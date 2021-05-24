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Новое оружие России
https://ria.ru/20210524/pistolety-1733625688.html
Росгвардия получила первые пистолеты Лебедева
Росгвардия получила первые пистолеты Лебедева - РИА Новости, 24.05.2021
Росгвардия получила первые пистолеты Лебедева
Росгвардия получила первые пистолеты Лебедева для апробации, рассказал в понедельник гендиректор группы компаний "Калашников" (входит в "Ростех") Дмитрий... РИА Новости, 24.05.2021
2021-05-24T12:31
2021-05-24T12:31
новое оружие россии
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
ростех
безопасность
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Росгвардия получила первые пистолеты Лебедева для апробации, рассказал в понедельник гендиректор группы компаний "Калашников" (входит в "Ростех") Дмитрий Тарасов.Как сообщалось, пистолеты Лебедева призвать заменить в силовых структурах и армии пистолеты Макарова."Опытные образцы 9-миллиметрового модульного пистолета Лебедева и [такого же] пистолета для выполнения специальных задач, разработанные в рамках ОКР "Рысь" по тактико-техническому заданию ФСВНГ, приняты на вооружение заказчиком и переданы на апробацию в подразделения Росгвардии", - сообщил Тарасов, слова которого приводит пресс-служба группы компаний.В "Калашникове" напомнили, что ранее МПЛ и МПЛ1 прошли государственные испытания. Основными достоинствами пистолетов Тарасов назвал эргономику и баланс."Форма и угол наклона рукоятки пистолетов обеспечивает удобное удержание оружия, низко расположенный ствол способствует меньшему подбросу при выстреле, что позволяет пользователю быстрее производить повторные выстрелы. Двустороннее расположение органов управления позволяет одинаково эффективно пользоваться оружием обеими руками", - пояснил гендиректор.Пистолеты МПЛ и МПЛ1 предназначены для применения боеприпасов 9х19 миллиметров, в том числе патронов повышенной мощности 7Н21. Оснащены планками для крепления фонарей и лазерных целеуказателей, сменными накладками на рукоятку, а также магазином с индикацией количества патронов.Масса МПЛ (с магазином без патронов) составляет 0,8 килограмма, МПЛ1 с прибором малошумной стрельбы – 1,15 килограмма. Длина ствола пистолетов – 112 и 127 миллиметров, соответственно. Емкость магазинов - 16 патронов.
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федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), ростех, безопасность

Росгвардия получила первые пистолеты Лебедева

12:31 24.05.2021
 
© Фото : Калашников.MediaМодульный пистолет Лебедева "Рысь"
Модульный пистолет Лебедева Рысь - РИА Новости, 1920, 24.05.2021
© Фото : Калашников.Media
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Росгвардия получила первые пистолеты Лебедева для апробации, рассказал в понедельник гендиректор группы компаний "Калашников" (входит в "Ростех") Дмитрий Тарасов.
Как сообщалось, пистолеты Лебедева призвать заменить в силовых структурах и армии пистолеты Макарова.
"Опытные образцы 9-миллиметрового модульного пистолета Лебедева и [такого же] пистолета для выполнения специальных задач, разработанные в рамках ОКР "Рысь" по тактико-техническому заданию ФСВНГ, приняты на вооружение заказчиком и переданы на апробацию в подразделения Росгвардии", - сообщил Тарасов, слова которого приводит пресс-служба группы компаний.
В "Калашникове" напомнили, что ранее МПЛ и МПЛ1 прошли государственные испытания. Основными достоинствами пистолетов Тарасов назвал эргономику и баланс.
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"Форма и угол наклона рукоятки пистолетов обеспечивает удобное удержание оружия, низко расположенный ствол способствует меньшему подбросу при выстреле, что позволяет пользователю быстрее производить повторные выстрелы. Двустороннее расположение органов управления позволяет одинаково эффективно пользоваться оружием обеими руками", - пояснил гендиректор.
Пистолеты МПЛ и МПЛ1 предназначены для применения боеприпасов 9х19 миллиметров, в том числе патронов повышенной мощности 7Н21. Оснащены планками для крепления фонарей и лазерных целеуказателей, сменными накладками на рукоятку, а также магазином с индикацией количества патронов.
Масса МПЛ (с магазином без патронов) составляет 0,8 килограмма, МПЛ1 с прибором малошумной стрельбы – 1,15 килограмма. Длина ствола пистолетов – 112 и 127 миллиметров, соответственно. Емкость магазинов - 16 патронов.
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Новое оружие РоссииФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)РостехБезопасность
 
 
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