https://ria.ru/20210524/pompei-1733359856.html

Украденные древнеримские фрески вернули в музей

Украденные древнеримские фрески вернули в музей - РИА Новости, 24.05.2021

Украденные древнеримские фрески вернули в музей

Полиция вернула в археологический парк Помпей шесть фрагментов настенных фресок, сообщает The Guardian. РИА Новости, 24.05.2021

2021-05-24T06:31

2021-05-24T06:31

2021-05-24T08:17

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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Полиция вернула в археологический парк Помпей шесть фрагментов настенных фресок, сообщает The Guardian. Три из них датируются первым веком нашей эры. В 1970-х годах фрески срезали со стен двух вилл, расположенных недалеко от основных раскопок в Стабиях. На одной изображена танцовщица с подносом, на другой — херувим, играющий на флейте, на третьей — голова женщины.Полиция обнаружила эти фрески в прошлом году при расследовании дела о незаконном обороте археологических находок. Тогда же выяснилось, что реликвии в 1990-х годах купили американские, швейцарские и английские торговцы антиквариатом.Еще три фрески — с виллы Чивите Джулиана, которая находится в 700 метрах к северо-западу от археологического парка Помпей. Их полиция нашла в 2012 году. Ранее в том же месте археологи обнаружили останки хозяина, его раба и трех запряженных лошадей.Древнеримский город Помпеи неподалеку от Неаполя в 79 году нашей эры оказался погребен под пеплом при извержении Везувия. Открыли его в 1592 году, но раскопки начались лишь в 1748-м. Сейчас Помпеи — музей под открытым небом, археологи работают там до сих пор.

https://ria.ru/20210301/pompeii-1599151992.html

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новости культуры, музеи, археология, помпеи, италия, искусство