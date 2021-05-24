https://ria.ru/20210524/podrostok-1733662320.html
В Тверской области подросток погиб от удара током
В Тверской области подросток погиб от удара током - РИА Новости, 24.05.2021
В Тверской области подросток погиб от удара током
Следствие выясняет обстоятельства гибели подростка в Тверской области, который скончался после удара током, когда пытался демонтировать электрический кабель на... РИА Новости, 24.05.2021
2021-05-24T15:01
2021-05-24T15:01
2021-05-24T15:01
россия
следственный комитет россии (ск рф)
калязин
тверская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/14/1598290340_105:441:2962:2048_1920x0_80_0_0_1816f188382f9a0b6b1e248ef6d759e1.jpg
ВОРОНЕЖ, 24 мая - РИА Новости. Следствие выясняет обстоятельства гибели подростка в Тверской области, который скончался после удара током, когда пытался демонтировать электрический кабель на трансформаторной подстанции, сообщает в понедельник региональное управление СК РФ.Информация о трагедии на территории бывшего водозабора в городе Калязине поступила следователям вечером в воскресенье."Установлено, что 23 мая в вечернее время группа несовершеннолетних, находясь на территории бывшего водозабора, проникла в помещение действующей трансформаторной подстанции, снабжающей электричеством СНТ "Мечта", где один из подростков, используя ручной инструмент, попытался демонтировать электрический кабель, находящийся под напряжением", - говорится в сообщении.По данным СК, в результате подросток 2004 года рождения получил удар электрическим током и скончался на месте.По факту случившегося началась доследственная проверка. Следователями проведен осмотр места происшествия, устанавливаются все обстоятельства случившегося.
https://radiosputnik.ria.ru/20210405/tok-1604345469.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210326/tok-1602925345.html
россия
калязин
тверская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/14/1598290340_1248:782:2936:2048_1920x0_80_0_0_c7c18aa1b9eacd27a96450b49a50264a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, следственный комитет россии (ск рф), калязин, тверская область, происшествия