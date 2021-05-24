https://ria.ru/20210524/posolstvo-1733705299.html

Сотрудникам посольства Латвии предложили покинуть Белоруссию

Сотрудникам посольства Латвии предложили покинуть Белоруссию - РИА Новости, 24.05.2021

Сотрудникам посольства Латвии предложили покинуть Белоруссию

Белоруссия высылает посла Латвии и других сотрудников посольства этой страны в связи с инцидентом, связанным с государственным флагом республики в Риге, послу... РИА Новости, 24.05.2021

2021-05-24T18:01

2021-05-24T18:01

2021-05-24T23:34

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МИНСК, 24 мая – РИА Новости. Белоруссия высылает посла Латвии и других сотрудников посольства этой страны в связи с инцидентом, связанным с государственным флагом республики в Риге, послу заявлен "решительный протест", заявил в понедельник глава белорусского МИД Владимир Макей.Ранее мэр Риги Мартиньш Стакис сообщил, что среди флагов стран, которые представляют команды, участвующие в чемпионате мира по хоккею, проходящем в латвийской столице, вместо государственного флага Белоруссии подняли бело-красно-белый флаг, который использует белорусская оппозиция.По его словам, белорусская сторона потребовала от латвийских властей провести расследование, принести извинения и вернуть на место госфлаг Белоруссии. "Послу вручена соответствующая нота протеста. Мы не можем оставить подобного рода провокационные действия без ответа. Поэтому послу предложено покинуть Беларусь в течение 24 часов, всему дипломатическому и административно-техническому составу также предложено покинуть Беларусь в течение 48 часов и оставить здесь одного административно-технического сотрудника для ухода за зданием", - подчеркнул глава МИД республики.

https://ria.ru/20210524/samolet-1733705557.html

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мид белоруссии, латвия, белоруссия, рига, в мире