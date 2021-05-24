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Зеленского предупредили об опасности всеукраинского референдума по Донбассу
Зеленского предупредили об опасности всеукраинского референдума по Донбассу - РИА Новости, 24.05.2021
Зеленского предупредили об опасности всеукраинского референдума по Донбассу
Депутаты Верховной рады из фракции "Слуга народа" встревожились из-за предложения президента Украины Владимира Зеленского провести референдум по Донбассу. РИА Новости, 24.05.2021
2021-05-24T11:16
2021-05-24T11:16
2021-05-24T13:55
россия
ирина верещук
партия "слуга народа"
луганская народная республика
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
владимир зеленский
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Депутаты Верховной рады из фракции "Слуга народа" встревожились из-за предложения президента Украины Владимира Зеленского провести референдум по Донбассу.По словам главы государства, вопрос урегулирования конфликта могут вынести на всеукраинское голосование, если не сработают другие способы разрешения ситуации.Депутат Росолана Пидласа отметила, что основные опасения вызывает то, что результатами референдума могут манипулировать, "в том числе Российская Федерация".По ее мнению, для жителей Донбасса, воевавших на стороне самопровозглашенных республик, амнистии "не может быть в принципе, они все должны сидеть".Пидласа предложила создать специальную рабочую группу, которая сформулирует наиболее корректные вопросы, чтобы обсудить самые острые темы.Заместитель главы фракции Ирина Верещук, со своей стороны, заявила, что референдум пока не следует проводить из-за огромных рисков.Поэтому она предлагает привлечь к анализу ситуации юристов — по ее мнению, это поможет услышать мнение людей."Семь раз отмерь, один раз отрежь. В этом миссия и роль президента — брать на себя ответственность в такие тяжелые времена", — заключила Верещук.В последнее время напряженность в Донбассе усилилась. Обе стороны конфликта обвиняют друг друга в обстрелах, в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках заявляют о гибели мирных жителей. Всего за семь лет жертвами конфликта, по данным ООН, стали около 13 тысяч человек.
https://radiosputnik.ria.ru/20210520/donbass-1733164039.html
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россия, ирина верещук, партия "слуга народа", луганская народная республика, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, владимир зеленский, украина, в мире
МОСКВА, 24 мая — РИА Новости.
Депутаты Верховной рады из фракции "Слуга народа" встревожились из-за предложения президента Украины Владимира Зеленского
провести референдум по Донбассу.
По словам главы государства, вопрос урегулирования конфликта могут вынести на всеукраинское голосование, если не сработают другие способы разрешения ситуации.
Депутат Росолана Пидласа отметила, что основные опасения вызывает то, что результатами референдума могут манипулировать, "в том числе Российская Федерация".
"Есть много проблемных вопросов, например вопрос амнистии. Насколько широкой должна быть амнистия?" — сказала она в эфире телеканала "Украина 24".
По ее мнению, для жителей Донбасса, воевавших на стороне самопровозглашенных республик, амнистии "не может быть в принципе, они все должны сидеть".
Пидласа предложила создать специальную рабочую группу, которая сформулирует наиболее корректные вопросы, чтобы обсудить самые острые темы.
Заместитель главы фракции Ирина Верещук
, со своей стороны, заявила, что референдум пока не следует проводить из-за огромных рисков.
"У нас нет практики, было только два референдума, один в 1991 году, второй в 2003 году. Мы на самом деле не готовы обсуждать вопросы войны и мира", — считает депутат.
Поэтому она предлагает привлечь к анализу ситуации юристов — по ее мнению, это поможет услышать мнение людей.
"Семь раз отмерь, один раз отрежь. В этом миссия и роль президента — брать на себя ответственность в такие тяжелые времена", — заключила Верещук.
В последнее время напряженность в Донбассе усилилась. Обе стороны конфликта обвиняют друг друга в обстрелах, в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках заявляют о гибели мирных жителей. Всего за семь лет жертвами конфликта, по данным ООН, стали около 13 тысяч человек.