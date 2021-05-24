https://ria.ru/20210524/rakety-1733692323.html

В Минске опровергли сообщения об угрозах властей экипажу самолета Ryanair

В Минске опровергли сообщения об угрозах властей экипажу самолета Ryanair - РИА Новости, 24.05.2021

В Минске опровергли сообщения об угрозах властей экипажу самолета Ryanair

Никакого принуждения к развороту борта Ryanair возле государственной границы Белоруссии со стороны вооруженных сил республики не было, заявил в понедельник... РИА Новости, 24.05.2021

2021-05-24T17:05

2021-05-24T17:05

2021-05-24T17:30

задержание основателя telegram-канала nexta

роман протасевич

ryanair

эдвард сноуден

эво моралес

вильнюс

сша

в мире

белоруссия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/05/18/1733661014_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_35745f962cbf62b4c47d09ee426830a1.jpg

МИНСК, 24 мая – РИА Новости. Никакого принуждения к развороту борта Ryanair возле государственной границы Белоруссии со стороны вооруженных сил республики не было, заявил в понедельник командующий белорусскими ВВС и войсками ПВО Игорь Голуб."Все материалы объективного контроля комплексных средств автоматизации задокументированы и в случае принятия решения руководством министерства обороны могут быть представлены для СМИ. В 13.04 (совпадает с мск) экипаж только оторвал колеса от взлетно-посадочной полосы. То есть ни о каком принуждении на разворот воздушного судна возле государственной границы Республики Беларусь, как прошла информация в различных источниках, не было. Самолет уже следовал на посадку", - заявил Голуб на брифинге.По словам командующего, оперативному дежурному центрального командного пункта ВВС ПВО команда от диспетчера аэропорта "Минск-2" поступила в 12.48, "ровно через минуту после того, как командир экипажа принял решение идти на аэродром "Минск-2". Мной было принято решение в 12.58 дать команду дежурному экипажу. Он произвел взлет в 13.04. В это время воздушное судно уже находилось в районе Столбцов", - пояснил Голуб."Говорить о том, что действиями дежурного экипажа был прекращен полет данного воздушного судна и он принудительно совершил посадку под действиями дежурного экипажа, неправомерно", - заявил он.Директор департамента по авиации министерства транспорта и коммуникаций республики Артем Сикорский со своей стороны заявил, что информация, которая вбрасывается в СМИ, о том, что воздушному судну угрожали применением ракет "воздух-воздух", не соответствует действительности. "Мы четко следует всем стандартам международной гражданской авиации. Нет в стандартах… каких-то угроз по сбитию воздушного судна", - добавил он.Самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, 23 мая экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Близкий к пресс-службе белорусского президента Telegram-канал "Пул Первого" сообщил, что принять борт просили и Афины, и Вильнюс, а командир самолета принял решение разворачиваться на Минск. Этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить наказание вплоть до 15 лет лишения свободы.Пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз заявил, что действия властей Белоруссии при инциденте с самолетом Ryanair соответствовали международным нормам, Минск готов принять экспертов для исключения инсинуаций.Практика вынужденных посадок самолетов имела место и ранее, наиболее громким случаем стало принуждение к приземлению самолета президента Боливии Эво Моралеса в Вене в 2013 году. Причиной этому стали слухи о том, что на борту вместе с президентом находится бывший агент ЦРУ Эдвард Сноуден, обвиняемый в США в разглашении государственной тайны. В итоге Сноудена в самолете не обнаружили, после чего лайнеру разрешили продолжить полет.

https://ria.ru/20210524/samolet-1733682553.html

https://ria.ru/20210524/samolet-1733649382.html

https://ria.ru/20210524/samolet-1733614781.html

вильнюс

сша

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

задержание основателя telegram-канала nexta, роман протасевич, ryanair, эдвард сноуден, эво моралес, вильнюс, сша, в мире, белоруссия