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Боевик "Форсаж 9" возглавил кинопрокат в России и СНГ в выходные
Боевик "Форсаж 9" возглавил кинопрокат в России и СНГ в выходные - РИА Новости, 24.05.2021
Боевик "Форсаж 9" возглавил кинопрокат в России и СНГ в выходные
Боевик "Форсаж 9" возглавил прокат в России и СНГ со сборами 502,7 миллиона рублей за прошедшие выходные по неофициальным и предварительным данным, сообщил... РИА Новости, 24.05.2021
2021-05-24T10:47
2021-05-24T10:47
2021-05-24T10:47
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Боевик "Форсаж 9" возглавил прокат в России и СНГ со сборами 502,7 миллиона рублей за прошедшие выходные по неофициальным и предварительным данным, сообщил портал kinobusiness.com.В четверг на экраны вышло продолжение истории про Доминика Торетто, который начал вести спокойную жизнь вместе с Летти и своим сыном Брайаном, но новые опасности всегда где-то рядом. В этот раз Доминику придется встретиться с призраками прошлого, если он хочет спасти самых близких. Команда снова собирается вместе.Второе место в рейтинге заняло японское аниме "Истребитель демонов: поезд "Бесконечный". Картина за минувшие выходные собрала 57 миллионов рублей, что является рекордом для фильмов в этом жанре. На третьем месте рейтинга - мультфильм "Кролик Питер 2", собравший 56 миллионов рублей.Четвертую позицию занял мультфильм "Спирит Непокорный" с 32,1 миллиона рублей за уикенд. Замыкает пятерку фильм ужасов "Пила: Спираль", он собрал 26,7 миллиона рублей.
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кино и сериалы, новости культуры
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости.
Боевик "Форсаж 9" возглавил прокат в России и СНГ со сборами 502,7 миллиона рублей за прошедшие выходные по неофициальным и предварительным данным, сообщил портал kinobusiness.com
.
В четверг на экраны вышло продолжение истории про Доминика Торетто, который начал вести спокойную жизнь вместе с Летти и своим сыном Брайаном, но новые опасности всегда где-то рядом. В этот раз Доминику придется встретиться с призраками прошлого, если он хочет спасти самых близких. Команда снова собирается вместе.
Второе место в рейтинге заняло японское аниме "Истребитель демонов: поезд "Бесконечный". Картина за минувшие выходные собрала 57 миллионов рублей, что является рекордом для фильмов в этом жанре. На третьем месте рейтинга - мультфильм "Кролик Питер 2", собравший 56 миллионов рублей.
Четвертую позицию занял мультфильм "Спирит Непокорный" с 32,1 миллиона рублей за уикенд. Замыкает пятерку фильм ужасов "Пила: Спираль", он собрал 26,7 миллиона рублей.