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Сотрудникам посольства Латвии предложили покинуть Белоруссию
Сотрудникам посольства Латвии предложили покинуть Белоруссию - РИА Новости, 24.05.2021
Сотрудникам посольства Латвии предложили покинуть Белоруссию
Белоруссия высылает посла Латвии и других сотрудников посольства этой страны в связи с инцидентом, связанным с государственным флагом республики в Риге, послу... РИА Новости, 24.05.2021
2021-05-24T18:01
2021-05-24T23:34
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МИНСК, 24 мая – РИА Новости. Белоруссия высылает посла Латвии и других сотрудников посольства этой страны в связи с инцидентом, связанным с государственным флагом республики в Риге, послу заявлен "решительный протест", заявил в понедельник глава белорусского МИД Владимир Макей.Ранее мэр Риги Мартиньш Стакис сообщил, что среди флагов стран, которые представляют команды, участвующие в чемпионате мира по хоккею, проходящем в латвийской столице, вместо государственного флага Белоруссии подняли бело-красно-белый флаг, который использует белорусская оппозиция.По его словам, белорусская сторона потребовала от латвийских властей провести расследование, принести извинения и вернуть на место госфлаг Белоруссии. "Послу вручена соответствующая нота протеста. Мы не можем оставить подобного рода провокационные действия без ответа. Поэтому послу предложено покинуть Беларусь в течение 24 часов, всему дипломатическому и административно-техническому составу также предложено покинуть Беларусь в течение 48 часов и оставить здесь одного административно-технического сотрудника для ухода за зданием", - подчеркнул глава МИД республики.
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мид белоруссии, латвия, белоруссия, рига, в мире

Сотрудникам посольства Латвии предложили покинуть Белоруссию

18:01 24.05.2021 (обновлено: 23:34 24.05.2021)
 
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкУчастник акции протеста оппозиции "Народный ультиматум" в Минске
Участник акции протеста оппозиции Народный ультиматум в Минске - РИА Новости, 1920, 24.05.2021
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МИНСК, 24 мая – РИА Новости. Белоруссия высылает посла Латвии и других сотрудников посольства этой страны в связи с инцидентом, связанным с государственным флагом республики в Риге, послу заявлен "решительный протест", заявил в понедельник глава белорусского МИД Владимир Макей.
Ранее мэр Риги Мартиньш Стакис сообщил, что среди флагов стран, которые представляют команды, участвующие в чемпионате мира по хоккею, проходящем в латвийской столице, вместо государственного флага Белоруссии подняли бело-красно-белый флаг, который использует белорусская оппозиция.
"Сегодня посол Латвии был приглашен в министерство иностранных дел в связи с инцидентом, который некоторое время (назад – ред.) произошел в Риге и связан с оскорблением государственного флага Республики Беларусь. Послу был заявлен решительный протест в связи с этим инцидентом, ему было четко доведено, что это было циничным попранием всех норм международного права, фактически актом государственного вандализма", - заявил Макей журналистам.
По его словам, белорусская сторона потребовала от латвийских властей провести расследование, принести извинения и вернуть на место госфлаг Белоруссии. "Послу вручена соответствующая нота протеста. Мы не можем оставить подобного рода провокационные действия без ответа. Поэтому послу предложено покинуть Беларусь в течение 24 часов, всему дипломатическому и административно-техническому составу также предложено покинуть Беларусь в течение 48 часов и оставить здесь одного административно-технического сотрудника для ухода за зданием", - подчеркнул глава МИД республики.
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей во время совместного заседания коллегий МИД РФ и Белоруссии в Минске - РИА Новости, 1920, 24.05.2021
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