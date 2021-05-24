https://ria.ru/20210524/protasevich-1733734182.html

В МВД Белоруссии рассказали о состоянии Протасевича

В МВД Белоруссии рассказали о состоянии Протасевича - РИА Новости, 24.05.2021

В МВД Белоруссии рассказали о состоянии Протасевича

МВД Белоруссии сообщило, что задержанный в аэропорту Минска один из основателей признанного в республике экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич... РИА Новости, 24.05.2021

2021-05-24T21:03

2021-05-24T21:03

2021-05-24T21:18

задержание основателя telegram-канала nexta

роман протасевич

мвд белоруссии

в мире

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МИНСК, 24 мая – РИА Новости. МВД Белоруссии сообщило, что задержанный в аэропорту Минска один из основателей признанного в республике экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич находится в СИЗО в Минске, жалоб на здоровье администрации учреждения он не высказывал.Согласно сообщению, "в настоящее время арестованный под стражей содержится в учреждении "Следственный изолятор № 1" управления департамента исполнения наказаний МВД по Минску и Минской области"."Жалоб на состояние здоровья в администрацию учреждения от него не поступало", - подчеркивается там.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Белорусские правозащитники сообщили, что этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы.Это уже не первая история с посадкой самолета по принуждению. Наиболее известным случаем стала посадка в Вене самолета президента Боливии Эво Моралеса 3 июля 2013 года. Тогда власти Австрии несмотря на президентский иммунитет досмотрели самолет Моралеса, который возвращался из Москвы на родину. Поводом для обыска стали подозрения, что на этом борту вывозят экс-сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена, который передал в СМИ информацию о слежке американских спецслужб по всему миру. В итоге Сноудена в самолете не обнаружили, после чего лайнеру разрешили продолжить полет.

https://ria.ru/20210524/sovfed-1733701221.html

https://ria.ru/20210524/protasevich-1733698378.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

задержание основателя telegram-канала nexta, роман протасевич, мвд белоруссии, в мире