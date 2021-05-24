Захарова назвала реакцию Запада на инцидент с севшим в Минске самолетом Ryanair шокирующей
11:48 24.05.2021 (обновлено: 20:02 24.05.2021)
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова высказалась о реакции западных стран на инцидент с посадкой самолета Ryanair в аэропорту Минска.
"Шокирует то, что Запад называет случай в воздушном пространстве Белоруссии "шокирующим", — написала дипломат на своей странице в Facebook.
По ее словам, "жизнь "цивилизованных демократий" по траектории "quod licet Iovi, non licet bovi" ("Что дозволено Юпитеру, не дозволено быку") давно не актуальна в связи с утратой некогда лидировавшими истинно лидерских качеств".
"Либо должно шокировать все: от принудительных посадок в Австрии самолета президента Боливии по запросу США и на Украине после 11 минут взлета белорусского борта с активистом Антимайдана. Либо не должно шокировать аналогичное поведение других", — добавила представитель МИД.
Захарова указала, что информационные кампании в СМИ по формированию нужного восприятия давно безрезультатны, так как Сеть помнит незаконные шаги государств, представляющих себя "блюстителями порядка".
Накануне летевший из Афин в Вильнюс лайнер ирландской авиакомпании Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое оказалось ложным. На борту находился Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов его задержали. Против журналиста возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, в том числе об организации массовых беспорядков. Ему может грозить до 15 лет лишения свободы.
Эта ситуация вызвала критику со стороны Запада, несмотря на то что практика вынужденных посадок самолетов имела место и ранее. Наиболее громким случаем стало принуждение к приземлению лайнера президента Боливии Эво Моралеса в Вене в 2013 году. Причиной стали слухи о том, что на борту находится бывший агент ЦРУ Эдвард Сноуден, обвиняемый в США в разглашении гостайны.