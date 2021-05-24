Госдеп оценил необходимость переговоров по Ближнему Востоку в Вашингтоне
Режим прекращения огня между Израилем и палестинскими группировками в секторе Газа вступил в силу в ночь на 21 мая.
Режим прекращения огня между Израилем и палестинскими группировками в секторе Газа вступил в силу в ночь на 21 мая.
Все палестинские группировки получили сообщение от египетской стороны о том, что перемирие наступает в 02.00.
Все палестинские группировки получили сообщение от египетской стороны о том, что перемирие наступает в 02.00.
ХАМАС будет соблюдать режим прекращения огня, если его станет придерживаться и Израиль, заявил советник главы политбюро движения.
ХАМАС будет соблюдать режим прекращения огня, если его станет придерживаться и Израиль, заявил советник главы политбюро движения.
Москва приветствовала прекращение огня. "С первых минут кризиса — он продлился 10 дней — российская дипломатия включилась в энергичную работу с целью скорейшей остановки военных действий", — отметили в МИД.
Москва приветствовала прекращение огня. "С первых минут кризиса — он продлился 10 дней — российская дипломатия включилась в энергичную работу с целью скорейшей остановки военных действий", — отметили в МИД.
Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров находился на связи с ключевыми региональными партнерами.
Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров находился на связи с ключевыми региональными партнерами.
Для урегулирования кризиса был активно задействован квартет международных посредников по ближневосточному урегулированию.
Для урегулирования кризиса был активно задействован квартет международных посредников по ближневосточному урегулированию.
Важный вклад в прекращение войны внесла Организация Объединенных Наций.
И, конечно, нельзя не отметить посредническую миссию руководства Египта.
И, конечно, нельзя не отметить посредническую миссию руководства Египта.
Израильская армия и действующие в Газе группировки обменивались ударами с 10 мая.
Израильская армия и действующие в Газе группировки обменивались ударами с 10 мая.
Из сектора Газа по территории Израиля было выпущено 4340 ракет, почти 640 упали внутри анклава.
Из сектора Газа по территории Израиля было выпущено 4340 ракет, почти 640 упали внутри анклава.
В Израиле погибли 12 человек. Число палестинцев, ставших жертвами израильских авиаударов, превысило 240.
В Израиле погибли 12 человек. Число палестинцев, ставших жертвами израильских авиаударов, превысило 240.
Семья возвращается в Газу после объявления о прекращении огня между Израилем и ХАМАС.
Семья возвращается в Газу после объявления о прекращении огня между Израилем и ХАМАС.
Около 50 тысяч жителей сектора Газа лишились своих жилищ из-за авиаударов.
Палестинец, вернувший в разрушенный дом после объявления о прекращении огня.
Палестинец, вернувший в разрушенный дом после объявления о прекращении огня.
Режим прекращения огня между Израилем и палестинскими группировками в секторе Газа вступил в силу в ночь на 21 мая.
Все палестинские группировки получили сообщение от египетской стороны о том, что перемирие наступает в 02.00.
ХАМАС будет соблюдать режим прекращения огня, если его станет придерживаться и Израиль, заявил советник главы политбюро движения.
Москва приветствовала прекращение огня. "С первых минут кризиса — он продлился 10 дней — российская дипломатия включилась в энергичную работу с целью скорейшей остановки военных действий", — отметили в МИД.
Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров находился на связи с ключевыми региональными партнерами.
Для урегулирования кризиса был активно задействован квартет международных посредников по ближневосточному урегулированию.
Важный вклад в прекращение войны внесла Организация Объединенных Наций.
И, конечно, нельзя не отметить посредническую миссию руководства Египта.
Израильская армия и действующие в Газе группировки обменивались ударами с 10 мая.
Из сектора Газа по территории Израиля было выпущено 4340 ракет, почти 640 упали внутри анклава.
В Израиле погибли 12 человек. Число палестинцев, ставших жертвами израильских авиаударов, превысило 240.
Семья возвращается в Газу после объявления о прекращении огня между Израилем и ХАМАС.
Около 50 тысяч жителей сектора Газа лишились своих жилищ из-за авиаударов.
Палестинец, вернувший в разрушенный дом после объявления о прекращении огня.