https://ria.ru/20201122/pompei-1585826450.html

В Помпеях нашли останки двух жертв извержения Везувия

В Помпеях нашли останки двух жертв извержения Везувия

Археологи обнаружили останки двух жертв катастрофического извержения Везувия, которое в 79 году н.э. уничтожило древнеримский город Помпеи, говорится в... РИА Новости, 22.11.2020

2020-11-22T23:27

2020-11-22T23:27

2020-11-22T23:27

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Археологи обнаружили останки двух жертв катастрофического извержения Везувия, которое в 79 году н.э. уничтожило древнеримский город Помпеи, говорится в заявлении на сайте археологического парка Помпеи.Согласно пресс-релизу, одни из останков принадлежал одетому в короткую тунику римлянину в возрасте от 18 до 23-25 лет, его рост составлял около 156 сантиметров. Судя по позвонкам, этот человек выполнял "тяжелую физическую работу", что позволяет исследователям предположить, что он являлся рабом.Второй жертвой был мужчина ростом 162 сантиметра, ему было от 30 до 40 лет. На момент извержения Везувия на нем была сравнительно "более замысловатая одежда" - туника и шерстяная накидка.Исследователи полагают, что оба человека погибли в результате обрушения на Помпеи второго пирокластического потока - смеси высокотемпературных вулканических газов, пепла и камней.Останки были обнаружены при раскопках в Чивите Джулиане, где ранее были также найдены останки трех запряженных лошадей.Древнеримский город Помпеи, находившийся недалеко от Неаполя, был впервые обнаружен в 1592 году, однако лишь в 1748 году начались раскопки. Сейчас Помпеи - музей под открытым небом. Раскопки "мертвого города" ведутся до сих пор.

https://ria.ru/20201013/pompei-1579403493.html

https://ria.ru/20200213/1564624753.html

помпеи

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помпеи, италия, неаполь, в мире