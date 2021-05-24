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Рогозин заявил о трансформации РКЦ "Прогресс" по примеру SpaceX
Рогозин заявил о трансформации РКЦ "Прогресс" по примеру SpaceX - РИА Новости, 24.05.2021
Рогозин заявил о трансформации РКЦ "Прогресс" по примеру SpaceX
Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что самарский Ракетно-космический центр (РКЦ) "Прогресс" идет по пути компании Илона Маска SpaceX, в которой... РИА Новости, 24.05.2021
2021-05-24T11:15
2021-05-24T11:15
2021-05-24T11:15
россия
илон маск
ркц "прогресс"
космос - риа наука
spacex
дмитрий рогозин
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МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что самарский Ракетно-космический центр (РКЦ) "Прогресс" идет по пути компании Илона Маска SpaceX, в которой налажено и производство, и предоставление космических услуг."Одна из наших компаний примерно идет по этому пути, это Ракетно-космический центр "Прогресс", - сказал он на конференции Startup Village.По его словам, SpaceX располагает средствами выведения и производством космических аппаратов, а также "есть конечный этап этой пищевой цепочки - это операторские компании, которые покупают у него же сигнал с орбитальной группировки".РКЦ "Прогресс" производит продукцию военного назначения, ракеты и спутники для "Роскосмоса", выполняет контракты на производство ракет по заказу европейской компании Arianespace.
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россия, илон маск, ркц "прогресс", космос - риа наука, spacex, дмитрий рогозин