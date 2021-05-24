https://ria.ru/20210524/reaktsiya-1733616797.html

Захарова назвала реакцию Запада на инцидент с севшим в Минске самолетом Ryanair шокирующей

Захарова назвала реакцию Запада на инцидент с севшим в Минске самолетом Ryanair шокирующей - РИА Новости, 24.05.2021

Захарова назвала реакцию Запада на инцидент с севшим в Минске самолетом Ryanair шокирующей

Официальный представитель МИД Мария Захарова высказалась о реакции западных стран на инцидент с посадкой самолета Ryanair в аэропорту Минска. РИА Новости, 24.05.2021

2021-05-24T11:48

2021-05-24T11:48

2021-05-24T20:02

задержание основателя telegram-канала nexta

ryanair

мария захарова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

минск

белоруссия

политика

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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова высказалась о реакции западных стран на инцидент с посадкой самолета Ryanair в аэропорту Минска."Шокирует то, что Запад называет случай в воздушном пространстве Белоруссии "шокирующим", — написала дипломат на своей странице в Facebook.По ее словам, "жизнь "цивилизованных демократий" по траектории "quod licet Iovi, non licet bovi" ("Что дозволено Юпитеру, не дозволено быку") давно не актуальна в связи с утратой некогда лидировавшими истинно лидерских качеств".Захарова указала, что информационные кампании в СМИ по формированию нужного восприятия давно безрезультатны, так как Сеть помнит незаконные шаги государств, представляющих себя "блюстителями порядка". Накануне летевший из Афин в Вильнюс лайнер ирландской авиакомпании Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое оказалось ложным. На борту находился Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов его задержали. Против журналиста возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, в том числе об организации массовых беспорядков. Ему может грозить до 15 лет лишения свободы.Эта ситуация вызвала критику со стороны Запада, несмотря на то что практика вынужденных посадок самолетов имела место и ранее. Наиболее громким случаем стало принуждение к приземлению лайнера президента Боливии Эво Моралеса в Вене в 2013 году. Причиной стали слухи о том, что на борту находится бывший агент ЦРУ Эдвард Сноуден, обвиняемый в США в разглашении гостайны.

https://ria.ru/20210524/samolet-1733614781.html

https://ria.ru/20210523/lukashenko-1733570963.html

минск

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

задержание основателя telegram-канала nexta, ryanair, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), минск, белоруссия, политика