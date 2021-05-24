https://ria.ru/20210524/rak-1733582245.html

Врач назвал три привычки, которые снижают риск развития рака

Врач назвал три привычки, которые снижают риск развития рака - РИА Новости, 24.05.2021

Врач назвал три привычки, которые снижают риск развития рака

Онколог-химиотерапевт Андрей Базылев в беседе с "Пятым каналом" назвал три привычки, способные снизить риск развития рака прямой или толстой кишки. РИА Новости, 24.05.2021

2021-05-24T02:38

2021-05-24T02:38

2021-05-24T11:29

андрей базылев

рак толстой кишки

россия

онкология

рак

общество

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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Онколог-химиотерапевт Андрей Базылев в беседе с "Пятым каналом" назвал три привычки, способные снизить риск развития рака прямой или толстой кишки.Медик также отметил, что не стоит верить исследованиям, которые преуменьшают опасность приема алкоголя для процесса развития рака. По его словам, человек может не употреблять алкоголь, но принимать различные спиртосодержащие препараты либо пить напитки с алкоголем в составе, поэтому выводы таких исследований не совсем соответствуют действительности.

https://ria.ru/20210330/rak-1603484798.html

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андрей базылев, рак толстой кишки, россия, онкология, рак, общество