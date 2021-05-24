Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210524/prigovor-1733613561.html
Суд отменил приговор экс-полицейскому, выстрелившему в 13-летнюю девочку
Суд отменил приговор экс-полицейскому, выстрелившему в 13-летнюю девочку - РИА Новости, 24.05.2021
Суд отменил приговор экс-полицейскому, выстрелившему в 13-летнюю девочку
Мосгорсуд отменил приговор и отправил на новое рассмотрение дело бывшего полицейского Ивана Князева, выстрелившего в 13-летнюю девочку из травматического... РИА Новости, 24.05.2021
2021-05-24T11:36
2021-05-24T18:05
россия
московский городской суд
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/05/18/1733705417_0:44:892:545_1920x0_80_0_0_78403014125ad697b9142d148c8a219c.jpg
МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Мосгорсуд отменил приговор и отправил на новое рассмотрение дело бывшего полицейского Ивана Князева, выстрелившего в 13-летнюю девочку из травматического пистолета, сообщили РИА Новости в суде.Симоновский суд ранее признал Князева виновным в хулиганстве с применением оружия и приговорил его к трем годам колонии условно. Не согласившись с приговором, прокуратура обжаловала его.В суде не уточнили, какую именно часть приговора обжаловала прокуратура, поскольку дело касается несовершеннолетней.Как установил суд, в ночь на 6 декабря прошлого года возле дома на Судостроительной улице (юг Москвы) страж закона, будучи не на службе и в гражданской одежде, "из хулиганских побуждений не менее четырех раз выстрелил из травматического пистолета".Одна из пуль попала в ногу 13-летней девочке – она была госпитализирована, но серьезных травм не получила.По данным СМИ, стрелявший в подростка сержант оказался другом и бывшим коллегой ее отца, а конфликт разгорелся якобы после застолья со спиртным.
https://ria.ru/20210518/vystrel-1732835691.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/18/1733705417_0:0:792:594_1920x0_80_0_0_afe7ebccac69d598e6cb6826b0a58747.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, московский городской суд, москва, происшествия

Суд отменил приговор экс-полицейскому, выстрелившему в 13-летнюю девочку

11:36 24.05.2021 (обновлено: 18:05 24.05.2021)
 
© АГН "Москва" / предоставлено пресс-службой Симоновского судаИван Князев в суде
Иван Князев в суде - РИА Новости, 1920, 24.05.2021
© АГН "Москва" / предоставлено пресс-службой Симоновского суда
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Мосгорсуд отменил приговор и отправил на новое рассмотрение дело бывшего полицейского Ивана Князева, выстрелившего в 13-летнюю девочку из травматического пистолета, сообщили РИА Новости в суде.
Симоновский суд ранее признал Князева виновным в хулиганстве с применением оружия и приговорил его к трем годам колонии условно. Не согласившись с приговором, прокуратура обжаловала его.

"Суд апелляционной инстанции постановил отменить приговор и направить на новое рассмотрение в суд первой инстанции в ином составе. В отношении Князева избрать меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении", — сказал собеседник агентства.

В суде не уточнили, какую именно часть приговора обжаловала прокуратура, поскольку дело касается несовершеннолетней.
Как установил суд, в ночь на 6 декабря прошлого года возле дома на Судостроительной улице (юг Москвы) страж закона, будучи не на службе и в гражданской одежде, "из хулиганских побуждений не менее четырех раз выстрелил из травматического пистолета".
Одна из пуль попала в ногу 13-летней девочке – она была госпитализирована, но серьезных травм не получила.
По данным СМИ, стрелявший в подростка сержант оказался другом и бывшим коллегой ее отца, а конфликт разгорелся якобы после застолья со спиртным.
Прокуратура - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
18 мая, 16:48
В Воронеже мужчина напугал школьника, выстрелив в воздух во время урока
 
РоссияМосковский городской судМоскваПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:55Глава Еврокомиссии напомнила о важности России для ЕС
02:54Манижа рассказала, как иностранцы на самом деле отнеслись к ней
02:52Кудрин предложил способ победить бедность за три-четыре года
02:43В Белом доме пообещали "привлечь режим Лукашенко к ответственности"
02:32"Известия": Кудрин спрогнозировал снижение спроса на нефть к 2030 году
02:32Байден прокомментировал инцидент с самолетом Ryanair в Белоруссии
02:20"Мне жаль американцев": читатели Daily Mail оценили слова Маска о России
02:15Аналитик назвал лучший способ вложить сто тысяч рублей
02:14Во Владивостоке подросток утонул во время дайвинга
02:10Эксперт назвал способы ускорить работу ноутбука
02:09Россиянам объяснили порядок получения новой выплаты на детей
01:59Госсекретарь США обсудил "Северный поток — 2" с главой МИД Германии
01:55Лидеры Евросоюза осудили "провокационные действия" России
01:43При стрельбе в Лондоне пострадала активистка BLM
01:25Какие товары никогда нельзя покупать из вторых рук
01:13Манижа рассказала, как создавался ее номер для Евровидения
00:58Франшиза "Пила" заработала миллиард долларов
00:51Оппозиция Белоруссии ждет присоединения ЕС к санкциям США
00:44Во Франции призвали национальные авиакомпании не летать над Белоруссией
00:29В Берлине назвали реакцию ЕС на инцидент с Ryanair "единодушной и ясной"
Лента новостейМолния