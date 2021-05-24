https://ria.ru/20210524/peregovory-1733678082.html

Госдеп оценил необходимость переговоров по Ближнему Востоку в Вашингтоне

Госдеп оценил необходимость переговоров по Ближнему Востоку в Вашингтоне - РИА Новости, 24.05.2021

Госдеп оценил необходимость переговоров по Ближнему Востоку в Вашингтоне

Госсекретарь США Энтони Блинкен сосредоточится в ходе визита на Ближний Восток на прекращении огня, а не на переговорах по полномасштабному долговременному... РИА Новости, 24.05.2021

2021-05-24T16:03

2021-05-24T16:03

2021-05-24T16:16

обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году

энтони блинкен

иерусалим

сша

ближний восток

вашингтон (город)

в мире

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ВАШИНГТОН, 24 мая - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен сосредоточится в ходе визита на Ближний Восток на прекращении огня, а не на переговорах по полномасштабному долговременному урегулированию, заявил журналистам представитель госдепартамента.Израильский кабинет министров по вопросам безопасности вечером 20 мая единогласно принял инициативу Египта по двустороннему прекращению огня в зоне палестино-израильского конфликта без каких-либо условий. Режим прекращения огня вступил в силу в два часа ночи 21 мая."Мы сосредотачиваемся в первую очередь на том, чтобы обеспечить соблюдение перемирия", - сказал представитель госдепа журналистам на брифинге в ответ на соответствующий вопрос.Он заявил также, что приглашать стороны конфликта в Вашингтон для переговоров "вероятно, преждевременно".Блинкен в понедельник вылетел на Ближний Восток, он посетит Западный берег реки Иордан, Иерусалим, а также египетскую столицу Каир и иорданскую столицу Амман.

https://ria.ru/20210523/konflikt-1733539500.html

иерусалим

сша

ближний восток

вашингтон (город)

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обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, энтони блинкен, иерусалим, сша, ближний восток, вашингтон (город), в мире