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Протасевич признался в организации беспорядков в Минске
Протасевич признался в организации беспорядков в Минске - РИА Новости, 24.05.2021
Протасевич признался в организации беспорядков в Минске
Задержанный накануне в Минске белорусский блогер Роман Протасевич заявил, что дает признательные показания по уголовному делу об организации массовых... РИА Новости, 24.05.2021
2021-05-24T21:52
2021-05-24T22:54
роман протасевич
минск
в мире
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МИНСК, 24 мая — РИА Новости. Задержанный накануне в Минске белорусский блогер Роман Протасевич заявил, что дает признательные показания по уголовному делу об организации массовых беспорядков.Об этом говорится в видеозаписи, опубликованной телеканалом "Беларусь 1".Протасевич уточнил, что находится в СИЗО № 1 Минска.Протасевич — основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Блогера задержали накануне в аэропорту Минска после того, как самолет ирландской авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс, экстренно приземлился в белорусской столице в результате ложного сообщения о минировании.В Белоруссии Протасевича обвиняют по уголовным статьям "Организация массовых беспорядков" (по ней может грозить до 15 лет лишения свободы) и "Организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок" (до трех лет заключения). Кроме того, возбуждено уголовное дело о совершении "умышленных действий, направленных на возбуждение социальной вражды по признаку профессиональной принадлежности" (максимальное наказание — 12 лет). Речь в уголовных делах идет о многомесячных массовых протестах в Белоруссии после президентских выборов в августе 2020 года, которые широко освещал Nexta.Это не первый случай посадки самолета по принуждению. Наиболее известным стало приземление в Вене самолета президента Боливии Эво Моралеса 3 июля 2013 года. Тогда власти Австрии, несмотря на президентский иммунитет, досмотрели спецборт. Поводом стали подозрения, что самолет вывозит из Москвы экс-сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена, который ранее обнародовал информацию о глобальной программе слежки американских спецслужб.
https://ria.ru/20210524/sanktsii-1733706928.html
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Первое видео c Романом Протасевичем из СИЗО
Опубликовано первое видео c Романом Протасевичем из СИЗО Он говорит, что сотрудничает со следствием и дает признательные показания об организации протестов.
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роман протасевич, минск, в мире

Протасевич признался в организации беспорядков в Минске

21:52 24.05.2021 (обновлено: 22:54 24.05.2021)
 
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МИНСК, 24 мая — РИА Новости. Задержанный накануне в Минске белорусский блогер Роман Протасевич заявил, что дает признательные показания по уголовному делу об организации массовых беспорядков.
Об этом говорится в видеозаписи, опубликованной телеканалом "Беларусь 1".
Протасевич уточнил, что находится в СИЗО № 1 Минска.
"Могу заявить, что никаких проблем со здоровьем, в том числе с сердцем или какими-либо другими органами, у меня нет, отношение ко мне со стороны сотрудников максимально корректное и по закону", — добавил молодой человек.
Протасевич — основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Блогера задержали накануне в аэропорту Минска после того, как самолет ирландской авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс, экстренно приземлился в белорусской столице в результате ложного сообщения о минировании.
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В Белоруссии Протасевича обвиняют по уголовным статьям "Организация массовых беспорядков" (по ней может грозить до 15 лет лишения свободы) и "Организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок" (до трех лет заключения). Кроме того, возбуждено уголовное дело о совершении "умышленных действий, направленных на возбуждение социальной вражды по признаку профессиональной принадлежности" (максимальное наказание — 12 лет). Речь в уголовных делах идет о многомесячных массовых протестах в Белоруссии после президентских выборов в августе 2020 года, которые широко освещал Nexta.
Это не первый случай посадки самолета по принуждению. Наиболее известным стало приземление в Вене самолета президента Боливии Эво Моралеса 3 июля 2013 года. Тогда власти Австрии, несмотря на президентский иммунитет, досмотрели спецборт. Поводом стали подозрения, что самолет вывозит из Москвы экс-сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена, который ранее обнародовал информацию о глобальной программе слежки американских спецслужб.
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