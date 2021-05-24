https://ria.ru/20210524/protasevich-1733698378.html

Эксперт рассказала, грозит ли Протасевичу смертная казнь

Эксперт рассказала, грозит ли Протасевичу смертная казнь - РИА Новости, 24.05.2021

Эксперт рассказала, грозит ли Протасевичу смертная казнь

Задержанному в Минске Роману Протасевичу в соответствии с инкриминируемыми статьями может грозить до 15 лет лишения свободы, но смертная казнь не... РИА Новости, 24.05.2021

2021-05-24T17:30

2021-05-24T17:30

2021-05-24T17:30

задержание основателя telegram-канала nexta

роман протасевич

белоруссия

в мире

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Задержанному в Минске Роману Протасевичу в соответствии с инкриминируемыми статьями может грозить до 15 лет лишения свободы, но смертная казнь не предусматривается, заявила РИА Новости адвокат, председатель методического совета Минской городской коллегии адвокатов Евгения Потапова.Юрист обратила внимание, что, исходя из открытой информации в СМИ, в отношении Протасевича возбуждено дело по трем составам – это часть третья статьи 130 УК (совершение умышленных действий, направленных на возбуждение социальной вражды по признаку профессиональной принадлежности), предусматривающая от 5 до 12 лет лишения свободы. "Кроме того, усматриваются возбуждение дела по части первой статьи 293-й (организация массовых беспорядков), которая предусматривает лишение свободы от 5 до 15 лет, а также 342-я статья – это организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок либо активное участие в них (это не тяжкое преступление, потому что предусматривается максимальное наказание лишение свободы до трех лет)", - уточнила эксперт.Выйти под залог Протасевич не сможет. "Одно из указанных преступлений является тяжким, другое – особо тяжким. А залог не применяется в отношении лиц, подозреваемых или обвиняемых в совершении тяжких или особо тяжких насильственных преступлений. Так как вменяется совершение особо тяжкого преступления насильственного характера, то можно предположить, что применение именно залога как меры пресечения невозможно", - пояснила юрист.Обвинение и мера пресечения основателю Telegram-канала Nexta (признан в Белоруссии экстремистским) блогеру Роману Протасевичу в соответствии с белорусским законодательством может быть предъявлено в течение 72 часов после его задержания в аэропорту Минска, пояснила РИА Новости Евгения Потапова."По общему правилу обвинение должно быть предъявлено в течение 72 часов с момента задержания. Уже после предъявления обвинения избирается мера пресечения, так как эти два процессуальных действия всегда сопутствуют друг другу. Исходя из тяжести составов преступлений, по которым возбуждены уголовные дела (в отношении блогера), вероятнее всего, это будет заключение под стражу", - сказала юрист.При этом нельзя исключать вероятность того, что за это время (72 часа) орган предварительного расследования придет к выводу, что не подтверждены достаточными доказательствами уголовно-правовые претензии в адрес задержанного лица. "Ведь возможно, в принципе, и освобождение без предъявления обвинения вообще. Это же не исключается", - считает Потапова.Однако, если Протасевич был ранее объявлен в международный розыск, то очевидно, что постановление о привлечении его в качестве обвиняемого по уголовному делу уже было вынесено ранее. В этом случае обвинение, скорее всего, будет предъявлено немедленно после задержания и сразу же будет избрана мера пресечения, отметила Потапова.При этом предельный срок содержания под стражей до суда не может превышать 18 месяцев. "Он может быть продлен в том случае, если следствие окончено, но еще не завершено ознакомление с материалами дела обвиняемого и стороны защиты. Тогда генеральный прокурор может возбудить ходатайство перед председателем Верховного суда о продлении срока содержания под стражей на время, необходимое для ознакомления с уголовным делом, но в пределах шести месяцев", - указала Потапова.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Белорусские правозащитники сообщили, что этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы.Практика вынужденных посадок самолетов имела место и ранее, наиболее громким случаем стало принуждение к приземлению самолета президента Боливии Эво Моралеса в Вене в 2013 году. Причиной этому стали слухи о том, что на борту вместе с президентом находится бывший агент ЦРУ Эдвард Сноуден, обвиняемый в США в разглашении государственной тайны.

https://ria.ru/20210524/zaderzhanie-1733615395.html

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https://ria.ru/20210524/rossiyanka-1733660122.html

https://ria.ru/20210524/litva-1733662934.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

задержание основателя telegram-канала nexta, роман протасевич, белоруссия, в мире