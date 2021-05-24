Лавров рассказал, о чем Путин готов говорить с Байденом
12:08 24.05.2021 (обновлено: 13:08 24.05.2021)
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПремьер-министр РФ Владимир Путин встречается с Джозефом Байденом в Москве
МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден сами определят темы для переговоров, но диалог должен основываться на взаимном уважении, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что окончательной договоренности о проведении встречи лидеров России и США пока нет, но если она будет достигнута, то саммит может пройти в одной из "европейских дипломатических столиц". Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что американская сторона ожидает проведения встречи двух президентов в предстоящие недели.
"Подготовка предложений к повестке дня – это часть процесса изучения американской инициативы о проведении встречи в верхах. В конечном итоге сами лидеры определят темы для обсуждения на саммите", - сказал Лавров в интервью газете "Аргументы и факты".
Президент России неоднократно подчеркивал готовность рассматривать и решать любые вопросы, стоящие на двусторонней повестке дня, а также совместно работать над урегулированием глобальных проблем, региональных конфликтов и кризисов, отметил министр.
"Главное, чтобы диалог был основан на принципах равноправия, взаимного уважения и обоюдного учета интересов", - добавил Лавров.