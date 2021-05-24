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Появилось первое видео с экс-главредом NEXTA Протасевичем после задержания
Появилось первое видео с экс-главредом NEXTA Протасевичем после задержания - РИА Новости, 24.05.2021
Появилось первое видео с экс-главредом NEXTA Протасевичем после задержания
Задержанный в аэропорту Минска один из основателей признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич заявил, что дает признательные РИА Новости, 24.05.2021
2021-05-24T21:42
2021-05-24T22:15
задержание основателя telegram-канала nexta
роман протасевич
белоруссия
в мире
минск
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МИНСК, 24 мая – РИА Новости. Задержанный в аэропорту Минска один из основателей признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич заявил, что дает признательные показания по уголовному делу о массовых беспорядках."Отношение ко мне со стороны сотрудников (силовиков – ред.) максимально корректное", - сказал Протасевич в видео, продемонстрированном в эфире телеканала "Беларусь 1".Блогер отметил, что сотрудничает со следствием. "Даю признательные показания по факту организации массовых беспорядков", - сказал он. Также Протасевич уточнил, что у него нет проблем со здоровьем.
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белоруссия
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Первое видео c Романом Протасевичем из СИЗО
Опубликовано первое видео c Романом Протасевичем из СИЗО Он говорит, что сотрудничает со следствием и дает признательные показания об организации протестов.
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задержание основателя telegram-канала nexta, роман протасевич, белоруссия, в мире, минск

Появилось первое видео с экс-главредом NEXTA Протасевичем после задержания

21:42 24.05.2021 (обновлено: 22:15 24.05.2021)
 
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МИНСК, 24 мая – РИА Новости. Задержанный в аэропорту Минска один из основателей признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич заявил, что дает признательные показания по уголовному делу о массовых беспорядках.
"Отношение ко мне со стороны сотрудников (силовиков – ред.) максимально корректное", - сказал Протасевич в видео, продемонстрированном в эфире телеканала "Беларусь 1".
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 23.05.2021
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Лукашенко показал своим противникам на Западе, что у него длинные руки
Блогер отметил, что сотрудничает со следствием.
"Даю признательные показания по факту организации массовых беспорядков", - сказал он.
Также Протасевич уточнил, что у него нет проблем со здоровьем.
 
Задержание основателя Telegram-канала NextaРоман ПротасевичБелоруссияВ миреМинск
 
 
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