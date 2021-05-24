https://ria.ru/20210524/putin-1733621028.html

Лавров рассказал, о чем Путин готов говорить с Байденом

Лавров рассказал, о чем Путин готов говорить с Байденом - РИА Новости, 24.05.2021

Лавров рассказал, о чем Путин готов говорить с Байденом

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден сами определят темы для переговоров, но диалог должен основываться на взаимном уважении, заявил министр... РИА Новости, 24.05.2021

2021-05-24T12:08

2021-05-24T12:08

2021-05-24T13:08

россия

сергей лавров

джо байден

владимир путин

сша

политика

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МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден сами определят темы для переговоров, но диалог должен основываться на взаимном уважении, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что окончательной договоренности о проведении встречи лидеров России и США пока нет, но если она будет достигнута, то саммит может пройти в одной из "европейских дипломатических столиц". Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что американская сторона ожидает проведения встречи двух президентов в предстоящие недели.Президент России неоднократно подчеркивал готовность рассматривать и решать любые вопросы, стоящие на двусторонней повестке дня, а также совместно работать над урегулированием глобальных проблем, региональных конфликтов и кризисов, отметил министр."Главное, чтобы диалог был основан на принципах равноправия, взаимного уважения и обоюдного учета интересов", - добавил Лавров.

https://ria.ru/20210522/diplomatiya-1733372538.html

россия

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россия, сергей лавров, джо байден, владимир путин, сша, политика