РогозинОбщество
 
 
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