https://ria.ru/20210524/referendum-1733608352.html

Зеленского предупредили об опасности всеукраинского референдума по Донбассу

Зеленского предупредили об опасности всеукраинского референдума по Донбассу - РИА Новости, 24.05.2021

Зеленского предупредили об опасности всеукраинского референдума по Донбассу

Депутаты Верховной рады из фракции "Слуга народа" встревожились из-за предложения президента Украины Владимира Зеленского провести референдум по Донбассу. РИА Новости, 24.05.2021

2021-05-24T11:16

2021-05-24T11:16

2021-05-24T13:55

россия

ирина верещук

партия "слуга народа"

луганская народная республика

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

владимир зеленский

украина

в мире

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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Депутаты Верховной рады из фракции "Слуга народа" встревожились из-за предложения президента Украины Владимира Зеленского провести референдум по Донбассу.По словам главы государства, вопрос урегулирования конфликта могут вынести на всеукраинское голосование, если не сработают другие способы разрешения ситуации.Депутат Росолана Пидласа отметила, что основные опасения вызывает то, что результатами референдума могут манипулировать, "в том числе Российская Федерация".По ее мнению, для жителей Донбасса, воевавших на стороне самопровозглашенных республик, амнистии "не может быть в принципе, они все должны сидеть".Пидласа предложила создать специальную рабочую группу, которая сформулирует наиболее корректные вопросы, чтобы обсудить самые острые темы.Заместитель главы фракции Ирина Верещук, со своей стороны, заявила, что референдум пока не следует проводить из-за огромных рисков.Поэтому она предлагает привлечь к анализу ситуации юристов — по ее мнению, это поможет услышать мнение людей."Семь раз отмерь, один раз отрежь. В этом миссия и роль президента — брать на себя ответственность в такие тяжелые времена", — заключила Верещук.В последнее время напряженность в Донбассе усилилась. Обе стороны конфликта обвиняют друг друга в обстрелах, в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках заявляют о гибели мирных жителей. Всего за семь лет жертвами конфликта, по данным ООН, стали около 13 тысяч человек.

https://radiosputnik.ria.ru/20210520/donbass-1733164039.html

https://ria.ru/20210520/donbass-1733217846.html

https://ria.ru/20210523/ukraina-1733553099.html

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

украина

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россия, ирина верещук, партия "слуга народа", луганская народная республика, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, владимир зеленский, украина, в мире