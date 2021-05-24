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Суд отменил приговор экс-полицейскому, выстрелившему в 13-летнюю девочку
Суд отменил приговор экс-полицейскому, выстрелившему в 13-летнюю девочку - РИА Новости, 24.05.2021
Суд отменил приговор экс-полицейскому, выстрелившему в 13-летнюю девочку
Мосгорсуд отменил приговор и отправил на новое рассмотрение дело бывшего полицейского Ивана Князева, выстрелившего в 13-летнюю девочку из травматического... РИА Новости, 24.05.2021
2021-05-24T11:36
2021-05-24T11:36
2021-05-24T18:05
россия
московский городской суд
москва
происшествия
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Мосгорсуд отменил приговор и отправил на новое рассмотрение дело бывшего полицейского Ивана Князева, выстрелившего в 13-летнюю девочку из травматического пистолета, сообщили РИА Новости в суде.Симоновский суд ранее признал Князева виновным в хулиганстве с применением оружия и приговорил его к трем годам колонии условно. Не согласившись с приговором, прокуратура обжаловала его.В суде не уточнили, какую именно часть приговора обжаловала прокуратура, поскольку дело касается несовершеннолетней.Как установил суд, в ночь на 6 декабря прошлого года возле дома на Судостроительной улице (юг Москвы) страж закона, будучи не на службе и в гражданской одежде, "из хулиганских побуждений не менее четырех раз выстрелил из травматического пистолета".Одна из пуль попала в ногу 13-летней девочке – она была госпитализирована, но серьезных травм не получила.По данным СМИ, стрелявший в подростка сержант оказался другом и бывшим коллегой ее отца, а конфликт разгорелся якобы после застолья со спиртным.
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россия, московский городской суд, москва, происшествия
МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Мосгорсуд отменил приговор и отправил на новое рассмотрение дело бывшего полицейского Ивана Князева, выстрелившего в 13-летнюю девочку из травматического пистолета, сообщили РИА Новости в суде.
Симоновский суд ранее признал Князева виновным в хулиганстве с применением оружия и приговорил его к трем годам колонии условно. Не согласившись с приговором, прокуратура обжаловала его.
"Суд апелляционной инстанции постановил отменить приговор и направить на новое рассмотрение в суд первой инстанции в ином составе. В отношении Князева избрать меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении", — сказал собеседник агентства.
В суде не уточнили, какую именно часть приговора обжаловала прокуратура, поскольку дело касается несовершеннолетней.
Как установил суд, в ночь на 6 декабря прошлого года возле дома на Судостроительной улице (юг Москвы
) страж закона, будучи не на службе и в гражданской одежде, "из хулиганских побуждений не менее четырех раз выстрелил из травматического пистолета".
Одна из пуль попала в ногу 13-летней девочке – она была госпитализирована, но серьезных травм не получила.
По данным СМИ, стрелявший в подростка сержант оказался другом и бывшим коллегой ее отца, а конфликт разгорелся якобы после застолья со спиртным.