https://ria.ru/20210524/protasevich-1733737613.html
Появилось первое видео с экс-главредом NEXTA Протасевичем после задержания
Появилось первое видео с экс-главредом NEXTA Протасевичем после задержания - РИА Новости, 24.05.2021
Появилось первое видео с экс-главредом NEXTA Протасевичем после задержания
Задержанный в аэропорту Минска один из основателей признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич заявил, что дает признательные РИА Новости, 24.05.2021
2021-05-24T21:42
2021-05-24T21:42
2021-05-24T22:15
задержание основателя telegram-канала nexta
роман протасевич
белоруссия
в мире
минск
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МИНСК, 24 мая – РИА Новости. Задержанный в аэропорту Минска один из основателей признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич заявил, что дает признательные показания по уголовному делу о массовых беспорядках."Отношение ко мне со стороны сотрудников (силовиков – ред.) максимально корректное", - сказал Протасевич в видео, продемонстрированном в эфире телеканала "Беларусь 1".Блогер отметил, что сотрудничает со следствием. "Даю признательные показания по факту организации массовых беспорядков", - сказал он. Также Протасевич уточнил, что у него нет проблем со здоровьем.
https://ria.ru/20210523/lukashenko-1733570963.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Первое видео c Романом Протасевичем из СИЗО
Опубликовано первое видео c Романом Протасевичем из СИЗО
Он говорит, что сотрудничает со следствием и дает признательные показания об организации протестов.
2021-05-24T21:42
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РИА Новости
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РИА Новости
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задержание основателя telegram-канала nexta, роман протасевич, белоруссия, в мире, минск