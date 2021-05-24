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Набиуллина назвала риски экосистем
Набиуллина назвала риски экосистем - РИА Новости, 24.05.2021
Набиуллина назвала риски экосистем
Экосистемы вокруг крупнейших банков и IT-компаний несут риски утечек информации и неправомерного ее использования, нужно регулирование для противодействия этим... РИА Новости, 24.05.2021
2021-05-24T14:30
2021-05-24T14:30
2021-05-24T14:30
россия
эльвира набиуллина
госдума рф
единая россия
центральный банк рф (цб рф)
технологии
экономика
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Экосистемы вокруг крупнейших банков и IT-компаний несут риски утечек информации и неправомерного ее использования, нужно регулирование для противодействия этим рискам, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина."Безусловно, это (экосистемы - ред.) очень удобно для людей: быстро, дёшево, все услуги в одной системе... Но здесь есть и риски. Это риски утечек информации, неправомерного использования персональной информации и риски, связанные с искажением конкуренции. Когда нет конкуренции, в конечном счёте, даже если все начинается с дешевых услуг, это приведёт к росту цен на услуги, когда конкурентов рядом не будет", - заявила она, выступая на президиуме фракции "Единая Россия" в Госдуме.По её словам, в ближайшее время ЦБ выпустит доклад о том, как банки развивают экосистемы и как их регулировать.
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россия, эльвира набиуллина, госдума рф, единая россия, центральный банк рф (цб рф), технологии, экономика