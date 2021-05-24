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На трассе в Подмосковье три человека погибли в ДТП
На трассе в Подмосковье три человека погибли в ДТП - РИА Новости, 24.05.2021
На трассе в Подмосковье три человека погибли в ДТП
Три человека погибли в результате ДТП на трассе А-107 в Подмосковье, движение перекрыто, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного главка МВД. РИА Новости, 24.05.2021
2021-05-24T19:07
2021-05-24T19:07
2021-05-24T19:07
авто
московская область (подмосковье)
происшествия
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Три человека погибли в результате ДТП на трассе А-107 в Подмосковье, движение перекрыто, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного главка МВД."Время 18.04, 86-й километр автодороги А-107, столкновение грузовик MAN и бортовая "Газель", в результате ДТП погибли три человека - водитель и двое пассажиров "Газели". Движение на данном участке закрыто", - сообщили в пресс-службе.На месте работают сотрудники полиции, устанавливаются обстоятельства произошедшего.
https://ria.ru/20210524/avariya-1733625589.html
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авто, московская область (подмосковье), происшествия