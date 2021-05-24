https://ria.ru/20210524/peresild-1733673520.html

Актриса Пересильд рассказала о подготовке к полету на МКС

Актриса Пересильд рассказала о подготовке к полету на МКС - РИА Новости, 24.05.2021

Актриса Пересильд рассказала о подготовке к полету на МКС

Актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, которым в октябре предстоит участвовать в съемке художественного фильма "Вызов" на борту МКС, начали подготовку... РИА Новости, 24.05.2021

2021-05-24T15:46

2021-05-24T15:46

2021-05-24T15:46

россия

клим шипенко

юлия пересильд

земля

международная космическая станция (мкс)

космос - риа наука

роскосмос

антон шкаплеров

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, которым в октябре предстоит участвовать в съемке художественного фильма "Вызов" на борту МКС, начали подготовку к полету, сообщил Первый канал, участвующий в проекте."Актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко сегодня начали подготовку к предстоящему полету на МКС, где примут участие в работе над первым в истории художественным фильмом, который снимут на орбите", - сказала ведущая новостей Первого канала."Для всех сейчас ситуация необычная, потому что такой короткой подготовки еще не было никогда. Ни для космонавтов, ни для туристов в том числе. Поэтому мы немножко экспресс-методом идем, движемся. Нам уже выдали учебники… попробуем разобраться", - рассказала в сюжете Пересильд.Ранее сообщалось, что программа подготовки Пересильд и Шипенко к космическому полету будет отличаться от таковой для профессиональных космонавтов. Им предстоит ознакомиться с конструкцией, бортовыми системами, оборудованием пилотируемого корабля "Союз МС" и российского сегмента МКС, изучить алгоритм действий при авариях и нештатных ситуациях, пройти тренировки на невесомость на самолете-лаборатории Ил-76МДК, медико-биологическую и физическую подготовку.На МКС 5 октября на корабле "Союз МС-19" отправятся участник 66-й экспедиции - космонавт Антон Шкаплеров, а также актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко для съемки анонсированного "Роскосмосом" и Первым каналом первого художественного фильма в космосе под рабочим названием "Вызов". Ожидается, что 17 октября Пересильд и Шипенко вернутся на Землю на корабле "Союз МС-18" вместе с космонавтом Олегом Новицким."Вызов" - совместный проект "Роскосмоса", Первого канала и студии Yellow, Black and White. Художественный фильм - часть большого научно-просветительского проекта, в рамках которого планируется также снять цикл документальных фильмов о предприятиях ракетно-космической отрасли и специалистах, которые участвуют в производстве ракет-носителей, космических кораблей, наземной космической инфраструктуры.

https://ria.ru/20210522/film-1733411006.html

https://ria.ru/20210518/kudryavtseva-1732701304.html

https://ria.ru/20210513/peresild-1732157444.html

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россия, клим шипенко, юлия пересильд, земля, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, роскосмос, антон шкаплеров