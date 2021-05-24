https://ria.ru/20210524/peresild-1733673520.html
Актриса Пересильд рассказала о подготовке к полету на МКС
Актриса Пересильд рассказала о подготовке к полету на МКС - РИА Новости, 24.05.2021
Актриса Пересильд рассказала о подготовке к полету на МКС
Актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, которым в октябре предстоит участвовать в съемке художественного фильма "Вызов" на борту МКС, начали подготовку... РИА Новости, 24.05.2021
2021-05-24T15:46
2021-05-24T15:46
2021-05-24T15:46
россия
клим шипенко
юлия пересильд
земля
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
роскосмос
антон шкаплеров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/05/0e/1732256877_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_1cab0a61eeed65b4bb3eb35cb518c37b.jpg
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, которым в октябре предстоит участвовать в съемке художественного фильма "Вызов" на борту МКС, начали подготовку к полету, сообщил Первый канал, участвующий в проекте."Актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко сегодня начали подготовку к предстоящему полету на МКС, где примут участие в работе над первым в истории художественным фильмом, который снимут на орбите", - сказала ведущая новостей Первого канала."Для всех сейчас ситуация необычная, потому что такой короткой подготовки еще не было никогда. Ни для космонавтов, ни для туристов в том числе. Поэтому мы немножко экспресс-методом идем, движемся. Нам уже выдали учебники… попробуем разобраться", - рассказала в сюжете Пересильд.Ранее сообщалось, что программа подготовки Пересильд и Шипенко к космическому полету будет отличаться от таковой для профессиональных космонавтов. Им предстоит ознакомиться с конструкцией, бортовыми системами, оборудованием пилотируемого корабля "Союз МС" и российского сегмента МКС, изучить алгоритм действий при авариях и нештатных ситуациях, пройти тренировки на невесомость на самолете-лаборатории Ил-76МДК, медико-биологическую и физическую подготовку.На МКС 5 октября на корабле "Союз МС-19" отправятся участник 66-й экспедиции - космонавт Антон Шкаплеров, а также актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко для съемки анонсированного "Роскосмосом" и Первым каналом первого художественного фильма в космосе под рабочим названием "Вызов". Ожидается, что 17 октября Пересильд и Шипенко вернутся на Землю на корабле "Союз МС-18" вместе с космонавтом Олегом Новицким."Вызов" - совместный проект "Роскосмоса", Первого канала и студии Yellow, Black and White. Художественный фильм - часть большого научно-просветительского проекта, в рамках которого планируется также снять цикл документальных фильмов о предприятиях ракетно-космической отрасли и специалистах, которые участвуют в производстве ракет-носителей, космических кораблей, наземной космической инфраструктуры.
https://ria.ru/20210522/film-1733411006.html
https://ria.ru/20210518/kudryavtseva-1732701304.html
https://ria.ru/20210513/peresild-1732157444.html
россия
земля
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/05/0e/1732256877_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_87d34741968bdd146d773794fdd4ed1b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, клим шипенко, юлия пересильд, земля, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, роскосмос, антон шкаплеров
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости.
Актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, которым в октябре предстоит участвовать в съемке художественного фильма "Вызов" на борту МКС
, начали подготовку к полету, сообщил Первый канал
, участвующий в проекте.
"Актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко сегодня начали подготовку к предстоящему полету на МКС, где примут участие в работе над первым в истории художественным фильмом, который снимут на орбите", - сказала ведущая новостей Первого канала.
"Для всех сейчас ситуация необычная, потому что такой короткой подготовки еще не было никогда. Ни для космонавтов, ни для туристов в том числе. Поэтому мы немножко экспресс-методом идем, движемся. Нам уже выдали учебники… попробуем разобраться", - рассказала в сюжете Пересильд.
Ранее сообщалось, что программа подготовки Пересильд и Шипенко к космическому полету будет отличаться от таковой для профессиональных космонавтов. Им предстоит ознакомиться с конструкцией, бортовыми системами, оборудованием пилотируемого корабля "Союз МС" и российского сегмента МКС, изучить алгоритм действий при авариях и нештатных ситуациях, пройти тренировки на невесомость на самолете-лаборатории Ил-76МДК, медико-биологическую и физическую подготовку.
На МКС 5 октября на корабле "Союз МС-19" отправятся участник 66-й экспедиции - космонавт Антон Шкаплеров
, а также актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко для съемки анонсированного "Роскосмосом
" и Первым каналом первого художественного фильма в космосе под рабочим названием "Вызов". Ожидается, что 17 октября Пересильд и Шипенко вернутся на Землю
на корабле "Союз МС-18" вместе с космонавтом Олегом Новицким
.
"Вызов" - совместный проект "Роскосмоса", Первого канала и студии Yellow, Black and White. Художественный фильм - часть большого научно-просветительского проекта, в рамках которого планируется также снять цикл документальных фильмов о предприятиях ракетно-космической отрасли и специалистах, которые участвуют в производстве ракет-носителей, космических кораблей, наземной космической инфраструктуры.