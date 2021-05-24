https://ria.ru/20210524/protasevich-1733737613.html

Появилось первое видео с экс-главредом NEXTA Протасевичем после задержания

Появилось первое видео с экс-главредом NEXTA Протасевичем после задержания - РИА Новости, 24.05.2021

Появилось первое видео с экс-главредом NEXTA Протасевичем после задержания

Задержанный в аэропорту Минска один из основателей признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич заявил, что дает признательные РИА Новости, 24.05.2021

2021-05-24T21:42

2021-05-24T21:42

2021-05-24T22:15

задержание основателя telegram-канала nexta

роман протасевич

белоруссия

в мире

минск

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МИНСК, 24 мая – РИА Новости. Задержанный в аэропорту Минска один из основателей признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич заявил, что дает признательные показания по уголовному делу о массовых беспорядках."Отношение ко мне со стороны сотрудников (силовиков – ред.) максимально корректное", - сказал Протасевич в видео, продемонстрированном в эфире телеканала "Беларусь 1".Блогер отметил, что сотрудничает со следствием. "Даю признательные показания по факту организации массовых беспорядков", - сказал он. Также Протасевич уточнил, что у него нет проблем со здоровьем.

https://ria.ru/20210523/lukashenko-1733570963.html

белоруссия

минск

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Первое видео c Романом Протасевичем из СИЗО Опубликовано первое видео c Романом Протасевичем из СИЗО Он говорит, что сотрудничает со следствием и дает признательные показания об организации протестов. 2021-05-24T21:42 true PT0M29S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

задержание основателя telegram-канала nexta, роман протасевич, белоруссия, в мире, минск