https://ria.ru/20210524/podrostok-1733662320.html

В Тверской области подросток погиб от удара током

В Тверской области подросток погиб от удара током - РИА Новости, 24.05.2021

В Тверской области подросток погиб от удара током

Следствие выясняет обстоятельства гибели подростка в Тверской области, который скончался после удара током, когда пытался демонтировать электрический кабель на... РИА Новости, 24.05.2021

2021-05-24T15:01

2021-05-24T15:01

2021-05-24T15:01

россия

следственный комитет россии (ск рф)

калязин

тверская область

происшествия

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ВОРОНЕЖ, 24 мая - РИА Новости. Следствие выясняет обстоятельства гибели подростка в Тверской области, который скончался после удара током, когда пытался демонтировать электрический кабель на трансформаторной подстанции, сообщает в понедельник региональное управление СК РФ.Информация о трагедии на территории бывшего водозабора в городе Калязине поступила следователям вечером в воскресенье."Установлено, что 23 мая в вечернее время группа несовершеннолетних, находясь на территории бывшего водозабора, проникла в помещение действующей трансформаторной подстанции, снабжающей электричеством СНТ "Мечта", где один из подростков, используя ручной инструмент, попытался демонтировать электрический кабель, находящийся под напряжением", - говорится в сообщении.По данным СК, в результате подросток 2004 года рождения получил удар электрическим током и скончался на месте.По факту случившегося началась доследственная проверка. Следователями проведен осмотр места происшествия, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

https://radiosputnik.ria.ru/20210405/tok-1604345469.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210326/tok-1602925345.html

россия

калязин

тверская область

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россия, следственный комитет россии (ск рф), калязин, тверская область, происшествия