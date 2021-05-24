Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210524/reaktsiya-1733616797.html
Захарова назвала реакцию Запада на инцидент с севшим в Минске самолетом Ryanair шокирующей
Захарова назвала реакцию Запада на инцидент с севшим в Минске самолетом Ryanair шокирующей - РИА Новости, 24.05.2021
Захарова назвала реакцию Запада на инцидент с севшим в Минске самолетом Ryanair шокирующей
Официальный представитель МИД Мария Захарова высказалась о реакции западных стран на инцидент с посадкой самолета Ryanair в аэропорту Минска. РИА Новости, 24.05.2021
2021-05-24T11:48
2021-05-24T20:02
задержание основателя telegram-канала nexta
ryanair
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
минск
белоруссия
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/1e/1730626649_0:252:3193:2048_1920x0_80_0_0_3a4add1fe0ffb340b90d0817fc893ee1.jpg
МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова высказалась о реакции западных стран на инцидент с посадкой самолета Ryanair в аэропорту Минска."Шокирует то, что Запад называет случай в воздушном пространстве Белоруссии "шокирующим", — написала дипломат на своей странице в Facebook.По ее словам, "жизнь "цивилизованных демократий" по траектории "quod licet Iovi, non licet bovi" ("Что дозволено Юпитеру, не дозволено быку") давно не актуальна в связи с утратой некогда лидировавшими истинно лидерских качеств".Захарова указала, что информационные кампании в СМИ по формированию нужного восприятия давно безрезультатны, так как Сеть помнит незаконные шаги государств, представляющих себя "блюстителями порядка". Накануне летевший из Афин в Вильнюс лайнер ирландской авиакомпании Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое оказалось ложным. На борту находился Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов его задержали. Против журналиста возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, в том числе об организации массовых беспорядков. Ему может грозить до 15 лет лишения свободы.Эта ситуация вызвала критику со стороны Запада, несмотря на то что практика вынужденных посадок самолетов имела место и ранее. Наиболее громким случаем стало принуждение к приземлению лайнера президента Боливии Эво Моралеса в Вене в 2013 году. Причиной стали слухи о том, что на борту находится бывший агент ЦРУ Эдвард Сноуден, обвиняемый в США в разглашении гостайны.
https://ria.ru/20210524/samolet-1733614781.html
https://ria.ru/20210523/lukashenko-1733570963.html
минск
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/1e/1730626649_288:0:3019:2048_1920x0_80_0_0_8cfe78e74e8d22ade13dfb4da5e5ef99.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
задержание основателя telegram-канала nexta, ryanair, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), минск, белоруссия, политика

Захарова назвала реакцию Запада на инцидент с севшим в Минске самолетом Ryanair шокирующей

11:48 24.05.2021 (обновлено: 20:02 24.05.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 24.05.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова высказалась о реакции западных стран на инцидент с посадкой самолета Ryanair в аэропорту Минска.
"Шокирует то, что Запад называет случай в воздушном пространстве Белоруссии "шокирующим", — написала дипломат на своей странице в Facebook.
По ее словам, "жизнь "цивилизованных демократий" по траектории "quod licet Iovi, non licet bovi" ("Что дозволено Юпитеру, не дозволено быку") давно не актуальна в связи с утратой некогда лидировавшими истинно лидерских качеств".
"Либо должно шокировать все: от принудительных посадок в Австрии самолета президента Боливии по запросу США и на Украине после 11 минут взлета белорусского борта с активистом Антимайдана. Либо не должно шокировать аналогичное поведение других", — добавила представитель МИД.
Захарова указала, что информационные кампании в СМИ по формированию нужного восприятия давно безрезультатны, так как Сеть помнит незаконные шаги государств, представляющих себя "блюстителями порядка".
Самолет авиакомпании Ryanair, на котором находился Роман Протасевич, в аэропорту Вильнюса - РИА Новости, 1920, 24.05.2021
11:41
"Как в кино". Пассажир рейса Ryanair рассказал о посадке в Минске
Накануне летевший из Афин в Вильнюс лайнер ирландской авиакомпании Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое оказалось ложным. На борту находился Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов его задержали. Против журналиста возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, в том числе об организации массовых беспорядков. Ему может грозить до 15 лет лишения свободы.
Эта ситуация вызвала критику со стороны Запада, несмотря на то что практика вынужденных посадок самолетов имела место и ранее. Наиболее громким случаем стало принуждение к приземлению лайнера президента Боливии Эво Моралеса в Вене в 2013 году. Причиной стали слухи о том, что на борту находится бывший агент ЦРУ Эдвард Сноуден, обвиняемый в США в разглашении гостайны.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 23.05.2021
Вчера, 22:46
Лукашенко показал своим противникам на Западе, что у него длинные руки
 
Задержание основателя Telegram-канала NextaRyanairМария ЗахароваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)МинскБелоруссияПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:00В России разработали экспресс-метод обнаружения радиационной угрозы
02:55Глава Еврокомиссии напомнила о важности России для ЕС
02:54Манижа рассказала, как иностранцы на самом деле отнеслись к ней
02:52Кудрин предложил способ победить бедность за три-четыре года
02:43В Белом доме пообещали "привлечь режим Лукашенко к ответственности"
02:32"Известия": Кудрин спрогнозировал снижение спроса на нефть к 2030 году
02:32Байден прокомментировал инцидент с самолетом Ryanair в Белоруссии
02:20"Мне жаль американцев": читатели Daily Mail оценили слова Маска о России
02:15Аналитик назвал лучший способ вложить сто тысяч рублей
02:14Во Владивостоке подросток утонул во время дайвинга
02:10Эксперт назвал способы ускорить работу ноутбука
02:09Россиянам объяснили порядок получения новой выплаты на детей
01:59Госсекретарь США обсудил "Северный поток — 2" с главой МИД Германии
01:55Лидеры Евросоюза осудили "провокационные действия" России
01:43При стрельбе в Лондоне пострадала активистка BLM
01:25Какие товары никогда нельзя покупать из вторых рук
01:13Манижа рассказала, как создавался ее номер для Евровидения
00:58Франшиза "Пила" заработала миллиард долларов
00:51Оппозиция Белоруссии ждет присоединения ЕС к санкциям США
00:44Во Франции призвали национальные авиакомпании не летать над Белоруссией
Лента новостейМолния