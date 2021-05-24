https://ria.ru/20210524/plesen-1733744288.html

В Индии выявили третий вид плесени у пациента после COVID-19

В Индии выявили третий вид плесени у пациента после COVID-19 - РИА Новости, 24.05.2021

В Индии выявили третий вид плесени у пациента после COVID-19

Индийские медики впервые нашли третий вид грибковой плесени у человека – врач из индийского штата Уттар-Прадеш сообщил об обнаружении у одного из пациентов... РИА Новости, 24.05.2021

2021-05-24T22:58

2021-05-24T22:58

2021-05-24T22:58

коронавирус covid-19

уттар-прадеш

индия

в мире

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НЬЮ-ДЕЛИ, 24 мая – РИА Новости. Индийские медики впервые нашли третий вид грибковой плесени у человека – врач из индийского штата Уттар-Прадеш сообщил об обнаружении у одного из пациентов сразу трех видов плесени – желтой, черной и белой.Как отметил доктор Тяги, пациент два месяца лечился от COVID-19 и начал поправляться, но четыре дня назад одна сторона лица пациента начала опухать, из-за чего он не мог открыть глаза. Также началось кровотечение из носа и кровь была обнаружена в моче. Пациент был госпитализирован, где медицинское обследование выявило заражение грибковой инфекцией.Как отмечали ранее медики, грибковые заболевания могут развиться у тех, кто находится в контакте со спорами в окружающей среде, или после того, как грибок проникает в кожу через порез, царапину или ожог. Наибольшую опасность заболевание представляет для людей, больным диабетом, а также тех, чей иммунитет снижен после борьбы с болезнью, в частности с коронавирусом.Ранее власти Индии сообщили об обнаружении в стране более 8,8 тысяч заболевших мукормикозом, или "черной плесенью" – так называется осложнение, вызванное грибковой инфекцией. Также сообщалось о нескольких случаях заболевания аспергиллезом, или "белой плесенью". Несколько пациентов были инфицированы грибками обоих видов, однако желтая плесень у человека встречается впервые."Носовые пазухи 45-летнего пациента были нормальным при компьютерной томографии, но после выполнения эндоскопии мы узнали, что он заразился 3 типами грибков (черным, белым и желтым). Желтый гриб обычно встречается у рептилий. Я впервые обнаружил это в человеке", - сообщил отоларинголог Б. П. Тяги телеканалу NDTV.По словам доктора Тяги, симптомами Mucor septicus (желтого гриба) являются вялость, снижение или потеря аппетита и потеря веса. С течением времени отмечается нагноение, медленное заживление ран и некроз тканей.

https://ria.ru/20210524/plesen-1733701880.html

https://ria.ru/20210518/plesen-1732822467.html

уттар-прадеш

индия

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коронавирус covid-19, уттар-прадеш, индия, в мире