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Актриса Пересильд рассказала о подготовке к полету на МКС
Актриса Пересильд рассказала о подготовке к полету на МКС - РИА Новости, 24.05.2021
Актриса Пересильд рассказала о подготовке к полету на МКС
Актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, которым в октябре предстоит участвовать в съемке художественного фильма "Вызов" на борту МКС, начали подготовку... РИА Новости, 24.05.2021
2021-05-24T15:46
2021-05-24T15:46
россия
клим шипенко
юлия пересильд
земля
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
роскосмос
антон шкаплеров
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, которым в октябре предстоит участвовать в съемке художественного фильма "Вызов" на борту МКС, начали подготовку к полету, сообщил Первый канал, участвующий в проекте."Актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко сегодня начали подготовку к предстоящему полету на МКС, где примут участие в работе над первым в истории художественным фильмом, который снимут на орбите", - сказала ведущая новостей Первого канала."Для всех сейчас ситуация необычная, потому что такой короткой подготовки еще не было никогда. Ни для космонавтов, ни для туристов в том числе. Поэтому мы немножко экспресс-методом идем, движемся. Нам уже выдали учебники… попробуем разобраться", - рассказала в сюжете Пересильд.Ранее сообщалось, что программа подготовки Пересильд и Шипенко к космическому полету будет отличаться от таковой для профессиональных космонавтов. Им предстоит ознакомиться с конструкцией, бортовыми системами, оборудованием пилотируемого корабля "Союз МС" и российского сегмента МКС, изучить алгоритм действий при авариях и нештатных ситуациях, пройти тренировки на невесомость на самолете-лаборатории Ил-76МДК, медико-биологическую и физическую подготовку.На МКС 5 октября на корабле "Союз МС-19" отправятся участник 66-й экспедиции - космонавт Антон Шкаплеров, а также актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко для съемки анонсированного "Роскосмосом" и Первым каналом первого художественного фильма в космосе под рабочим названием "Вызов". Ожидается, что 17 октября Пересильд и Шипенко вернутся на Землю на корабле "Союз МС-18" вместе с космонавтом Олегом Новицким."Вызов" - совместный проект "Роскосмоса", Первого канала и студии Yellow, Black and White. Художественный фильм - часть большого научно-просветительского проекта, в рамках которого планируется также снять цикл документальных фильмов о предприятиях ракетно-космической отрасли и специалистах, которые участвуют в производстве ракет-носителей, космических кораблей, наземной космической инфраструктуры.
https://ria.ru/20210522/film-1733411006.html
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россия, клим шипенко, юлия пересильд, земля, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, роскосмос, антон шкаплеров

Актриса Пересильд рассказала о подготовке к полету на МКС

15:46 24.05.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса / Перейти в фотобанкАктриса Юлия Пересильд на пресс-конференции по итогам отбора кандидатов для съемок фильма "Вызов"
Актриса Юлия Пересильд на пресс-конференции по итогам отбора кандидатов для съемок фильма Вызов - РИА Новости, 1920, 24.05.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, которым в октябре предстоит участвовать в съемке художественного фильма "Вызов" на борту МКС, начали подготовку к полету, сообщил Первый канал, участвующий в проекте.
"Актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко сегодня начали подготовку к предстоящему полету на МКС, где примут участие в работе над первым в истории художественным фильмом, который снимут на орбите", - сказала ведущая новостей Первого канала.
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"Для всех сейчас ситуация необычная, потому что такой короткой подготовки еще не было никогда. Ни для космонавтов, ни для туристов в том числе. Поэтому мы немножко экспресс-методом идем, движемся. Нам уже выдали учебники… попробуем разобраться", - рассказала в сюжете Пересильд.
Ранее сообщалось, что программа подготовки Пересильд и Шипенко к космическому полету будет отличаться от таковой для профессиональных космонавтов. Им предстоит ознакомиться с конструкцией, бортовыми системами, оборудованием пилотируемого корабля "Союз МС" и российского сегмента МКС, изучить алгоритм действий при авариях и нештатных ситуациях, пройти тренировки на невесомость на самолете-лаборатории Ил-76МДК, медико-биологическую и физическую подготовку.
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На МКС 5 октября на корабле "Союз МС-19" отправятся участник 66-й экспедиции - космонавт Антон Шкаплеров, а также актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко для съемки анонсированного "Роскосмосом" и Первым каналом первого художественного фильма в космосе под рабочим названием "Вызов". Ожидается, что 17 октября Пересильд и Шипенко вернутся на Землю на корабле "Союз МС-18" вместе с космонавтом Олегом Новицким.
"Вызов" - совместный проект "Роскосмоса", Первого канала и студии Yellow, Black and White. Художественный фильм - часть большого научно-просветительского проекта, в рамках которого планируется также снять цикл документальных фильмов о предприятиях ракетно-космической отрасли и специалистах, которые участвуют в производстве ракет-носителей, космических кораблей, наземной космической инфраструктуры.
Актриса Юлия Пересильд во время интервью - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
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Биография Юлии Пересильд
 
РоссияКлим ШипенкоЮлия ПересильдЗемляМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаРоскосмосАнтон Шкаплеров
 
 
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