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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210524/prokat-1733603223.html
Боевик "Форсаж 9" возглавил кинопрокат в России и СНГ в выходные
Боевик "Форсаж 9" возглавил кинопрокат в России и СНГ в выходные - РИА Новости, 24.05.2021
Боевик "Форсаж 9" возглавил кинопрокат в России и СНГ в выходные
Боевик "Форсаж 9" возглавил прокат в России и СНГ со сборами 502,7 миллиона рублей за прошедшие выходные по неофициальным и предварительным данным, сообщил... РИА Новости, 24.05.2021
2021-05-24T10:47
2021-05-24T10:47
культура
кино и сериалы
новости культуры
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Боевик "Форсаж 9" возглавил прокат в России и СНГ со сборами 502,7 миллиона рублей за прошедшие выходные по неофициальным и предварительным данным, сообщил портал kinobusiness.com.В четверг на экраны вышло продолжение истории про Доминика Торетто, который начал вести спокойную жизнь вместе с Летти и своим сыном Брайаном, но новые опасности всегда где-то рядом. В этот раз Доминику придется встретиться с призраками прошлого, если он хочет спасти самых близких. Команда снова собирается вместе.Второе место в рейтинге заняло японское аниме "Истребитель демонов: поезд "Бесконечный". Картина за минувшие выходные собрала 57 миллионов рублей, что является рекордом для фильмов в этом жанре. На третьем месте рейтинга - мультфильм "Кролик Питер 2", собравший 56 миллионов рублей.Четвертую позицию занял мультфильм "Спирит Непокорный" с 32,1 миллиона рублей за уикенд. Замыкает пятерку фильм ужасов "Пила: Спираль", он собрал 26,7 миллиона рублей.
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кино и сериалы, новости культуры

Боевик "Форсаж 9" возглавил кинопрокат в России и СНГ в выходные

10:47 24.05.2021
 
© One Race Films (2020)Кадр из трейлера фильма "Форсаж 9"
Кадр из трейлера фильма Форсаж 9
© One Race Films (2020)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Боевик "Форсаж 9" возглавил прокат в России и СНГ со сборами 502,7 миллиона рублей за прошедшие выходные по неофициальным и предварительным данным, сообщил портал kinobusiness.com.
В четверг на экраны вышло продолжение истории про Доминика Торетто, который начал вести спокойную жизнь вместе с Летти и своим сыном Брайаном, но новые опасности всегда где-то рядом. В этот раз Доминику придется встретиться с призраками прошлого, если он хочет спасти самых близких. Команда снова собирается вместе.
Второе место в рейтинге заняло японское аниме "Истребитель демонов: поезд "Бесконечный". Картина за минувшие выходные собрала 57 миллионов рублей, что является рекордом для фильмов в этом жанре. На третьем месте рейтинга - мультфильм "Кролик Питер 2", собравший 56 миллионов рублей.
Четвертую позицию занял мультфильм "Спирит Непокорный" с 32,1 миллиона рублей за уикенд. Замыкает пятерку фильм ужасов "Пила: Спираль", он собрал 26,7 миллиона рублей.
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