Британия пригрозила санкциями против "Северного потока — 2"
19:17 24.05.2021 (обновлено: 19:59 24.05.2021)
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкСтроительство газопровода "Северный поток-2" в городе Любмин в Германии
ЛОНДОН, 24 мая — РИА Новости, Денис Ворошилов. Лондон изучит возможность введения санкций против газопровода "Северный поток — 2" в ответ на инцидент с экстренной посадкой борта Ryanair в аэропорту Минска, сообщил глава МИД Великобритании Доминик Рааб на слушаниях в палате общин.
Это заявление прозвучало в ответ на слова главы международного комитета Тома Тугендхата, который и созвал заседание для обсуждения ситуации с самолетом.
"Следует остановить "Северный поток — 2" и энергопровод "Ямал" ("Ямал — Европа"), который проходит через Белоруссию и который дает деньги этому тираническому режиму", — сказал парламентарий, обращаясь к Раабу.
Какое отношение к делу имеет трубопровод, который проходит по дну Балтийского моря от побережья России до Германии, Тугендхат не уточнил.
Глава Форин-офиса, в свою очередь, отметил, что важно координировать все решения с союзниками.
"Он (Тугендхат. — Прим. ред.) заметил, что еще одной мерой является "Северный поток". Мы определимся по ней и проконсультируемся с нашими партнерами, после чего посмотрим, какие дальнейшие шаги будут предприняты", — сказал Рааб.
Самолет дочерней авиакомпании ирландской Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, 23 мая экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Близкий к пресс-службе белорусского президента Telegram-канал "Пул Первого" сообщил, что принять борт просили и Афины, и Вильнюс, а командир самолета принял решение разворачиваться на Минск. Этим рейсом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов журналиста задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Протасевичу может грозить наказание вплоть до 15 лет лишения свободы.
Практика вынужденных посадок самолетов существовала и ранее, наиболее громким случаем стало принуждение к приземлению самолета президента Боливии Эво Моралеса в Вене в 2013 году. Причиной стали слухи о том, что на борту находится бывший агент ЦРУ Эдвард Сноуден, обвиняемый в США в разглашении государственной тайны.