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В ХАМАС заявили, что ракеты по Израилю запускали не из населенных районов
В ХАМАС заявили, что ракеты по Израилю запускали не из населенных районов - РИА Новости, 24.05.2021
В ХАМАС заявили, что ракеты по Израилю запускали не из населенных районов
Один из лидеров и основателей правящего в секторе Газа движения ХАМАС Махмуд аз-Захар заявил, что запуски ракет по Израилю проводились не из густонаселенных... РИА Новости, 24.05.2021
2021-05-24T15:17
2021-05-24T15:17
обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году
хамас
палестина
израиль
в мире
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Один из лидеров и основателей правящего в секторе Газа движения ХАМАС Махмуд аз-Захар заявил, что запуски ракет по Израилю проводились не из густонаселенных районов палестинского анклава."Ни одна ракета не была выпущена из гражданского района", - заявил он в интервью телеканалу Sky News, добавив, что большинство ракет были выпущены у границы с Израилем.Говоря о действующем четвертые сутки режиме прекращения огня с Израилем, аз-Захар выразил уверенность, что данный режим не будет нарушен. "Я думаю, что никто с обеих сторон не стремится к эскалации больше, чем раньше. Поэтому я считаю, что он будет продолжаться", - сказал представитель ХАМАС.Кроме того, он обратил внимание на то, что в ХАМАС не против провести встречу с президентом США Джо Байденом. "Почему бы и нет? Да, Байден поддерживает Израиль, но я думаю, у нас как палестинского народа есть миссия поговорить с ним начистоту", - заявил он.США и целый ряд других стран, в том числе Израиль, считают ХАМАС террористической организацией.Израильский кабинет министров по вопросам безопасности вечером 20 мая единогласно принял инициативу Египта по двустороннему прекращению огня в зоне палестино-израильского конфликта без каких-либо условий. Режим прекращения огня вступил в силу в два часа ночи 21 мая.Ситуация на границе Израиля и сектора Газа обострилась вечером 10 мая. С начала эскалации из палестинского анклава, по данным израильской армии, было выпущено примерно 4,3 тысячи ракет, около 640 из них упали внутри анклава, эффективность работы системы ПРО "Железный купол" Израиль оценил в 90%. По последней информации, в Израиле погибли 12 человек, более 50 серьезно ранены. Число палестинцев, погибших в результате ответных израильских авиаударов, достигло 243. Ранения получили 1,9 тысячи человек.
https://ria.ru/20210515/sektorgaza-1732344534.html
https://ria.ru/20210521/konflikt-1733182007.html
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обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, хамас, палестина, израиль, в мире

В ХАМАС заявили, что ракеты по Израилю запускали не из населенных районов

15:17 24.05.2021
 
© REUTERS / Ronen ZvulunПоследствия попадания ракеты, выпущенной из сектора Газа, в жилой дом в израильском Ашдоде
Последствия попадания ракеты, выпущенной из сектора Газа, в жилой дом в израильском Ашдоде - РИА Новости, 1920, 24.05.2021
© REUTERS / Ronen Zvulun
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Один из лидеров и основателей правящего в секторе Газа движения ХАМАС Махмуд аз-Захар заявил, что запуски ракет по Израилю проводились не из густонаселенных районов палестинского анклава.
"Ни одна ракета не была выпущена из гражданского района", - заявил он в интервью телеканалу Sky News, добавив, что большинство ракет были выпущены у границы с Израилем.
Говоря о действующем четвертые сутки режиме прекращения огня с Израилем, аз-Захар выразил уверенность, что данный режим не будет нарушен. "Я думаю, что никто с обеих сторон не стремится к эскалации больше, чем раньше. Поэтому я считаю, что он будет продолжаться", - сказал представитель ХАМАС.
Кроме того, он обратил внимание на то, что в ХАМАС не против провести встречу с президентом США Джо Байденом. "Почему бы и нет? Да, Байден поддерживает Израиль, но я думаю, у нас как палестинского народа есть миссия поговорить с ним начистоту", - заявил он.
Противоракетная система Железный купол перехватывает ракеты, запущенные из сектора Газа в направлении Израиля - РИА Новости, 1920, 15.05.2021
15 мая, 08:00
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США и целый ряд других стран, в том числе Израиль, считают ХАМАС террористической организацией.
Израильский кабинет министров по вопросам безопасности вечером 20 мая единогласно принял инициативу Египта по двустороннему прекращению огня в зоне палестино-израильского конфликта без каких-либо условий. Режим прекращения огня вступил в силу в два часа ночи 21 мая.
Ситуация на границе Израиля и сектора Газа обострилась вечером 10 мая. С начала эскалации из палестинского анклава, по данным израильской армии, было выпущено примерно 4,3 тысячи ракет, около 640 из них упали внутри анклава, эффективность работы системы ПРО "Железный купол" Израиль оценил в 90%. По последней информации, в Израиле погибли 12 человек, более 50 серьезно ранены. Число палестинцев, погибших в результате ответных израильских авиаударов, достигло 243. Ранения получили 1,9 тысячи человек.
Молодой человек на месте разрушенных в результате бомбардировки зданий в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
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Обострение палестино-израильского конфликта в 2021 годуХамасПалестинаИзраильВ мире
 
 
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