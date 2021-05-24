https://ria.ru/20210524/planes-1733661920.html

Жесткая посадка. Кто и ради кого разворачивал самолеты

Жесткая посадка. Кто и ради кого разворачивал самолеты - РИА Новости, 24.05.2021

Жесткая посадка. Кто и ради кого разворачивал самолеты

Экстренная посадка в Минске самолета ирландского лоукостера Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс, — громкий, но далеко не единственный инцидент с воздушным... РИА Новости, 24.05.2021

2021-05-24T15:44

2021-05-24T15:44

2021-05-24T17:33

ryanair

служба безопасности украины

флорида

минск

в мире

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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости, Ксения Мельникова, Антон Лисицын. Экстренная посадка в Минске самолета ирландского лоукостера Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс, — громкий, но далеко не единственный инцидент с воздушным судном. Авиалайнеры с нужным пассажиром на борту вынужденно приземляли в Европе и Америке, схема отработана и на Украине. РИА Новости вспомнило наиболее резонансные случаи. Пройдите на бортСамолет с редактором Telegram-канала "Беларусь головного мозга" и создателем популярного паблика Nexta Романом Протасевичем на борту, выполнявший рейс из Афин в Вильнюс, экстренно посадили из-за сообщений о минировании. По версии Ryanair, с пилотами связались белорусские диспетчеры и дали указание приземлиться в Минске. В небо для сопровождения поднялся истребитель МиГ-29. Никакой взрывчатки не нашли, и вечером авиалайнер уже без Протасевича прибыл в литовскую столицу.Двадцатишестилетний белорус жил с конца 2019-го в Польше, потом перебрался в Вильнюс. В Афинах он был в отпуске. В основанных им пабликах, которые белорусские власти признали экстремистскими, жестко критикуют Александра Лукашенко. Канал Nexta считают главным координатором антиправительственных акций. Протасевича могут судить по трем статьям УК, каждая предполагает от двух до пятнадцати лет лишения свободы.Действия Минска резко раскритиковали в Евросоюзе и НАТО. Некоторые западные политики требуют международного расследования, а также запрета на полеты белорусского национального перевозчика "Белавиа".Украинская авиация на перехватеС "Белавиа" связан другой не менее резонансный случай. Двадцать первого октября 2016-го, самолет этой авиакомпании выполнял регулярный рейс Киев — Минск. До границы оставалось около пятидесяти километров, когда украинский диспетчер приказал пилотам возвращаться в Жуляны, откуда они вылетели. "За невыполнение будет поднята боевая авиация на перехват", — пригрозили командиру воздушного судна. Лайнер со 136 пассажирами вернулся. Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали и обыскали гражданина Армении Армена Мартиросяна. "Меня вывели из самолета, проверили все мои вещи. Ничего не нашли, составили акт, отпустили. На следующем рейсе я улетел", — рассказывал он. В СБУ отрицали угрозу перехватить лайнер. "Неужели можно серьезно воспринимать информацию, что истребители поднимут в небо против гражданского лайнера?" — изумлялась в социальной сети пресс-секретарь спецслужбы Елена Гитлянская. Затем она все же уточнила, что есть соображения безопасности, которые требуют чрезвычайных мер: "Если бы была информация, например, о заложенной бомбе — опять же, абстрагируясь от данного случая, — и если бы, не дай бог, что-то случилось, вы бы потом говорили: "А почему никто не отреагировал?"В СБУ объяснили, что Мартиросян якобы готовил акции протеста для дестабилизации обстановки в стране. Президент Украины Петр Порошенко принес извинения белорусскому коллеге Александру Лукашенко.Приземлили без Сноудена на бортуВ июле 2013-го самолет президента Боливии заставили приземлиться в Вене. Когда лайнер вылетел из Москвы, где Эво Моралес находился на форуме стран-экспортеров газа, стало известно, что власти Франции, Португалии, Италии и Испании отказались предоставить ему воздушное пространство. ЦРУ получило информацию, что на борту может находиться их бывший сотрудник Эдвард Сноуден, автор разоблачительных публикаций об американских спецслужбах. Прибыв в московский аэропорт Шереметьево 23 июня из Гонконга как транзитный пассажир, Сноуден попросил у нескольких стран политическое убежище. Моралес заявил, что "Боливия готова помогать людям, разоблачающим шпионаж". Видимо, это и послужило основанием для подозрений. В Вене австрийские власти проверили документы пассажиров и заверили, что Сноудена на борту нет. Это подтвердил и президент Хайнц Фишер, приехавший на встречу с боливийским коллегой. В итоге Франция, Португалия, Италия и Испания согласились предоставить лайнеру Моралеса воздушный коридор.Этот инцидент вызвал шквал негодования в Латинской Америке. В Боливии отметили, что Европа "ведет себя как колония одной державы", обвинив во всем Вашингтон. Куба и Эквадор расценили случившееся как нападение на страны региона.Тормознули над АмерикойВ 2004-м личный самолет бывшего замминистра финансов Андрея Вавилова направлялся из Москвы на североамериканский горнолыжный курорт Аспен. Gulfstream-V пересек Атлантику, дозаправился на Барбадосе и взял курс на северо-запад. Но над Флоридой диспетчер велел пилоту немедленно идти на посадку — таково личное требование федерального прокурора округа Северная Калифорния. Рядом появились два истребителя и сопроводили бизнес-джет до аэропорта Палм-Бич.Бывшего чиновника и его супругу допрашивали более четырех часов. Вавилов дал показания по делу бывшего украинского премьера Павла Лазаренко, обвиненного в том, что он похитил 700 миллионов долларов и попытался отмыть их в США. Предположительно, такие суммы Лазаренко украл у российского "Газпрома". В августе 2006-го украинца осудили на девять лет.Вавиловых после допроса отпустили. Через три недели супруги вернулись в Россию. Сорвавшаяся спецоперацияВ 2020-м украинские СМИ уверяли, что подобный сценарий (экстренная посадка самолета) военная разведка Украины хотела реализовать и в истории с задержанием россиян — сотрудников частного охранного предприятия перед выборами в Белоруссии. Они должны были вылететь из Минска в Стамбул, и в воздушном пространстве Украины поступило бы, по одной версии, сообщение о минировании, по другой — о том, что на борту кому-то стало плохо. "На тот же рейс был куплен билет еще одному агенту СБУ, у которого во время перелета над территорией Украины должен был случиться эпилептический припадок или что еще похуже, что потребовало бы немедленной посадки самолета в Киеве для оказания экстренной медицинской помощи больному, — раскрыл агент Национального антикоррупционного бюро Украины Евгений Шевченко детали сорвавшейся спецоперации. По мнению украинских журналистов, захват не состоялся, так как руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак уговорил Владимира Зеленского перенести дату. К слову, Петр Порошенко признавался, что еще в 2018-м санкционировал похищение россиян. Тем не менее СБУ назвала информацию о спецоперации фейком. Киев тогда требовал выдачи задержанных в Белоруссии граждан России, однако Минск отказал. Были и менее громкие случаи. Так, в октябре 2012-го турецкие ВВС заставили сирийский лайнер, следовавший из Москвы в Дамаск, сесть в аэропорту Анкары. На борту было 35 человек, в том числе 17 россиян. Едва самолет пересек воздушное пространство Турции, его направили в международный аэропорт Эсенбога. Поводом послужило подозрение, что в грузовом отсеке — оружие. Ничего не обнаружили. Сирийской гражданской авиации после этого посоветовали не использовать турецкое воздушное пространство. На Ближнем Востоке были и другие подобные случаи. В 1973-м израильские ВВС вынудили сесть ливанский самолет, так как подозревали, что на борту находился один из самых радикальных лидеров Народного фронта освобождения Палестины Жорж Хабаш. Хабаша среди пассажиров не оказалось, официальный Бейрут выразил возмущение действиями соседей. На постсоветском пространстве лайнер был вынужден менять курс и без таких драматических обстоятельств. Так, в июле 2017-го в Минске вынужденно приземлился борт Дмитрия Рогозина, занимавшего тогда пост вице-премьера и спецпредставителя президента России по Приднестровью. Он собирался посетить мероприятие по случаю 25-летия миротворческой операции в Приднестровье. Но власти Румынии решили не пропускать делегацию. Борт все же вылетел в Молдавию, но уже без Рогозина. Пассажиры добрались до места назначения с огромной задержкой.

https://ria.ru/20210524/soobschenie-1733632153.html

https://ria.ru/20210524/litva-1733657769.html

флорида

минск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ryanair, служба безопасности украины, флорида, минск, в мире