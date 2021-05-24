https://ria.ru/20210524/plesen-1733701880.html
Эпидемиолог рассказал, нужно ли россиянам бояться "черной плесени"
Эпидемиолог рассказал, нужно ли россиянам бояться "черной плесени" - РИА Новости, 24.05.2021
Эпидемиолог рассказал, нужно ли россиянам бояться "черной плесени"
Опасаться распространения "черной плесени" в России не нужно, в Индии иная климатическая зона и другая культура питания, что не укрепляет иммунитет, заявил... РИА Новости, 24.05.2021
2021-05-24T17:45
2021-05-24T17:45
2021-05-24T17:45
россия
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
индия
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Опасаться распространения "черной плесени" в России не нужно, в Индии иная климатическая зона и другая культура питания, что не укрепляет иммунитет, заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.Ранее сообщалось, что власти Индии выявили в стране более 8,8 тысячи случаев мукормикоза - грибкового заболевания, известного как "черная плесень"."На самом деле нам нельзя полностью экстраполировать данные Индии на наши, потому что там вегетарианцы, культура питания абсолютно иная, там иная климатическая зона и температура, которая не укрепляет иммунитет. Поэтому как поведёт себя индийский штамм в России, пока говорить однозначно не представляется возможным. Мы ежедневно, еженедельно даём отчёт в штаб коронавируса. Я думаю, что нам бояться "черной плесени" не надо", - сказал Горелов журналистам.Он уточнил, что "черная плесень" появляется при любых иммунодефицитных состояниях и понятно, что такое серьезное заболевание, как COVID-19, может быть ассоциировано с этой проблемой.Мукормикоз, или "черная плесень" - это осложнение, вызванное грибковой инфекцией. Заболевание может развиться у тех, кто находится в контакте с грибковыми спорами в окружающей среде, или после того, как грибок проникает в кожу через порез, царапину или ожог. Наибольшую опасность заболевание представляет для людей, больным диабетом, а также тех, чей иммунитет снижен после борьбы с болезнью, в частности с коронавирусом.
https://ria.ru/20210518/plesen-1732822467.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), индия
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости.
Опасаться распространения "черной плесени" в России
не нужно, в Индии
иная климатическая зона и другая культура питания, что не укрепляет иммунитет, заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов
.
Ранее сообщалось, что власти Индии выявили в стране более 8,8 тысячи случаев мукормикоза - грибкового заболевания, известного как "черная плесень".
"На самом деле нам нельзя полностью экстраполировать данные Индии на наши, потому что там вегетарианцы, культура питания абсолютно иная, там иная климатическая зона и температура, которая не укрепляет иммунитет. Поэтому как поведёт себя индийский штамм в России, пока говорить однозначно не представляется возможным. Мы ежедневно, еженедельно даём отчёт в штаб коронавируса. Я думаю, что нам бояться "черной плесени" не надо", - сказал Горелов журналистам.
Он уточнил, что "черная плесень" появляется при любых иммунодефицитных состояниях и понятно, что такое серьезное заболевание, как COVID-19, может быть ассоциировано с этой проблемой.
Мукормикоз, или "черная плесень" - это осложнение, вызванное грибковой инфекцией. Заболевание может развиться у тех, кто находится в контакте с грибковыми спорами в окружающей среде, или после того, как грибок проникает в кожу через порез, царапину или ожог. Наибольшую опасность заболевание представляет для людей, больным диабетом, а также тех, чей иммунитет снижен после борьбы с болезнью, в частности с коронавирусом.