https://ria.ru/20210524/protasevich-1733734182.html
В МВД Белоруссии рассказали о состоянии Протасевича
В МВД Белоруссии рассказали о состоянии Протасевича - РИА Новости, 24.05.2021
В МВД Белоруссии рассказали о состоянии Протасевича
МВД Белоруссии сообщило, что задержанный в аэропорту Минска один из основателей признанного в республике экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич... РИА Новости, 24.05.2021
2021-05-24T21:03
2021-05-24T21:03
2021-05-24T21:18
задержание основателя telegram-канала nexta
роман протасевич
мвд белоруссии
в мире
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МИНСК, 24 мая – РИА Новости. МВД Белоруссии сообщило, что задержанный в аэропорту Минска один из основателей признанного в республике экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич находится в СИЗО в Минске, жалоб на здоровье администрации учреждения он не высказывал.Согласно сообщению, "в настоящее время арестованный под стражей содержится в учреждении "Следственный изолятор № 1" управления департамента исполнения наказаний МВД по Минску и Минской области"."Жалоб на состояние здоровья в администрацию учреждения от него не поступало", - подчеркивается там.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Белорусские правозащитники сообщили, что этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы.Это уже не первая история с посадкой самолета по принуждению. Наиболее известным случаем стала посадка в Вене самолета президента Боливии Эво Моралеса 3 июля 2013 года. Тогда власти Австрии несмотря на президентский иммунитет досмотрели самолет Моралеса, который возвращался из Москвы на родину. Поводом для обыска стали подозрения, что на этом борту вывозят экс-сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена, который передал в СМИ информацию о слежке американских спецслужб по всему миру. В итоге Сноудена в самолете не обнаружили, после чего лайнеру разрешили продолжить полет.
https://ria.ru/20210524/sovfed-1733701221.html
https://ria.ru/20210524/protasevich-1733698378.html
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задержание основателя telegram-канала nexta, роман протасевич, мвд белоруссии, в мире
МИНСК, 24 мая – РИА Новости. МВД Белоруссии
сообщило, что задержанный в аэропорту Минска
один из основателей признанного в республике экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич находится в СИЗО в Минске, жалоб на здоровье администрации учреждения он не высказывал.
"В сети интернет распространяется информация от лица матери Протасевича Романа о том, что он находится в одном из учреждений здравоохранения Минска. Указанные сведения не соответствует действительности", - говорится в Telegram-канале пресс-службы МВД.
Согласно сообщению, "в настоящее время арестованный под стражей содержится в учреждении "Следственный изолятор № 1" управления департамента исполнения наказаний МВД по Минску и Минской области".
"Жалоб на состояние здоровья в администрацию учреждения от него не поступало", - подчеркивается там.
Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Белорусские правозащитники сообщили, что этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы.
Это уже не первая история с посадкой самолета по принуждению. Наиболее известным случаем стала посадка в Вене самолета президента Боливии Эво Моралеса 3 июля 2013 года. Тогда власти Австрии несмотря на президентский иммунитет досмотрели самолет Моралеса, который возвращался из Москвы на родину. Поводом для обыска стали подозрения, что на этом борту вывозят экс-сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена, который передал в СМИ информацию о слежке американских спецслужб по всему миру. В итоге Сноудена в самолете не обнаружили, после чего лайнеру разрешили продолжить полет.