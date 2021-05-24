https://ria.ru/20210524/progress-1733608091.html

Рогозин заявил о трансформации РКЦ "Прогресс" по примеру SpaceX

Рогозин заявил о трансформации РКЦ "Прогресс" по примеру SpaceX - РИА Новости, 24.05.2021

Рогозин заявил о трансформации РКЦ "Прогресс" по примеру SpaceX

Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что самарский Ракетно-космический центр (РКЦ) "Прогресс" идет по пути компании Илона Маска SpaceX, в которой... РИА Новости, 24.05.2021

2021-05-24T11:15

2021-05-24T11:15

2021-05-24T11:15

россия

илон маск

ркц "прогресс"

космос - риа наука

spacex

дмитрий рогозин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/16/1590334424_0:215:2944:1871_1920x0_80_0_0_899c1b67d55d9cf0b282593deb78e212.jpg

МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что самарский Ракетно-космический центр (РКЦ) "Прогресс" идет по пути компании Илона Маска SpaceX, в которой налажено и производство, и предоставление космических услуг."Одна из наших компаний примерно идет по этому пути, это Ракетно-космический центр "Прогресс", - сказал он на конференции Startup Village.По его словам, SpaceX располагает средствами выведения и производством космических аппаратов, а также "есть конечный этап этой пищевой цепочки - это операторские компании, которые покупают у него же сигнал с орбитальной группировки".РКЦ "Прогресс" производит продукцию военного назначения, ракеты и спутники для "Роскосмоса", выполняет контракты на производство ракет по заказу европейской компании Arianespace.

https://ria.ru/20210327/mars-1603118162.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, илон маск, ркц "прогресс", космос - риа наука, spacex, дмитрий рогозин