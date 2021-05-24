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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210524/pompei-1733359856.html
Украденные древнеримские фрески вернули в музей
Украденные древнеримские фрески вернули в музей - РИА Новости, 24.05.2021
Украденные древнеримские фрески вернули в музей
Полиция вернула в археологический парк Помпей шесть фрагментов настенных фресок, сообщает The Guardian. РИА Новости, 24.05.2021
2021-05-24T06:31
2021-05-24T08:17
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Полиция вернула в археологический парк Помпей шесть фрагментов настенных фресок, сообщает The Guardian. Три из них датируются первым веком нашей эры. В 1970-х годах фрески срезали со стен двух вилл, расположенных недалеко от основных раскопок в Стабиях. На одной изображена танцовщица с подносом, на другой — херувим, играющий на флейте, на третьей — голова женщины.Полиция обнаружила эти фрески в прошлом году при расследовании дела о незаконном обороте археологических находок. Тогда же выяснилось, что реликвии в 1990-х годах купили американские, швейцарские и английские торговцы антиквариатом.Еще три фрески — с виллы Чивите Джулиана, которая находится в 700 метрах к северо-западу от археологического парка Помпей. Их полиция нашла в 2012 году. Ранее в том же месте археологи обнаружили останки хозяина, его раба и трех запряженных лошадей.Древнеримский город Помпеи неподалеку от Неаполя в 79 году нашей эры оказался погребен под пеплом при извержении Везувия. Открыли его в 1592 году, но раскопки начались лишь в 1748-м. Сейчас Помпеи — музей под открытым небом, археологи работают там до сих пор.
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новости культуры, музеи, археология, помпеи, италия, искусство

Украденные древнеримские фрески вернули в музей

06:31 24.05.2021 (обновлено: 08:17 24.05.2021)
 
© AFP 2021 / Parco Archeologico di Pompei press officeУкраденные древнеримские фрески вернули в музей Либеро Д'Орси
Украденные древнеримские фрески вернули в музей Либеро Д'Орси - РИА Новости, 1920, 24.05.2021
© AFP 2021 / Parco Archeologico di Pompei press office
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Полиция вернула в археологический парк Помпей шесть фрагментов настенных фресок, сообщает The Guardian.
Три из них датируются первым веком нашей эры. В 1970-х годах фрески срезали со стен двух вилл, расположенных недалеко от основных раскопок в Стабиях. На одной изображена танцовщица с подносом, на другой — херувим, играющий на флейте, на третьей — голова женщины.
Полиция обнаружила эти фрески в прошлом году при расследовании дела о незаконном обороте археологических находок. Тогда же выяснилось, что реликвии в 1990-х годах купили американские, швейцарские и английские торговцы антиквариатом.
Еще три фрески — с виллы Чивите Джулиана, которая находится в 700 метрах к северо-западу от археологического парка Помпей. Их полиция нашла в 2012 году. Ранее в том же месте археологи обнаружили останки хозяина, его раба и трех запряженных лошадей.
Древнеримский город Помпеи неподалеку от Неаполя в 79 году нашей эры оказался погребен под пеплом при извержении Везувия. Открыли его в 1592 году, но раскопки начались лишь в 1748-м. Сейчас Помпеи — музей под открытым небом, археологи работают там до сих пор.
Большая фреска сада Дома Цеи в Помпеях до и после реставрации - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
1 марта, 04:22Культура
В Помпеях восстановили уникальную фреску возрастом более двух тысяч лет
 
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