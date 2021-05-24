https://ria.ru/20210524/peregovory-1733745483.html

В Киеве допустили перенос переговоров по Донбассу из Минска

В Киеве допустили перенос переговоров по Донбассу из Минска - РИА Новости, 24.05.2021

В Киеве допустили перенос переговоров по Донбассу из Минска

Пресс-секретарь делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу (ТКГ) Алексей Арестович допустил, что Украина больше не сможет проводить... РИА Новости, 24.05.2021

2021-05-24T23:07

2021-05-24T23:07

2021-05-24T23:07

алексей арестович

донбасс

украина

в мире

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МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Пресс-секретарь делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу (ТКГ) Алексей Арестович допустил, что Украина больше не сможет проводить переговоры в рамках ТКГ в Минске из-за того, что Белоруссия "перестала быть нейтральным государством".По его словам, Белоруссия перестала быть нейтральным государством, и Украина "будет подыскивать какую-то европейскую столицу, не члена НАТО".Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Белорусские правозащитники сообщили, что этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы.Это уже не первая история с посадкой самолета по принуждению. Наиболее известным случаем стала посадка в Вене самолета президента Боливии Эво Моралеса 3 июля 2013 года. Тогда власти Австрии несмотря на президентский иммунитет досмотрели самолет Моралеса, который возвращался из Москвы на родину. Поводом для обыска стали подозрения, что на этом борту вывозят экс-сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена, который передал в СМИ информацию о слежке американских спецслужб по всему миру. В итоге Сноудена в самолете не обнаружили, после чего лайнеру разрешили продолжить полет.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20210524/referendum-1733608352.html

https://ria.ru/20210520/donbass-1733106214.html

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алексей арестович , донбасс, украина, в мире